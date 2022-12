Cadeaux de Noël: la règle d’or pour être sûr de faire plaisir

En période d’inflation, le budget alloué à Noël représente un défi de plus pour les consommateurs. De nombreux parents se disent même inquiets à l’idée de ne pas pouvoir assez gâter leurs enfants. Si c’est votre cas, pourquoi ne pas opter pour « la règle des quatre cadeaux » ? On vous explique en quoi elle consiste !

Dernière ligne droite pour faire les cadeaux de Noël ! Alors qu’il ne reste plus qu’un week-end, le stress commence probablement à monter chez celles et ceux qui n’ont pas encore bouclé leurs emplettes à déposer sous le sapin. D’autant que cette année, la santé du porte-monnaie s’ajoute plus que jamais au stress traditionnel des fêtes de fin d’année. D’après un récent sondage Ifop réalisé pour l’association Dons Solidaires, 44% des parents redoutent de ne pas pouvoir gâter leurs enfants comme ils le souhaiteraient.

Une situation liée à l’inflation et aux crises successives qui ont mis le pouvoir d’achat des Français à rude épreuve. Mais pour certains parents c’est aussi une question de considérations écologiques : nos enfants vont-ils réellement profiter de tous ces cadeaux amoncelés au pied du sapin qui leur sont destinés ? Ne serait-il pas plus sage de privilégier la sobriété et de mettre le paquet en réduisant le nombre de présents et en se concentrant sur ceux qui seront (réellement) susceptibles de leur plaire ?

Si vous vous posez ce genre de questions, sachez qu’il existe une méthode astucieuse : la règle de quatre cadeaux. Inventée au Royaume-Uni en 2016, mais loin de se démoder, elle repose sur quatre principes : vouloir, porter, avoir besoin et lire (« want, wear, need, read »). Autrement dit, cette méthode consiste à n’offrir à vos enfants que quatre cadeaux basés sur ces quatre piliers.

Le premier sera, dans la mesure du raisonnable, choisi sur la liste au Père Noël de votre progéniture. Le deuxième se portera (comme des vêtements ou des chaussures), le troisième pourra se lire (livre, BD…) et le quatrième sera un objet de première nécessité que vous aviez de toute façon prévu d’acheter.

Une méthode à adapter selon les âges et les envies, mais qui n’en demeure pas moins une bonne source d’inspiration pour les cadeaux. Et surtout un bon moyen d’éviter d’arpenter pendant des heures les rayons de magasins destinés aux enfants, qui peuvent vite donner le tournis en cette période de fêtes !