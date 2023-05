Suisse – Autriche

25 Hours Zurich West, Zurich – Dès 137 euros

A l’ouest de Zurich, dans le Kreis 5 (ou district 5), une partie de la ville rappelant beaucoup le Shoreditch londonien, s’est développée ces dernières années, attirant une foule internationale dans ce qui était autrefois une zone industrielle. C’est également ici que se trouve Zurich West, un hôtel de la chaîne internationale 25 Hours, connue pour ses établissements design et branchés dans des quartiers en plein essor, à des prix doux.

Pfingstweidstrasse 102, Zurich, 25hours-hotels.com

Superbude, vienne – Dès 92 euros

Le confort d’un hôtel et l’atmosphère d’une auberge de jeunesse: voici Superbude, à Vienne. Ici, on dort dans une chambre originale pour deux ou quatre personnes, ou dans une chambre avec un grand lit pour cinq. On se régale, au passage, de films autrichiens dans la Kinobude, de jeux dans la Game City Bude ou de danse sous les boules à facettes de la Discobude, aux murs très bien insonorisés. Le bon plan pour les gros dormeurs? Le bar à petit-déjeuner est ouvert toute la journée.

Perspektivstrasse 8, Vienne, superbude.com

Lend Hotel, Graz – Dès 107 euros

La promesse d’un séjour élégant dans la deuxième plus grande ville d’Autriche. Au saut du lit, un somptueux buffet petit-déjeuner composé de produits provenant du marché voisin vous attend. Il peut également se prendre sur le toit, d’où vous aurez une vue à 360 degrés sur la ville. C’est là aussi que l’on trouve une salle de sport ouverte 24 heures sur 24. Plutôt d’humeur à boire un verre? Le bar reste ouvert toute la nuit. La plus grande chambre, avec une kitchenette et un balcon spacieux, est disponible à partir de 147 euros.

Grüne Gasse 2, Graz, lendhotel.at

Cocoon, SalzbOurg – Dès 89 euros

Ouvert depuis l’an dernier dans la ville natale de Mozart, Cocoon est le premier établissement autrichien d’une chaîne hôtelière qui en compte déjà trois à Munich. Les couleurs chaudes et les matériaux naturels confèrent à l’intérieur calme et sobriété. Côté cuisine, on trouve des plats régionaux, avec des ingrédients provenant de fermes des environs. L’hôtel est idéalement situé pour découvrir Salzbourg grâce au guide disponible en ligne, qui vous dévoilera les adresses préférées des locaux.

Rainerstrasse 29, Salzbourg, cocoon-hotels.de

Le restaurant du 25 Hours Zurich West © PASCAL BERGER