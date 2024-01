10 résolutions insolites qui changent vraiment la vie

Quelle meilleure résolution que celle d’être heureux ? Si le défi semble de taille, il est en réalité la somme de petits plaisirs accessibles. La preuve avec ces idées pour 2024 aussi agréables à mettre en œuvre que bénéfiques pour le corps et l’esprit.



Au fond, quelle meilleure résolution que d’être heureux ? Si cet objectif semble parfois difficile à atteindre, c’est parce qu’il est souvent vu comme un tout plutôt que comme la somme de petits plaisirs qui sont, eux, tout à fait accessibles. La preuve avec ces 10 résolutions alternatives, aussi agréables à mettre en œuvre que bénéfiques pour le corps et l’esprit.

1) Parler aux inconnus

Dans un monde toujours plus clivé, parler aux inconnus peut sembler encore plus périlleux que d’habitude. A la barrière de la timidité s’ajoute désormais en effet le risque d’avoir un antagoniste potentiel face à soi. Mais aussi, (r)assure Will Buckingham, des interactions qui ont le potentiel de changer durablement notre ressenti. Après avoir perdu son épouse bien-aimée, Elee, l’auteur et philosophe britannique a en effet ressenti le besoin de s’entourer de proches, ainsi que de parfaits inconnus. C’est que les interactions avec ces derniers ont selon lui quelque chose d’incroyablement libérateur, le fait même qu’on ne les connaît ni d’Eve ni d’Adam permettant de se confier à eux sans les enjeux liés à notre cercle rapproché.

C’est bien simple, l’acte d’engager le dialogue avec un étranger permettrait de renouer du lien dans nos sociétés ultradivisées. Tant et si bien que Will Buckingham y a consacré un livre entier, Hello, Stranger, à ajouter à vos lectures de l’année (en voilà une autre jolie résolution) ou bien à garder pour la sortie de la traduction française. En attendant, on se (re)plonge dans Face aux inconnus de Malcolm Gladwell, pour se rappeler que la première impression n’est pas toujours la bonne, et pour apprendre à aborder les autres autrement.

2) Prendre racine(s)

Pour les adeptes de la sylvothérapie, prendre un arbre dans ses bras permettrait non seulement de diminuer le stress et les risques de dépression mais aussi d’augmenter la concentration et de booster le système immunitaire. Foutaises ? Si les câlins sont optionnels, une série d’études récentes a démontré que le contact avec la nature permettait d’augmenter la créativité de moitié, mais aussi d’apporter un sentiment de calme à qui prend la clé des champs (ou des forêts, ou du bord de mer…)

L’exposition à la nature active en effet le système nerveux parasympathique, la branche du système nerveux liée à l’état de « repos ». Résultat : un sentiment de calme et de bien-être vous étreint, que vous optiez ou non pour une embrassade avec les plantes avoisinantes. L’ordonnance à respecter ? 90 minutes de balade, le délai calculé par les chercheurs de l’institut berlinois Max Planck pour assourdir les pensées invasives. Avis aux rats des villes : ces effets ne sont constatés que lors d’une marche en nature, pas en contexte urbain.

Parmi les bonnes résolutions à prendre: prendre la clef des champs – Brecht Vanzieleghem pour Le Vif Weekend © Brecht Vanzieleghem pour Le Vif Weekend

3) S’émerveiller

Heureux les émerveillés, car ils laissent entrer la lumière : c’est en tout cas ce qu’affirment les études en la matière, lesquelles y voient un antidote solide à la sinistrose ambiante. Au printemps dernier, une analyse publiée dans la revue Perspectives on Psychological Science révélait ainsi un processus en cinq étapes. L’émerveillement entraîne d’abord des changements neurophysiologiques, suivis d’une diminution du nombrilisme, un lien plus fort avec les personnes qui nous entourent, une meilleure intégration sociale et une perception accrue du sens de la vie.

Autant de facteurs qui contribuent à une meilleure santé mentale et corporelle selon les auteurs de l’étude, Maria Monroy et Dacher Keltner, pour lesquels s’émerveiller régulièrement diminuerait stress, anxiété et risques de maladies auto-immunes, et aurait un impact positif sur la santé cardiovasculaire ainsi que l’espérance de vie. En voilà une excellente excuse pour regarder ce qui nous entoure avec des yeux d’enfant et s’efforcer de trouver la joliesse partout.

4) Être fan

Peut-être avez-vous suivi d’un œil amusé la frénésie suscitée par la dernière tournée de Taylor Swift, mais le fait est que les « Swifties » sont probablement plus heureux que vous. A mille lieues de l’image d’instables qui ne vivent que par et pour leur idole, les fans, parce qu’ils appartiennent à des communautés souvent très soudées, seraient plus ancrés socialement et plus épanouis dans leurs relations – même si celles-ci se limitent à des échanges sur des forums en ligne.

En outre, le fait d’admirer une autre personne pousserait à tenter de devenir la meilleure version de soi. Et cela vaut tant pour la culture pop que pour le sport, des études ayant démontré que les inconditionnels d’une discipline ou d’une équipe auraient une meilleure estime d’eux-mêmes que le reste de la population. Il est temps de ressortir les posters de votre chambre d’ado…

5) Entretenir son jardin secret

A l’ère des réseaux sociaux et de l’immédiateté de l’information, il semble compliqué, voire illusoire, de garder un secret – surtout s’il s’agit d’une bonne nouvelle à partager. Et pourtant, ce serait là l’un des secrets (ah !) du bien-être, ainsi que le révèlent les résultats d’une étude publiée à l’automne 2023 par le département de psychologie de l’université de Columbia.

Qu’il s’agisse de fiançailles, d’une promotion ou de tout autre heureux événement, le garder pour soi avant de le dévoiler aux autres permettrait de se sentir plus énergique que jamais. La perspective de l’annoncer à une date ultérieure aiderait également à prolonger la joie suscitée par cet heureux secret, mais aussi à augmenter les sentiments positifs qui y sont associés. Le silence est décidément d’or.

Illustration Brecht Vanzieleghem pour Le Vif Weekend © Brecht Vanzieleghem pour Le Vif Weekend

6) Élargir son cercle

Ces dernières années, posts, articles et même livres consacrés à la méthodologie pour « bien » rompre avec ses amis se sont multipliés. Sauf qu’ainsi que le souligne l’Américain Jeffrey Hall, professeur de communication à la University of Kansas, il ne s’agit pas de dire adieu à nos amis mais bien plutôt d’en accueillir de nouveaux dans nos vies. C’est que tout comme il n’est pas bon d’attendre de notre moitié qu’elle réponde à tous nos besoins, nos amis ne sont pas aptes non plus à jouer tous les rôles que l’on cherche dans nos interactions.

Une personne sera peut-être une oreille attentive, l’autre, une amitié plus superficielle mais une source constante de sorties stimulantes. Il s’agit donc de reconnaître et d’apprécier chaque personne pour ce qu’elle est plutôt que de couper les ponts avec celles qui ne nous apportent (forcément) pas tout ce qu’on recherche. Et si vous résolvez d’élargir votre cercle proche cette année, sachez que, toujours selon les travaux de Jeffrey Hall, il faudrait avoir passé environ 50 heures ensemble avant de pouvoir vraiment être amis. A vos marques, prêts, parlez !

7) Passer à la vitesse inférieure

Et si 2024 était enfin l’année où vous arrêtiez de punir votre corps à grand renfort de suées imposées pour retrouver le plaisir de pratiquer une discipline sportive ? Par exemple, le cozy cardio qui, comme son nom l’indique, fait grimper le rythme cardiaque en douceur. Et se pratique de préférence chez soi, en pyjama. Tendance sur TikTok, où les vidéos estampillées #cozycardio ont accumulé des dizaines de millions de vues ces derniers mois, la pratique voit ses adeptes marcher paisiblement sur un tapis de course en robe de chambre, ou soulever des poids assis dans leur canapé devant leur série préférée.

Le credo : tout sauf une contrainte – et contrairement aux séances punitives à la salle dès 7 heures du mat’, ce rythme adouci permet de s’y tenir avec plaisir, ce qui n’est évidemment que bénéfique pour le corps et l’esprit.

8) Faire preuve d’enthousiasme

Pour le dictionnaire, l’enthousiasme est « une émotion puissante qui s’empare de quelqu’un à propos de quelqu’un ou de quelque chose et qui se manifeste par des signes extérieurs d’admiration et de contentement ». Pour les comportementalistes, c’est un des fondements du bonheur. Et le psychologue et auteur américain Harry Tucker Jr de pointer que « si vous observez les personnes qui réussissent, vous remarquerez leur enthousiasme contagieux pour tout », chaque problème étant « un défi à relever avec une récompense à la clé ».

Un changement de paradigme bienvenu, qui permet d’alléger les fardeaux qui se présentent et d’envisager le futur avec allégresse. 2024 sera votre année, pas parce qu’un horoscope vous l’a annoncé mais bien parce que vous l’avez décidé !

9) Accorder le présent au passé

Et tant qu’on parle de perspective, il est temps aussi de changer la manière dont on appréhende la nostalgie. Loin d’être un sentiment négatif ou triste, même si certains souvenirs le sont parfois, cette dernière est justement une défense contre la tristesse.

En plongeant dans notre passé, on arrive à affronter un présent pas toujours simple, et on pose les fondations d’un futur plus apaisé. D’après une étude publiée en février dernier dans la revue Current Opinion in Psychology, la nostalgie augmenterait ainsi notre sentiment de connexion avec les autres. Et cette connexion sociale présente nombre d’avantages psychologiques intrapersonnels, de l’optimisme à l’inspiration en passant par une meilleure compréhension du sens de la vie.

10) Manger plus de pâtes

« Dès janvier, je me mets au régime ». Au régime pâtes, oui ! Riches en tryptophane et en vitamine B, ces dernières présentent une série de bénéfices pour la santé. A commencer par une augmentation de la production de sérotonine, « l’hormone du bonheur », grâce à leur haute teneur en glucides.

Illustration Brecht Vanzieleghem pour Le Vif Weekend © Brecht Vanzieleghem pour Le Vif Weekend

Et si vous les nappez généreusement de fromage, c’est encore mieux : riche en fer, ce dernier améliore le transport de l’oxygène au cerveau, mais aussi la production de sérotonine, encore elle, et de dopamine, « l’hormone du plaisir ». « Je préférerais de loin manger des pâtes et boire du vin que d’être une taille 0 » aurait affirmé la superbe Sophia Loren, qui avait visiblement tout compris à la vie.

