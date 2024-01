Bien-être: ces livres qui nous veulent du bien (notre sélection)

Qui dit nouvelle année, dit peut-être bonnes résolutions ou moment d’introspection. Nous avons sélectionné cinq livres au rayon bien-être pour aborder 2024 avec sérénité.

L’Anti-Guide de développement personnel, par Mathilde Blancal, Jouvence

Paix, bonheur, argent, amour… Vous ne trouverez pas de vaines promesses dans ce livre. Prenant le contre-pied des ouvrages de développement personnel, qui proposent des formules toutes faites, à coups de Miracle Morning avec réveil à 4 heures du matin, ou cures de mauvais jus détox, l’autrice nous encourage à en finir avec les injonctions et nous invite à nous écouter davantage. Cet anti-guide du bien-être fait le plein d’exercices et de moments d’introspection qui nous aideront à dédramatiser.

Va, vis et deviens conscient de toi-même, 12 chemins de métamorphose, par Anne Ghesquière, Eyrolles

Depuis 2019, Anne Ghesquière anime le podcast Métamorphose dans lequel elle propose d’emmener ses auditeurs à la découverte d’eux-mêmes en faisant appel à des thèmes comme la philosophie, l’écologie, l’alimentation, la spiritualité ou encore la psychologie. Dans ce livre, que ce soit pour nous aider à surmonter certaines difficultés, se libérer de blessures profondes, reprendre confiance en soi ou encore savourer pleinement chaque relation, elle nous partage le fruit de son expérience, ses outils thérapeutiques, ses rituels, les lieux qui l’inspirent, afin que chacun trouve sa propre voie vers la métamorphose.

Protéger sa santé mentale après la crise, par Nicolas Franck et Frédéric Haesebaert, Odile Jacob

Forts de leur expérience clinique et leurs recherches menées pendant la pandémie, les professeurs en psychiatrie et neurosciences Nicolas Franck et Frédéric Haesebaert reviennent dans cet ouvrage sur les ressources qui nous ont permis de faire face à la crise sanitaire. Ainsi, par exemple, même si nous y avons été surexposés, les écrans à l’époque des confinements ont été salvateurs en ce qu’ils nous ont permis de continuer à créer du lien. Le contact avec la nature nous a lui aussi apporté de nombreux bienfaits, en nous aidant à réguler nos réactions face au stress et en améliorant notre concentration. De ces enseignements, entre autres, les auteurs ont tiré des pistes pratiques qui permettent de prendre soin de soi. Un indispensable alors que les crises ne finissent jamais vraiment et se succèdent.

Promis, ça va aller, par Thomas Goldberg, Robert Laffont

Avec son rôle de méchant dans la Nouvelle guerre des boutons (2011), Thomas Goldberg a été propulsé, à 13 ans, dans la « folie du cinéma », une « jungle » où il s’est battu, dix années durant, pour se faire une place. De nombreuses humiliations ont rythmé son quotidien d’adolescent, avec à la clé une dépression qui durera trois ans. Alors qu’il s’est reconstruit à travers les réseaux sociaux, en entrant en interaction via des vidéos avec des jeunes en proie à des difficultés comme lui, celui qui vit désormais de la musique raconte aujourd’hui son combat dans ce livre autobiographique porteur d’espoir.

Le code, Les outils essentiels pour vivre libre et serein, par Cyrus North, Albin Michel

YouTubeur à succès avec plusieurs centaines de milliers d’abonnés, connu pour ses vidéos de vulgarisation philosophique, Cyrus North publie Le code, où il nous emmène avec humour sur la voie de la sérénité. Reposant sur de nombreuses études scientifiques, ses connaissances en philosophie – le stoïcisme notamment – et en psychologie, sans oublier ses expériences personnelles, le trentenaire donne les clés pour faire le tri dans notre vie, réorganiser nos priorités et être heureux. Un joli programme !

