Être introverti, c’est être antisocial? 4 mythes sur l’introversion et l’extraversion passés au crible

Êtes-vous introverti ou extraverti? Sur internet, de nombreux tests de personnalité vous promettent de répondre à cette question. Si c’est amusant à remplir, qu’est-ce que cela signifie exactement d’être introverti ou extraverti? Nous avons soumis quelques clichés et mythes à ce sujet à Ellen Jansegers, experte et auteure, et à Evy Kuijpers, chercheuse au département de psychologie du travail et de l’organisation (VUB).

Faites le test… ou plutôt faites en trois. Il est fort probable que, selon le premier test, vous soyez clairement extraverti.e, selon le deuxième, introverti.e, et selon le troisième, ambiverti.e. Trois options: soit vous êtes effectivement ambiverti.e, soit vous avez mal compris les questions, soit vous ne savez pas du tout qui vous êtes. Choisissez la première option. C’est moins gênant.

Pour Ellen Jansegers, autrice de Zwijgen is goud (qu’on peut traduire par « le silence est d’or »), les tests de personnalité en ligne lui indiquent une direction: elle est clairement introvertie. Mais il vaut mieux considérer ces tests comme des outils pour réfléchir sur soi, ils ne remplaceront jamais un examen approfondi avec des spécialistes ou psychothérapie.

Énergie et stimuli Il s’agit essentiellement d’une question d’énergie. Un extraverti puise son énergie à l’extérieur, un introverti à l’intérieur. Selon Carl Gustav Jung, un introverti puise son énergie dans la solitude et se concentre sur son monde intérieur, calme et réfléchi. Un extraverti se concentre sur le monde extérieur, est bavard, ouvert et tire son énergie de la compagnie. Un deuxième facteur est la façon dont vous percevez et traitez les stimuli. Un introverti est plus susceptible d’être surexcité et souhaite donc se détendre seul, tandis qu’un extraverti est rapidement sous-excité et recherche des stimuli extérieurs. En résumé : le cerveau des introvertis et des extravertis fonctionne différemment, ce qui donne une personnalité différente.

Comme c’est le cas de nombreux termes liés à la psychologie humaine, les mots sont parfois utilisés à tort et à travers, pour finir par perdre leur sens premier, par abus de langage. De nombreuses personnalités, d’Hippocrate à Jung en passant par Myers-Briggs, ont divisé l’humanité en types de personnalité introvertie et extravertie au fil des siècles. Même les experts contemporains restent fascinés et mènent de nouvelles recherches sur les différents aspects de l’introversion et de l’extraversion. Mais s’il est impossible de définir de manière absolue ces termes, il est au moins possible de dissiper certains mythes et clichés.

Mythe n°1: On est soit introverti, soit extraverti

Ellen Jansegers sait que trop bien qu’il n’est pas facile de trouver des définitions de l’introversion, l’extraversion et l’ambiversion: « Lorsque j’ai fait des recherches pour mon livre, j’ai rapidement remarqué qu’il existait des points de vue différents en psychologie. Des études scientifiques affirment qu’une personnalité introvertie ou extravertie est innée (nature), mais la recherche montre également que l’on peut évoluer sur le spectre tout au long de sa vie. Cela est dû au contexte dans lequel vous grandissez et à ce que vous expérimentez et apprenez (nourrissez). »

Si vous rentrez chez vous rechargé.e après une journée bien remplie et sociale, vous êtes peut-être extraverti.e ©Getty

« D’après les recherches, entre un tiers et la moitié des personnes seraient plus ou moins introverties, mais ce n’est pas tout noir ou tout blanc. Il faut considérer l’extraversion et l’introversion comme un continuum plutôt que comme deux cases bien délimitées », explique encore Elle Jansegers. « En règle générale, environ 40 % de la population se situe au milieu de la courbe. Nous les appelons les « ambivertis »: des personnes qui présentent des traits introvertis ou extravertis en fonction du contexte. Les experts s’interrogent toutefois sur l’existence même des ambivertis: ces personnes ne sont-elles pas simplement des introvertis sociaux ou des extravertis qui ont appris à travailler en silence?

« Un extraverti ou introverti pur et dur, cela n’existe pas » Evy Kuijpers (VUB)

Evy Kuijpers, chercheuse postdoctorale au département de psychologie du travail et des organisations de la VUB, reconnaît qu’il n’est pas si simple de diviser les gens en types introvertis ou extravertis. « En science, nous ne considérons pas les extravertis et les introvertis comme deux types de personnes bien délimités. Ce qui compte, c’est de savoir si les gens tendent vers un certain côté du continuum. Les extravertis ou les introvertis purs, cela n’existe pratiquement jamais ».

Tout le monde possède des caractéristiques introverties et extraverties, mais la plupart des gens ont une certaine orientation, confirme Ellen Jansegers. Lorsque je donne des conférences, il y a souvent des gens qui viennent ensuite me dire qu’ils sont plus introvertis qu’ils ne le pensaient auparavant. Il y a beaucoup d’introvertis cachés ».

Conclusion: il n’est pas possible d’être à 100 % introverti ou extraverti. En revanche, on peut pencher davantage vers l’un ou l’autre de ces deux pôles.

Mythe n°2: Les introvertis sont silencieux et timides, les extravertis bruyants et éloquents

« Les introvertis ne sont pas nécessairement des personnes calmes ou timides. Ils le sont souvent, mais pas toujours. Et le fait d’être silencieux n’est pas l’essence même de l’introversion. C’est le fait de rechercher et d’avoir besoin de silence qui l’est », écrit Ellen Jansegers dans son livre.

Hypersensible, timide, souffrant d’anxiété sociale, silencieux, peu sûr de lui: autant de caractéristiques qui peuvent aller de pair avec l’introversion, mais qui n’en sont pas synonymes. Ce n’est pas parce que vous ne dites rien que vous n’avez rien à dire ou que vous avez peur de parler. Un introverti n’a pas nécessairement peur des situations sociales, il en a simplement moins besoin. L’introversion et la timidité ne vont donc pas toujours de pair, mais sont deux concepts différents qui sont parfois liés.

Si l’on sait que les acteurs, les professeurs ou les personnalités de la télévision peuvent également être introvertis, on comprend déjà que cette catégorie de personnalité ne coïncide pas toujours avec une personnalité timide. Sur une scène, devant un auditorium bondé ou devant la caméra, les introvertis peuvent être très exubérants, mais après un tapis rouge ou une soirée de réseautage, ils aimeront se retirer dans leur cocon pour retrouver la paix.

« Les introvertis aiment être seuls, mais pas tout le temps. D’ailleurs, ils n’ont pas forcément une préférence pour une vie en solitaire » Ellen Jansegers

Lorsqu’il s’agit de communiquer, Ellen Jansegers explique qu’elle a parfois besoin de plus de temps pour raconter son histoire. « Lorsque je rentre à la maison après une journée bien remplie, je préfère me calmer d’abord plutôt que de parler immédiatement de ma journée à mon compagnon. Parfois, les gens ne comprennent pas très bien cela. Il est donc préférable d’en parler. Dans notre cas, nous avons convenu que mon ami pouvait se défouler après le travail pendant que je cuisine. Je ne réponds pas immédiatement à son récit, mais je l’écoute. Les gestes manuels de la cuisine me permettent d’assimiler les stimuli de la journée. Lorsque les enfants sont couchés et que nous sommes confortablement installés dans le canapé, c’est à mon tour. À ce moment-là, j’ai mis de côté les impressions de la journée et j’aime parler. Dans une relation, il est donc préférable de faire connaître ses besoins, sous peine de ressentir de la frustration.

Conclusion: une personne qui aime converser et participer à des activités de groupe est plus susceptible d’être extravertie. L’introverti a moins besoin de mener une conversation en groupe, mais il n’est pas toujours silencieux non plus. Le cliché de l’introverti timide et silencieux n’est donc pas toujours vrai, mais dépend du contexte dans lequel les gens se trouvent.

Mythe n°3: Les introvertis sont moins sociables et préfèrent être seuls

« En lien avec le cliché précédent, les gens supposent souvent que les introvertis préfèrent passer du temps seuls plutôt qu’avec d’autres. Les introvertis aiment effectivement être seuls, mais certainement pas tout le temps, précise Ellen Jansegers. D’ailleurs, ils n’ont pas forcément une préférence pour une vie en solitaire. Comme tout le monde, les introvertis ont besoin de contacts sociaux. Toutefois, ils seront plus pointilleux sur les personnes qu’ils rencontrent et sur la fréquence de ces rencontres. Les batteries se rechargent en passant du temps seul, mais les contacts sociaux peuvent aussi faire du bien aux introvertis. »

Vous préférez les conversations profondes en tête-à-tête aux activités de groupe? Vous êtes peut-être introverti ©Getty

Les introvertis préfèrent généralement les conversations profondes en tête-à-tête aux activités de groupe. « De toute façon, je n’aime pas les petites conversations. Parfois, je ressens un déclic immédiat avec de nouvelles personnes. La conversation que nous avons alors peut me hanter pendant des jours et me donner de l’énergie », ajoute Ellen Jansegers.

Dans un article paru dans Psychology Today, la psychologue clinicienne Susan Krauss Whitbourne écrit que les introvertis sont de bons interlocuteurs. Vous pouvez leur faire confiance pour garder vos secrets, ils écoutent dans une conversation plus qu’ils ne parlent eux-mêmes, et ils restent dans le sujet plutôt que de dériver vers des sujets qu’ils connaissent peu. Bref, les éléments clés d’une bonne conversation approfondie.

« Pourtant, le cliché est vrai: les introvertis mettent généralement un peu plus de temps à se faire de nouveaux amis, constate Jansegers. Les introvertis ont tendance à attendre que le chat sorte de l’arbre, alors que les extravertis s’y jettent immédiatement. Mais une fois que la phase initiale est passée et que l’introverti se sent complètement à l’aise avec son nouvel ami, un lien durable peut se développer. Plus vous connaissez un introverti depuis longtemps, plus il s’ouvrira à vous. Les extravertis peuvent avoir la langue pendue dès le début sur eux-mêmes, les introvertis attendent généralement un peu plus longtemps pour le faire ».

Même les fêtes peuvent être amusantes pour un introverti, mais cela dépend beaucoup de son niveau d’énergie avant le début de la fête, des personnes présentes à cette fête et de l’atmosphère qui y règne. « En général, je ne sors pas jusqu’au petit matin. Lorsqu’un introverti en a assez, il rentre chez lui ou se met en retrait », décrit encore l’autrice décidément introvertie. L’avantage d’être introverti, c’est qu’il n’y a pas ou peu de FOMO (fear of missing out), selon elle. « On se sent très à l’aise tout seul. On manque une fête ou on rentre chez nous avant minuit? On n’en fait pas un drame! ».

« Les extravertis sont plus susceptibles de se sentir sous-stimulés. Ils recherchent donc des stimuli supplémentaires. »

Les extravertis sont-ils donc plus sociaux que les introvertis? Cela dépend de la façon dont on envisage la question. Dans Zwijgen is Goud, Ellen Jansegers décrit la situation comme suit: Les extravertis peuvent avoir de nombreuses relations sociales parce qu’ils sont cordiaux dans leurs relations ou qu’ils ont besoin de plus de stimuli, mais ils sont plutôt cordiaux et entretiennent de nombreuses relations sociales parce qu’ils estiment que c’est gratifiant. Ceci est lié à l’effet du neurotransmetteur dopamine sur les introvertis et les extravertis. La dopamine procure une sensation agréable aux deux types de personnes, « mais les introvertis ont besoin de moins de dopamine pour se sentir bien, ce qui fait qu’ils sont plus rapidement surstimulés par la dopamine ». En d’autres termes, ils se sentent « récompensés » plus rapidement, ce qui les rend moins enclins à rechercher activement des récompenses nouvelles ou plus importantes. Les extravertis, en revanche, sont plus susceptibles de se sentir sous-stimulés. Par conséquent, les extravertis sont à la recherche de stimuli supplémentaires ».

De même que les introvertis ne veulent pas être constamment seuls, les extravertis ont besoin de temps en temps de se détendre sans être entourés. Ils comprennent le monde grâce aux interactions avec d’autres personnes, mais travailler ou étudier et sortir tous les jours, c’est trop, même pour les extravertis. En outre, comme les introvertis, les extravertis peuvent tirer profit d’une réflexion profonde dans le silence.

Conclusion: les deux types sont donc sociables à leur manière et apprécient la compagnie des autres.

Mythe n°4: Né.e introverti.e? Mieux vaut rester fidèle à sa personnalité

En lisant sur l’introversion, nous constatons que la société occidentale considère l’extraversion comme l’idéal. L’une des voix les plus connues sur le sujet est celle de Susan Cain, auteur de Quiet: The Power of Introverts in a World That Can’t Stop Talking. Ellen Jansegers explique que Susan Cain écrit d’un point de vue américain. L’Amérique est une société super extravertie, mais cette image est également répandue en Europe. On nous apprend dès le plus jeune âge qu’il est important de sortir de sa coquille, de lever le doigt en classe, de faire un discours avec assurance, d’oser dire ce que l’on pense lors d’une réunion au travail. Si vous ne le faites pas, vous ne serez pas entendu. Les personnes plus calmes et plus observatrices apprennent qu’elles doivent se comporter de manière extravertie pour appartenir à la société et y fonctionner normalement.

L’apprentissage des compétences sociales est évidemment important, mais en insistant à l’école ou au travail, on peut aussi obtenir l’effet inverse: les introvertis se replient parfois complètement sur eux-mêmes lorsqu’ils se sentent sous pression. Cela peut commencer à peser sur leur confiance en eux. Avec le temps, ils apprennent qu’ils doivent faire semblant d’être plus extravertis qu’ils ne le sont pour être appréciés ».

« Une personne introvertie peut généralement bien se concentrer et rester longtemps dans le silence. » Ellen Jansegers

Ellen Jansegers suggère également d’apprendre à mieux connaître les points forts de l’introverti. Il serait bon de tenir compte du fait que certaines personnes ont simplement besoin d’un peu plus de temps pour formuler une réponse. À l’école, je pense qu’il peut être bon de laisser ce temps, au lieu de ne laisser parler que les enfants qui lèvent le doigt ou d’obliger les enfants qui ne lèvent pas le doigt à répondre immédiatement. Les enseignants font cela avec les meilleures intentions, parce qu’ils veulent donner à chacun une chance de répondre, mais si vous êtes soudainement catalogué comme introverti, c’est très stressant.

Il en va de même pour les adultes: lors d’une réunion ou d’un brainstorming, il peut être difficile pour les introvertis d’exprimer immédiatement leurs idées. Mais si vous leur donnez l’occasion de partager quelque chose plus tard, ils proposeront souvent des idées très intéressantes. Un introverti peut généralement bien se concentrer et rester longtemps dans le silence. Une solution pourrait consister à communiquer un ordre du jour clair longtemps à l’avance ou à inviter les participants à envoyer leurs idées par mail plus tard dans la journée.

« C’est en sortant de sa zone de confort que la magie opère? »

Evy Kuijpers a coécrit l’article Do You Feel Better When You Behave More Extraverted Than You Are, qui examine si le fait de se comporter de manière extravertie peut être bénéfique pour votre niveau de bonheur. « En général, les études montrent que les personnes extraverties sont plus heureuses. En outre, d’autres études montrent qu’il est important de rester fidèle à soi-même pour être heureux. Notre étude visait donc à déterminer si les gens se sentent plus heureux lorsqu’ils se comportent de manière plus extravertie. En théorie, on peut s’attendre à ce qu’un comportement déviant de sa nature soit épuisant et ait en fin de compte des effets négatifs sur le bien-être. »

Les événements de réseautage peuvent sembler pénibles, mais il peut parfois être bon de sortir de sa zone de confort. Tant que vous savez vous arrêter à temps. ©Getty

Pour l’étude, Evy Kuijpers et ses collègues ont demandé à leurs sujets d’indiquer comment ils se sentaient et dans quelle mesure ils se comportaient de manière extravertie ou introvertie plusieurs fois par jour pendant un mois, au moyen d’une application. Le résultat a été surprenant: plus les sujets se comportaient de manière extravertie, plus ils se sentaient heureux, même si leur comportement typique était plutôt introverti. « Nous ne nous attendions pas à cela. Nous pouvions nous douter que les gens se sentaient mieux lorsqu’ils se comportaient sporadiquement de manière plus extravertie, mais notre étude a également montré que les gens se sentaient mieux lorsqu’ils se comportaient de manière répétée de manière plus extravertie au fil du temps. En fait, notre étude a montré que les semaines où une personne se comportait de manière extravertie, elle éprouvait également des sentiments plus positifs au cours de cette même semaine. Cela signifie que les avantages d’un comportement extraverti l’emportent sur les effets négatifs potentiels d’un « comportement contre-nature ».

Essayez de vous comporter de manière extravertie de temps en temps et réfléchissez à ce que vous ressentez. Ne freinez pas seulement lorsque vous êtes complètement épuisé

Evy Kuijpers (VUB)

Cependant, la question reste de savoir pourquoi nous nous comportons contre notre nature. On peut imaginer que les motivations qui sous-tendent certains comportements ont un effet sur ce que nous ressentons. Vous vous comportez de manière plus extravertie parce que vous voulez atteindre certains objectifs, comme la constitution de réseaux pour stimuler votre carrière? Ou bien vous vous sentez contraint par votre environnement de répondre à certaines attentes que vous n’approuvez peut-être pas totalement?

En d’autres termes, une spécialiste de la question comme Evy Kuijpers conseillerait-t-elle alors aux introvertis de se montrer plus extravertis? « Ce n’est pas si simple, répond la chercheuse. Tout d’abord, les études individuelles ne sont jamais la vérité universelle. Il y a encore tellement de facteurs qui peuvent jouer un rôle et des recherches supplémentaires sont nécessaires pour les découvrir. Mon conseil ? Procédez par petites étapes. Essayez d’être plus extraverti de temps en temps et réfléchissez à ce que vous ressentez. Ne freinez pas seulement lorsque vous êtes complètement épuisé. Vous tomberiez alors rapidement dans le piège d’essayer de guérir la « gueule de bois de l’extraversion » par des solutions rapides et non durables, telles que les « power-naps » (micro-siestes) ou d’innombrables tasses de café. Déterminez vous-même les activités que vous trouvez épuisantes ou revigorantes et adaptez votre emploi du temps en conséquence. Dans notre étude, où nous avons suivi des personnes pendant un mois, nous n’avons trouvé aucun inconvénient aux comportements déviants de la personnalité originelle, mais cela ne signifie pas qu’ils ne peuvent pas être nocifs à long terme. Je préfère donc être prudente dans mes conseils ».

Conclusion: On dit souvent qu’une personne se sent plus heureuse lorsqu’elle se comporte de manière authentique. C’est certainement vrai, mais il ne faut pas non plus le prendre trop au pied de la lettre. Les recherches montrent qu’il peut être payant de se comporter comme un introverti ou comme un extraverti, de s’adapter, en somme. Ne vous enfermez surtout pas dans une catégorie, mais explorez ce qui vous convient le mieux.

Conseils de lecture, d’écoute et de visionnage sur l’introversion: – Susan Cain – Quiet (livre et conférence Ted)

– Communauté en ligne Introvert Dear (en anglais)

– Laurie Hawkes – La force des introvertis: De l’avantage d’être sage dans un monde survolté

– Vidéo: ‘Introverts at Parties’ – Chaîne YouTube de Viva la Dirt League

