Un temps d’avance

Cela fait soixante ans que la DiaStar de Rado a révolutionné l’horlogerie. A l’époque, or, acier ou laiton ainsi que verre minéral pour protéger le cadran avaient le monopole des matériaux horlogers et nécessitaient un polissage régulier. Jusqu’à l’arrivée sur le marché de la DiaStar ovale, en métal dur et en verre saphir, et donc anti-rayures. Un modèle vendu depuis à plus de cinq millions d’exemplaires, et que le designer suisse Alfredo Häberli rafraîchit en imaginant des variations des modèles automatiques en Ceramos. Soit un matériau qui allie la légèreté et la durabilité de la céramique high-tech à l’éclat des métaux, avec un boîtier plus petit et non genré. La star de la collection? L’édition anniversaire hexagonale à facettes avec, au-dessus de la fenêtre de date, une barre de progression verticale pour indiquer les jours de la semaine − à l’heure du rétrofuturisme.

Dès 1 600 euros, rado.com