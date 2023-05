Mariage gay: Agata et Karolina: « En Pologne, être insouciant ensemble est tout simplement impossible si vous êtes gay »

Juin 2023, le mariage homosexuel a 20 ans. A cette occasion,Agata Borczyck (31 ans) et Karolina Galązka (34 ans) sont toutes deux d’origine polonaise et dirigent ensemble le bistrot Red Spoon, à Lier. Elles s’apprêtent à se marier en août.

Agata : “Nous nous sommes rencontrées il y a trois ans par le biais d’un groupe de femmes lesbiennes et bisexuelles sur Facebook. A l’époque, je me séparais de mon ex-mari en Belgique tandis que Karolina vivait encore à Varsovie. Au début, notre contact était purement amical et la distance n’était pas un problème. Au fil du temps, cependant, nous avons eu des conversations plus profondes et développé des sentiments l’une pour l’autre. La Belgique étant l’un des rares pays où deux femmes peuvent vivre ensemble en toute liberté, Karolina n’a pas eu d’autre choix que de m’y rejoindre.

En Pologne, être insouciant ensemble est tout simplement impossible si vous êtes gay. Il faut toujours être à l’affût des réactions négatives dans la rue, se faire passer pour des amis par précaution, cacher son amour au monde extérieur : ce n’est pas une vie. Non seulement toute cette peur et ce stress finissent par s’insinuer dans votre corps, mais en plus, cela pèse inévitablement sur votre relation. Malheureusement, je n’ai pas beaucoup d’espoir d’amélioration. Même si demain la Pologne reconnaissait les relations homosexuelles, il faudrait des années pour que les gens surmontent leurs préjugés.

Aujourd’hui, nous vivons déjà légalement ensemble et nous n’avons pas besoin de nous marier. Mais nous sommes si sûres de notre couple que nous voulons formaliser notre engagement aux yeux du monde. Vouloir prendre soin l’une de l’autre, vivre ensemble non seulement les bons moments mais aussi les mauvais : pour nous, il n’y a pas de moyen plus puissant que le mariage de dire que nous formons un tout .”

