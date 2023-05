Mariage gay: Alain (84 ans) et Gabriel (79 ans) ensemble depuis 56 ans: « Le cadre légal a beau n’avoir rien à voir avec les sentiments, c’est important de légitimer une union »

Début juin, cela fera vingt ans que les premiers mariages homosexuels ont été célébrés dans notre pays. A l’époque, la Belgique était le deuxième pays au monde à l’avoir rendu possible. Quel impact cela a-t-il eu sur la communauté arc-en-ciel mais aussi pour l’acceptation de l’homosexualité? “Les lois ont changé plus vite que les idées”, selon les principaux concernés. Ici, Alain Bourdon (84 ans) et Gabriel Loriers (79 ans) sont ensemble depuis 56 ans et sont un des premiers couples homosexuels belges à s’être dit “oui”, en juin 2003.

Alain: “Avec Gabriel, on s’est rencontrés juste avant Mai 68, à une époque où la société était en pleine mutation et où malgré le tabou qui pesait encore sur l’homosexualité, on a pu profiter de la vague de libérations qui déferlait. On devait d’abord juste passer la soirée ensemble, et puis finalement, on ne s’est plus jamais quittés : quand on ne s’ennuie pas, un couple peut durer très longtemps et le nôtre en est la preuve.

Au moment de la légalisation du mariage homosexuel, ça faisait déjà plus de trente ans qu’on partageait notre vie, mais on voulait absolument officialiser notre union aux yeux de la loi et bénéficier des mêmes droits que les couples hétérosexuels.

De l’importance de légitimer une union

Si je n’avais pas dû attendre mon neveu, qui voulait absolument être présent pour nos noces, on aurait été les premiers à passer à l’état civil ! Le cadre légal a beau n’avoir rien à voir avec les sentiments, c’est important de légitimer une union.

D’abord parce que ça protège l’autre en cas de décès, mais aussi parce que ça contribue à normaliser les relations homosexuelles : moi je suis né gay, je n’ai pas choisi de l’être, pourquoi le couple que je forme avec Gabriel serait-il traité autrement qu’un couple hétéro ?

Au moment de prononcer nos vœux, on a ressenti un soulagement incroyable, et on constate que notre relation est encore plus prise au sérieux depuis qu’on est mariés. Ça vaut pour tous les couples, quelle que soit leur orientation sexuelle. Être en couple, quand on est heureux en ménage, c’est le moyen le plus simple de rendre la vie moins merdique, et je suis très content que le mariage vienne entériner ça !”

