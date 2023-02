Paranormal, légendes urbaines, mystères: 10 podcasts à écouter pour se faire peur

« Les fantômes, j’y crois pas mais j’en ai peur »… Si, comme nous, vous adorez vous donner la chair de poule, et que vous êtes friands de paranormal, de mystères et d’histoires étranges, voici une liste de 10 podcasts à écouter impérativement le soir, sous la couette, le casque sur les oreilles.

Sur Netflix, le show Enquêtes extraordinaires, qui en est à son troisième volume, cartonne. Peut-être pour mieux échapper à son quotidien et son actualité anxiogène, on aime se réfugier dans ces histoires qui, finalement, racontent de l’extraordinaire dans l’ordinaire.

On aime se faire peur pour plusieurs raisons: décharge de dopamine, envie de se sentir vivants, besoin de sensations fortes et de se changer les idées, désir de se dépasser, besoin de fédérer un groupe autour d’un récit… Tout est bon pour se filer la chair de poule.

Cette liste de podcasts est non exhaustive, mais elle est assez variée: vous y trouverez des émissions qui racontent mais aussi analysent, décryptent voire débunkent des histoires qui finalement relèvent de la croyance, et d’autres qui ne font que raconter des histoires. Tous ces podcasts sont disponibles sur plusieurs plateformes d’écoute, certains ont leur site internet dédié, et tous sont très présents sur les réseaux sociaux, si vous souhaitez suivre leur actu.

Vous êtes prêts? Glissez-vous sous un plaid, mettez-vous dans l’ambiance et… frissonnez.

1. Maisons hantées, Fantômes et Revenants : Rendez-vous avec l’Étrange

On commence les réjouissances avec un podcast belge en 9 épisodes (on veut une suite!) qui, à lui seul, rassemble tout ce qu’on aime: des histoires qui font frissonner, comme la visite d’un château (prétendument) hanté – on s’y croirait – mais aussi une analyse distanciée et sensible des phénomènes dont il est question, avec des « experts » comme Marine Benoit, la journaliste autrice de In Tenebris: Poltergeist, revenenants, démons… Les fantômes à l’épreuve de la science (qui en fait un podcast en 6 épisodes, qu’on ne peut évidemment que vous recommandez chaudement aussi), ou encore Mathias du Bureau des mystères. Histoire du spiritisme, poltergeists, ectoplasmes, communication avec les morts, médium… Vous avez bel et bien rendez-vous avec l’étrange.

2. Le bureau des mystères

L’un de nos coups de cœur si ce n’est LE coup de cœur. Le bureau des mystères est un classique des podcasts (français) du genre, qu’on ne présente plus. Charles et Mathias vous emmènent au pays de tous les mystères: fantômes, ovnis, disparitions, cryptozoologie, monstres mais aussi phénomènes étranges glanés sur le web, le podcast raconte et analyse, avec intelligence, le long de trois saisons, ce qui finit par décrire une culture pop du paranormal, avec de nombreuses références cinématographiques à l’appui. On aime particulièrement les petites séances « Special Creepypasta* et Légendes Urbaines », dont les histoires, c’est sûr, vous resteront en tête pour longtemps… Régalez-vous.

*Une creepypasta est une légende urbaine d’internet.

3. Nuit Blanche

On quitte la Belgique puis la France pour la Suisse. Si vous avez envie de récits avec une ambiance sonore immersive et travaillée, vous serez servi. Les histoires sont entrecoupées (intelligemment) d’extraits sonores de films ou de séries, et chaque épisode raconte et décrypte de manière approfondie une légende, un mystère, un fait divers avec brio, des classiques, comme Jack l’éventreur ou le Triangle des Bermudes, aux plus contemporains comme le Slender Man ou le Cecil Hotel (la fameuse histoire d’Elisa Lam…). Nuit Blanche est, sans nul doute, un autre de nos coups de cœur.

4. Distorsion

On quitte l’Europe pour le Québec, grande Terre faiseuse de podcasts sur le true crime et le paranormal tous aussi bons les uns que les autres. Distorsion est une institution du genre, avec 8 saisons soit plus de 100 épisodes. Emile Gauthier et Sébastien Lévesque racontent des Crimes et histoires tordues d’Internet, comme le titre le podcast, sans se complaire pour autant dans un « voyeurisme » sonore. « Distorsion est un podcast à propos d’histoires étranges de l’ère numérique. On scrute les bas fonds de l’Internet afin de dénicher des cas inusités et d’en faire l’analyse pour vous », peut-on lire sur leur site. Au programme des faits divers donc, mais aussi des histoires étranges, comme l’affaire de la maison des Broaddus (qui a inspiré la série Netflix The Watcher), des disparitions, des histoires de sectes, des mystères glanés sur Reddit, des creepypasta… On en ressort pas indemnes: le podcast remet en question notre utilisation des outils numériques, et on ne regarde plus son smartphone comme avant.

5. Les Petites frousses

Dans la même veine que Distorsion, voici une autre petite pépite québécoise: Les Petites Frousses racontent, comme leurs grands frères Emile et Seb, des meurtres irrésolus et des phénomènes inexpliqués. Mais Joany, aux commandes du pocast, et ses invités parviennent à raconter avec humour ces histoires étranges. Si vous avez envie de vous faire peur, mais pas trop, c’est donc ce podcast qu’il vous faut. On aime particulièrement les Histoires de Frousses rapportées par les auditeurs et auditrices.

6. Légendes d’été

Cette série d’émissions d’Europe 1 de Nicolas Carreau explore les mythes et croyances de France. Des spécialistes triés sur le volet, philosophes ou chasseurs de fantômes, mais aussi conservateurs, journalistes et historiens racontent des histoires et les décryptent. Maisons hantées, légendes urbaines, ovnis, miracles, vampires, histoires de Dame blanche… Tout le folklore français paranormal et ésotérique est passé au crible. C’est bien raconté, agrémenté d’extraits de films, et si vous aimez comprendre pourquoi on croit ce qu’on croit, cette émission est pour vous. Les épisodes ne sont plus disponibles sur le site de la radio, mais vous les trouverez (entre autres) sur Apple Podcasts.

7. Feu de camp

Envie de formats plus courts? Qu’on vous raconte des histoires pour avoir la chair de poule sans forcément les analyser voire les débunker? Le podcast « Feu de camp » d’NRJ France est pour vous, le genre qu’on aime à « binge listener ». Loups-garous, vampires, enfants aux yeux noirs… Les histoires sont ici simplement racontées, comme une histoire au coin du feu. Brrr.

8. Avant d’aller dormir

« Installez-vous confortablement au fond de votre lit, remontez la couette jusqu’au menton et fermez les yeux »… Chaque épisode de l’excellent podcast Avant d’aller dormir annonce la couleur. Si vous avez envie d’autre chose que d’entendre des histoires de Dame blanche ou de bête du Gévaudan, vous trouverez ici votre bonheur. Yop et UnDixGo parcourent « les internets » à la recherche d’histoires horrifiques. Le résultat: des récits originaux, au suspense haletant. Si vous étiez fan des Contes de la crypte ou des nouvelles de Stephen King, vous serez comblés. A ne pas écouter avant de partir au boulot, dans votre salle de bain, sous peine d’arriver en retard! Ou alors optez pour les « Quicksleep », des histoires de 5 minutes… à écouter, évidemment, avant d’aller dormir.

9. Ars Moriendi

Voici un autre maître du genre du podcast d’horreur québécois. Derrière Ars Moriendi, il y a Simon Predj qui, à travers son travail qu’on pourrait presque qualifier d’archiviste de l’horreur, fait le récit d’histoires vraies qui ne vous laisseront pas indifférent. Un habillage sonore musicale original accompagne la voix de Simon, des actrices et acteurs rendent vivant le récit. Si Ars Moriendi évoque des légendes et créatures mystérieuses, il raconte aussi et surtout des faits divers célèbres qui ont fait l’histoire. Âmes sensibles s’abstenir donc, certains épisodes peuvent vous hanter pour toujours… Mention spéciale aux Testimoniums, qui rapportent des témoignages, et aux épisodes « Spécial Halloween, nuit blanche, noël, etc. », avec nos amis de Distorsion.

10. Les Nouilles Rampantes

Dernière découverte du genre, Les Nouilles Rampantes c’est le genre de podcast auquel on aurait envie de participer. Façon conversation entre potes, et pas des moindres puisque d’excellents auteurs de toutes aussi excellentes chaînes YouTube comme Feldup et Sylartichot en sont. « Le slenderman vous fait peur ? Vous avez un problème avec les clowns ? Vous pensiez qu’un thread Twitter n’était qu’une histoire inoffensive ? Détrompez-vous… » annonce Les Nouilles Rampantes, soit ces garçons et filles qui, chacun.e à tour de rôle racontent une histoire. Ça va des plus classiques, de celles qui éveillent nos peurs d’enfants les plus archaïques (La Trappe dans le Mur) aux histoires contemporaines nées à l’ère numérique. Parce que, c’est sûr, les nouveaux fantômes se cachent dans le web…

Et aussi:

On ne les a pas tous cités mais on vous conseille chaudement aussi ces podcasts: Dans Le Noir, Dossiers Bizarres, Le Rendez-vous de l’étrange, In Tenebris, Creepypasta, Bisou à demain…