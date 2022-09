Mariage de la princesse Maria Laura: Astrid et Lorenz fans de leur futur gendre et impatients

La princesse Astrid et son mari Lorenz attendent avec impatience le mariage de leur fille Maria Laura. Elle épouse son partenaire William Isvy le 10 septembre à Bruxelles.

La princesse Astrid dit comprendre le choix de sa fille : « William présente de nombreuses similitudes avec le père de Maria Laura, Lorenz. Et ma fille a toujours beaucoup admiré son père », a déclaré Astrid vendredi à la cathédrale Saint-Michel et Sainte-Gudule, au cœur de Bruxelles, où aura lieu le mariage.

La princesse Astrid et le prince Lorenz se disent très impatients d’assister au mariage. Selon eux, leur fille a insisté pour se marier à Bruxelles, alors qu’elle et son compagnon vivent et travaillent à Londres.

La famille et les amis sont étroitement associés à l’organisation des festivités, ce qui est très important pour Astrid et Lorenz. « Les préparatifs font partie de la fête », dit la princesse.

Le couple ne tarit pas d’éloges sur leur futur gendre. Ils le qualifient de courageux, de travailleur, de sportif et, selon eux, il reste ferme dans ses chaussures et a un bon sens de l’humour. « Il est comme un fils pour nous », dit Astrid. « Presque », a plaisanté Lorenz.

Il a dit qu’il a rencontré William pour la première fois il y a un an. Cela s’est passé à Bâle, en Suisse. « Je me suis immédiatement bien entendu avec lui », a déclaré Lorenz. Astrid voit de nombreuses similitudes entre Lorenz et William, ce qui lui permet de comprendre le choix du partenaire de sa fille.

Tout comme pour ses parents, la Princesse Astrid et le Prince Lorenz, le 22 septembre 1984, le mariage civil aura lieu à l’hôtel de ville de Bruxelles. Elle se déroulera dans un cercle très intime. Ensuite, ils se rendront à la cathédrale Saint-Michel et Sainte-Gudule pour une cérémonie de mariage présidée par l’archevêque de Malines-Bruxelles, Jozef de Kesel. Un total de 500 personnes ont été invitées à assister au mariage dans la cathédrale.

