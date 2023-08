CrossFit, c’est fini? L’Hyrox se lance à l’assaut des fans d’endurance

Avec ses promesses de corps sculpté et de mental en acier, le CrossFit a fait de (très) nombreux adeptes ces dernières années. Avant d’être détrôné par l’Hyrox? Qualifiée de version « brutale » de la discipline culte des fans de salles, la pratique fait des vagues.

Qu’il semble loin le temps où on se contentait de faire du sport pour améliorer sa condition physique ou sa santé, voire, allez, pour socialiser. Désormais, l’endurance règne en maître, et le dépassement de soi n’est pas plus épargné que la mode ou la déco par le cycle impitoyable des tendances. Ainsi, alors qu’on aurait pu jurer que le CrossFit, qui dominait les salles (et les réseaux sociaux) depuis de nombreuses années déjà, était là pour rester, il semblerait que l’intérêt qu’il suscite soit en train de s’essouffler.

En cause, l’arrivée en force de l’Hyrox, discipline qualifiée d’alternative « brutale » au CrossFit, ce qui, loin d’être un repoussoir, séduit celles et ceux pour qui quand ça fait mal, ça fait du bien.

Créée en 2017 en Allemagne, l’Hyrox (qui s’appelait à l’origine Curox) n’est pas tant une discipline sportive qu’une compétition. Le principe: une course en salle de 8 salves de un kilomètre entrecoupées de 8 séances d’entraînement au poids du corps (lire, sans les haltères et autres accessoires parfois très lourds qui ont fait la popularité du CrossFit).

Organisée par le champion olympique de hockey Moritz Fürste, l’expert en marketing Michael Trautmann et le champion de triathlon Christian Toetzke, la première édition, qui s’est tenue à Hambourg, a rapidement essaimé d’autres compétitions.

Ce qui ne surprend pas ses instigateurs, qui pointent non seulement que 52% des personnes inscrites dans une salle de gym identifient le fitness comme leur sport favori, mais aussi que l’Hyrox est accessible à tou·te·s, grâce à quatre catégories de courses réparties en 10 divisions selon des facteurs tels que l’âge et la corpulence.

Tours de force

Et quelle que soit la catégorie choisie, le concept séduit, certaines compétitions attirant plus de 4.000 participants (et plus du double de spectateurs), les places étant parfois aussi difficiles à obtenir que pour un concert de Taylor Swift.

Signe des temps, Snatched, le blog de référence sur le CrossFit en francophonie, vante les mérites de l’Hyrox, soulignant qu’il s’agit du « premier événement sportif à combiner trois méthodes d’entraînement différentes lors d’un seul rendez-vous », entre entraînement à force fonctionnelle, entraînement à intervalles de haute intensité, et endurance classique.

« Cela se rapproche du CrossFit, si ce n’est qu’il n’y a pas de qualification pour les épreuves principales, ni de niveau d’entrée. Tandis que la majorité des compétitions de CrossFit, même sans qualification ou avec des catégories scaled, demandent des minimum notamment en haltéro ou en gym. Ces mouvements n’étant pas présent au Hyrox, il n’y a donc pas de contrainte. Si vous aimez le fitness, vous pouvez y participer ». précise-t-on encore du côté de chez Snatched.

Mais en pratique, outre les hordes de personnes qu’elles attirent, à quoi ressemblent les compétitions d’Hyrox?

D’une durée d’environ une heure trente, chaque rencontre voit les compétiteurs s’élancer par groupe de vingt ou trente pour accomplir une course à l’enchaînement immuable, alternant, entre chacune des tranches de 1km de running, 1000 mètres de SkiErg, puis 50 mètres de poussée de traineau, 50 mètres de tir de traineau, 80 mètres de burpees, 1km de rameur, 200m de marche du fermier (des déplacements avec port de charges), 100 mètres de fentes (avec sac de sable) et 100 Wall Balls (lancer de balle lestée pesant entre 3 et 9 kilos).



Un défi d’endurance qui implique une certaine condition physique, mais qui reste plus accessible que d’autres disciplines: « en étant honnête, il faut se dire que la plupart des athlètes pratiquant le CrossFit n’iront probablement jamais aux Games ni même à un des sanctionals ! Mais avec Hyrox, les athlètes peuvent viser le championnat du monde » assure-ton chez Snatched.

Une course « immersive et électrisante »

Et la promesse fait toujours plus d’adeptes: du côté de la maison mère, on dénombre « plus de 40 courses d’Hyrox dans le monde en 2023, avec plus de 90 000 athlètes et 50 000 spectateurs », attirés par le fait que « chaque course est organisée en intérieur dans de vastes halls d’exposition, créant ainsi une course immersive et électrisante, où les spectateurs peuvent te soutenir du début à la fin ».

Envie d’en juger par vous-mêmes? Les prochains rendez-vous d’Europe auront lieu cet automne à Madrid, Milan et Malmö. Pour pratiquer la discipline (franchisée) en Belgique, par contre, il s’agit de se rendre dans la seule salle du royaume actuellement habilitée à la proposer, à Gand… Une bonne manière de travailler son endurance et sa maîtrise des langues.

