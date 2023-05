Mariage gay: où en est-on en Belgique, 20 ans plus tard

Début juin, cela fera vingt ans que les premiers mariages homosexuels ont été célébrés dans notre pays. A l’époque, la Belgique était le deuxième pays au monde à l’avoir rendu possible. Quel impact cela a-t-il eu sur la communauté arc-en-ciel mais aussi pour l’acceptation de l’homosexualité? “Les lois ont changé plus vite que les idées”, selon les principaux concernés.

Bien avant que la reconnaissance légale et la protection des relations homosexuelles ne deviennent un point de discorde au milieu des années 90, les couples masculins et féminins concluaient déjà des unions symboliques entre eux. Dès les années 60, en Belgique, des associations militantes organisaient ainsi des cérémonies pour les couples du même sexe, avec échange de bagues et remise d’un certificat confirmant leur relation. Mais dans les années 80, l’épidémie de sida a montré que les choses ne pouvaient pas s’arrêter là.

Entre hôpitaux qui ne permettaient pas aux malades en phase terminale de voir leur moitié, partenaires qui n’avaient pas leur mot à dire dans l’organisation des obsèques voire même qui étaient expulsés de leur résidence par la famille du défunt, l’absence de cadre légal a souvent eu des conséquences dramatiques. Et montré l’importance d’adapter la législation.

Preuve d’engagement

Et pourtant, il aura fallu attendre le passage du nouveau millénaire et la date du 1er juin 2003 pour que les personnes du même sexe puissent légalement se marier et acquérir ainsi les mêmes droits que les couples mariés hétérosexuels, à l’exception des droits de filiation. Trois ans plus tard, l’adoption est également devenue possible, tandis que depuis le 1er janvier 2015, les épouses deviennent automatiquement mères lorsque leur conjointe donne naissance à un enfant. Chaque année, environ 1100 à 1200 couples homosexuels se disent “oui” en Belgique, dont à peu près 40% en Wallonie et à Bruxelles, et le reste au nord du pays.

Des chiffres qui ne surprennent pas l’activiste gay Paul Borghs, pour qui “d’une part, les personnes en couple depuis longtemps veulent formaliser un certain nombre de choses pratiques, comme ce qui se passe en cas de décès ou de séparation, par exemple. Mais le mariage a aussi une grande signification symbolique et émotionnelle. Cela indique à la fois au couple et à son entourage que la relation n’est pas sans engagement, qu’ils veulent avancer dans la vie ensemble. C’était moins important pour le mouvement gay à l’origine, qui voulait principalement mettre fin à la discrimination dans des domaines tels que le droit de succession, les régimes de retraite, la sécurité sociale ou les impôts. Pour beaucoup, se marier est avant tout une reconnaissance symbolique de leur amour et de leur engagement mutuels”.

Une perspective que partage l’experte en relations Rika Ponnet. “Le mariage offre aux personnes une protection juridique et donc un sentiment de sécurité. Chez les hétéros aussi, vous voyez que pas mal de couples commencent à y penser lorsqu’ils veulent acheter une maison, avoir des enfants ou quand la santé d’un des deux partenaires flanche. Mais le motif le plus important pour les couples mariés reste le désir universel de la sécurité d’une relation intime. Le mariage exprime cela dans un rituel et souligne que les gens se choisissent vraiment”.

Mariage plus vieux

Comme dans d’autres pays qui autorisent le mariage homosexuel – il y en a maintenant 34 dans le monde – les couples LGBT+ se marient généralement à un âge plus avancé que les hétérosexuels. Selon l’office statistique belge Statbel, en 2021, les conjoints avaient en moyenne 37,8 et 33,7 ans au début de leur mariage chez les couples féminins, et 43,8 et 37,4 ans chez les couples masculins. Par comparaison, les partenaires des couples hétéros avaient eux en moyenne 34,5 et 32,3 ans. Logique, puisqu’au cours des premières années de la légalisation du mariage homosexuel, des couples qui attendaient cette opportunité de longue date ont sauté sur l’occasion, faisant ainsi monter la moyenne d’âge. Et si, aujourd’hui on n’assiste plus vraiment à cet effet levier, on constate toutefois que les personnes LGBT+ ont tendance à mettre plus de temps à accepter leur orientation sexuelle, ce qui explique que les partenaires soient plus âgés au moment de se passer la bague au doigt, décrypte Eef Heylighen, porte-parole de çavaria, l’organisation qui chapeaute les associations LGBT+ de l’autre côté de la frontière linguistique.

Des règles différentes

L’âge de raison? Si en Belgique comme dans d’autres pays, les données disponibles suggèrent que les mariages homosexuels sont plus stables que la moyenne, Rika Ponnet met en garde contre les conclusions hâtives. En effet, “le mariage gay n’existe tout simplement pas depuis assez longtemps pour pouvoir faire des déclarations fiables à ce sujet”. De manière générale, par contre, il semblerait qu’ici comme ailleurs, les mariages entre deux femmes soient moins durables que ceux entre hommes. « Cela pourrait être dû au fait que les couples masculins attachent souvent moins d’importance à la fidélité sexuelle », avance l’experte en relations. “Chaque couple écrit ses propres règles, il ne faut donc pas généraliser, mais les hommes peuvent souvent en parler très ouvertement et librement sans remettre en cause la relation elle-même. Quand vous considérez qu’au moins la moitié des couples hétérosexuels doivent faire face à des relations extraconjugales, et combien de souffrance et de divorces cela provoque, il y a des leçons à en tirer pour la société en général”.

Autre statistique intéressante: les couples homosexuels qui se séparent décident également de divorcer plus rapidement que leurs homologues hétéros. Pour les hommes en moyenne après 8,3 ans et pour les femmes après 7,1 ans, contre 16,5 ans pour les couples homme-femme. « Ce qui est peut-être dû au fait que les LGBT+ sont plus souvent sans enfant », suggère Rika Ponnet. “On voit aussi que la durée du mariage est plus courte chez les hétérosexuels quand il n’y a pas d’enfant. Par ailleurs, la qualité et la durabilité des relations sont également liées à la manière dont les personnes impliquées sont acceptées et soutenues dans leurs choix relationnels par leurs proches. C’est parfois plus difficile pour les LGBT+, ce qui peut avoir un impact sur la manière dont ils envisagent le couple. Bien qu’il se pourrait aussi que les LGBT+ soient juste un peu plus courageux. Si votre orientation vous oblige à franchir un certain nombre d’étapes difficiles au cours de votre vie, vous pouvez aussi oser tirer un trait sur votre couple plus tôt lorsqu’il s’avère qu’une rupture est nécessaire.”

Changement de perspective

Reste que pour Paul Borghs, « l’ouverture du mariage à tous a énormément aidé à normaliser l’homosexualité et les relations homosexuelles dans notre société. Notamment parce que tous ces mariages ont rendu les relations gay plus visibles, même dans les petites municipalités et villages où il n’y avait pas d’associations gay ou d’endroits où sortir. Peu à peu, il est également devenu clair pour tout le monde que les LGBT+, comme le reste de la population, vivent des relations amoureuses et durables, contrairement au préjugé qui voulait que les hommes homosexuels soient principalement intéressés par le sexe et des aventures sans lendemain.

En outre, le fait qu’on touche au mariage, une institution que les gens connaissent et identifient comme un engagement sérieux, plutôt que d’imaginer une réglementation séparée, a beaucoup joué.” L’activiste est bien placé pour le savoir, lui qui travaillait dans le secteur bancaire au moment de dire oui à son partenaire, et qui a remarqué le changement qui s’est opéré parmi ses collègues. “Avant, certains étaient mal à l’aise et ne savaient pas comment me parler de Roger. Une fois qu’on a officialisé les choses, ils me demandaient simplement comment allait mon mari”.

La lutte continue

Malheureusement, malgré tous ces éléments encourageant, le quotidien des personnes LGBT+ n’est pas toujours sans nuages. Ainsi, selon une étude récente de l’UZ Gent et de l’Infopunt transgenre en Flandre et à Bruxelles, plus de 30% d’entre elles ont été victimes de violences physiques au cours de ces deux dernières années, tandis que plus de 90% ont dû faire face à des violences verbales ou psychologiques. D’après l’Agence européenne des droits fondamentaux, deux personnes LGBT+ sur trois n’osent pas marcher main dans la main dans la rue en Belgique. Des discriminations face auxquelles la Wallonie s’est déclarée « zone de liberté pour les personnes LGBTQIA+ » en 2021, lançant dans la foulée un plan d’inclusion de la communauté, qui dépose à l’heure actuelle environ 400 plaintes pour discrimination chaque année à l’UNIA.

« En 2003, on avait l’impression que le mariage homosexuel était le point d’orgue de la lutte pour l’émancipation, mais les lois ont changé plus vite que les idées », regrette l’anthropologue Wim Peumans. « Il y a peu de discussions sur l’acceptation de l’homosexualité et des principes comme l’égalité des droits pour les personnes LGBT+. Problème: même si, aujourd’hui il n’est plus bien vu de dire qu’on a un problème avec l’homosexualité, cela reste une acceptation superficielle.

Il suffit de demander autour de vous ce que les gens pensent quand ils voient deux hommes s’embrasser dans la rue. Il s’agit en plus d’une acceptation conditionnelle: les LGBT+ n’ont pas de problèmes tant qu’ils restent dans les normes de genre en vigueur et qu’ils gardent leur orientation sexuelle privée.” Autrement dit, si, sur le plan juridique, l’égalité est presque complète, sur le plan social, on est encore loin du compte, ce qui a un impact non-négligeable sur le bien-être physique et mental de la communauté homosexuelle belge. Laquelle a peut-être remporté une bataille cruciale il y a vingt ans, mais n’a guère fini de lutter pour autant.

Guido Groeseneken (65 ans) et Eddy Paris (63 ans) étaient ensemble depuis dix-neuf ans lorsqu’ils se sont mariés le 30 août 2003.

Guido : « Notre génération a dû se passer de modèles. S’accepter en tant qu’homosexuel, construire une vie avec un partenaire : nous, les jeunes, nous n’avions pas d’exemple en la matière. D’un point de vue social, les relations entre hommes étaient aussi beaucoup plus difficiles. Dans le monde fermé qu’était alors le milieu gay, les gens pouvaient être eux-mêmes, mais beaucoup étaient discrets au travail, parce que vivre avec un homme pouvait encore vous coûter votre emploi. Et pourtant, lorsque nous nous sommes rencontrés par le biais d’amis communs en 1983, il s’est avéré immédiatement que nous voulions tous les deux une relation stable et à long terme. L’année suivante, nous sommes officiellement devenus un couple, et neuf mois plus tard, nous avons emménagé ensemble.

‘Tout est devenu plus facile par rapport aux personnes extérieures maintenant que nous pouvons simplement présenter l’autre comme « mon mari ».’

Cela ne nous dérangeait pas au début de ne pas pouvoir établir légalement notre relation. Quand on est dans la vingtaine, on ne pense pas à ce qui peut arriver dans la vie. Et puis nous avons eu de la chance : nous avons vécu ensemble sans trop de problèmes et nous avons été acceptés par notre famille et nos amis – pour nous, c’était déjà pas mal! Quand j’ai rejoint le mouvement gay pour réclamer une législation anti-discrimination et un accord de partenariat, on n’envisageait même pas la possibilité du mariage, parce que cela semblait impossible à obtenir. Et pourtant!

Se marier n’a pas changé notre relation, mais je ne qualifierai jamais ça de simple formalité. Cela amène une certaine tranquillité d’esprit de savoir que les aspects les plus importants sont pris en charge si quelque chose nous devait nous arriver. Tout est également devenu beaucoup plus facile par rapport aux personnes extérieures maintenant que nous pouvons simplement présenter l’autre comme « mon mari ». Quand j’ai reçu une distinction à la KU Leuven au printemps, personne n’a été surpris qu’Eddy soit assis à côté de moi, et ça, nous le devons au mariage homosexuel”.

Agata Borczyck (31 ans) et Karolina Galązka (34 ans) sont toutes deux d’origine polonaise et dirigent ensemble le bistrot Red Spoon, à Lier. Elles s’apprêtent à se marier en août.

Agata : “Nous nous sommes rencontrées il y a trois ans par le biais d’un groupe de femmes lesbiennes et bisexuelles sur Facebook. A l’époque, je me séparais de mon ex-mari en Belgique tandis que Karolina vivait encore à Varsovie. Au début, notre contact était purement amical et la distance n’était pas un problème. Au fil du temps, cependant, nous avons eu des conversations plus profondes et développé des sentiments l’une pour l’autre. La Belgique étant l’un des rares pays où deux femmes peuvent vivre ensemble en toute liberté, Karolina n’a pas eu d’autre choix que de m’y rejoindre.

En Pologne, être insouciant ensemble est tout simplement impossible si vous êtes gay. Il faut toujours être à l’affût des réactions négatives dans la rue, se faire passer pour des amis par précaution, cacher son amour au monde extérieur : ce n’est pas une vie. Non seulement toute cette peur et ce stress finissent par s’insinuer dans votre corps, mais en plus, cela pèse inévitablement sur votre relation. Malheureusement, je n’ai pas beaucoup d’espoir d’amélioration. Même si demain la Pologne reconnaissait les relations homosexuelles, il faudrait des années pour que les gens surmontent leurs préjugés.

Aujourd’hui, nous vivons déjà légalement ensemble et nous n’avons pas besoin de nous marier. Mais nous sommes si sûres de notre couple que nous voulons formaliser notre engagement aux yeux du monde. Vouloir prendre soin l’une de l’autre, vivre ensemble non seulement les bons moments mais aussi les mauvais : pour nous, il n’y a pas de moyen plus puissant que le mariage de dire que nous formons un tout .”

Alain Bourdon (84 ans) et Gabriel Loriers (79 ans) sont ensemble depuis 56 ans et sont un des premiers couples homosexuels belges à s’être dit “oui”, en juin 2003.

© Boumediene Belbachir

Alain: “Avec Gabriel, on s’est rencontrés juste avant Mai 68, à une époque où la société était en pleine mutation et où malgré le tabou qui pesait encore sur l’homosexualité, on a pu profiter de la vague de libérations qui déferlait. On devait d’abord juste passer la soirée ensemble, et puis finalement, on ne s’est plus jamais quittés : quand on ne s’ennuie pas, un couple peut durer très longtemps et le nôtre en est la preuve. Au moment de la légalisation du mariage homosexuel, ça faisait déjà plus de trente ans qu’on partageait notre vie, mais on voulait absolument officialiser notre union aux yeux de la loi et bénéficier des mêmes droits que les couples hétérosexuels. Si je n’avais pas dû attendre mon neveu, qui voulait absolument être présent pour nos noces, on aurait été les premiers à passer à l’état civil ! Le cadre légal a beau n’avoir rien à voir avec les sentiments, c’est important de légitimer une union. D’abord parce que ça protège l’autre en cas de décès, mais aussi parce que ça contribue à normaliser les relations homosexuelles : moi je suis né gay, je n’ai pas choisi de l’être, pourquoi le couple que je forme avec Gabriel serait-il traité autrement qu’un couple hétéro ? Au moment de prononcer nos vœux, on a ressenti un soulagement incroyable, et on constate que notre relation est encore plus prise au sérieux depuis qu’on est mariés. Ça vaut pour tous les couples, quelle que soit leur orientation sexuelle. Être en couple, quand on est heureux en ménage, c’est le moyen le plus simple de rendre la vie moins merdique, et je suis très content que le mariage vienne entériner ça !”

Jolien Van de Water (34 ans) et Lisa Goossens (33 ans) sont les fières mamans d’Hazel (6 ans) et Hektor (3 ans) et se sont mariées en 2021.

Jolien : “Nous nous sommes rencontrées en humanités et avons commencé à sortir ensemble en 2006, mais il a fallu un peu de temps à Lisa pour s’habituer à être avec une fille -et en parler à ses proches- donc notre relation a été un peu bousculée durant ses quatre premières années. Sur le moment, ce n’était pas simple, mais avec le recul, cela n’a fait que nous rapprocher l’une de l’autre.

Devenir mamans jeunes était bien plus important pour nous que se marier, donc Lisa a donné naissance à Hazel et Hektor, tous deux conçus par insémination artificielle. Avant, j’avais peur que le monde extérieur ait du mal avec une famille avec deux mamans, ou que nos enfants soient victimes de moqueries à l’école, mais heureusement, je me suis inquiétée pour rien. Nous formons une famille comme les autres, avec les mêmes problèmes que les autres parents – même si on évite les pays opposés aux parents homosexuels en vacances.

Après tout ce que nous avons traversé ensemble, cela nous semblait avant tout être une jolie manière de célébrer notre amour et notre bonheur familial.’

L’aspect pratique du mariage était secondaire pour nous, parce qu’après tout ce que nous avons traversé ensemble, cela nous semblait avant tout être une jolie manière de célébrer notre amour et notre bonheur familial. L’an dernier, nous avons organisé une fête pour rassembler nos proches, mais nous avons choisi de passer la journée du mariage juste à nous quatre. Heureusement, nos parents ont respecté notre choix de faire les choses à notre façon, et non dans le respect des traditions.”

