La respiration émotionnelle, ou comment atteindre l’orgasme grâce au souffle

Vous connaissiez la masturbation pour les plaisirs solitaires et le tantrisme pour exalter le corps par le biais de l’esprit, il existe désormais une combinaison jouissive des deux techniques: la respiration émotionnelle. Ou la promesse d’atteindre l’extase (seul·e ou à plusieurs) par la simple force du souffle.

Chaque jour, on inspire et expire en moyenne à 22 000 reprises, et si chacune de ces respirations remplit le rôle essentiel de nous maintenir en vie, le souffle peut également avoir d’autres fonctions bien utiles elles aussi. On pense notamment à son pouvoir apaisant, la respiration carrée permettant de se calmer en cas de pic de stress ou d’angoisse. La respiration émotionnelle, elle, promet au contraire de faire palpiter le coeur et les sens. C’est que la technique, également connue sous le nom de respiration orgasmique, vise non pas à procurer un sentiment de calme mais bien… à amener à l’orgasme. Et ce, rien qu’à l’aide du souffle et sans que personne ne vous touche.

Fou? Pas tant que ça, car la pratique est calquée sur la respiration diaphragmatique profonde utilisée dans certaines formes de méditations, méditation orgasmique en tête.

Lire aussi: Méditation orgasmique, la pleine conscience au service du plaisir partagé

C’est que c’est dans la tête que tout se passe, justement, puisqu’ainsi que le rappelle la sexologue et éducatrice sexuelle Carol Queen à nos confrères du magazine Healthline, « les orgasmes se produisent dans notre cerveau avant même d’arriver au niveau des parties génitales ». Autrement dit, atteindre le nirvana à l’aide du mental et de la respiration n’est pas simplement une aberration vu l’influence que joue notre psyché sur notre plaisir. Du côté de chez Allo Health, plateforme dédiée à rendre la santé (en ce compris sexuelle) accessible, on prêche la pratique: « les orgasmes respiratoires peuvent sembler sortir d’un roman mystique, mais ils sont bien réels ! Et ils sont connus pour améliorer le bien-être sexuel, la vie sexuelle et être tout à fait transformateurs ».

Voilà pour le contexte. Mais comment mettre sa respiration au service de son plaisir?

De la respiration émotionnelle aux orgasmes respiratoires

« Pour apprécier pleinement le pouvoir des orgasmes respiratoires, il est important de comprendre le mécanisme qui les explique. Lorsque nous respirons profondément et de manière rythmée, nous sollicitons le système nerveux parasympathique, responsable de la relaxation et du repos. Cela entraîne une diminution des hormones de stress et une augmentation des hormones de plaisir telles que la dopamine et les endorphines » explique Kanusha YK, psychothérapeute pour Allo Health. Et de préciser que « pour atteindre l’orgasme respiratoire, il faut respirer profondément et de manière rythmée, seul·e ou avec un partenaire, en se concentrant sur la respiration et en la laissant guider le corps ».

Pour accroître les sensations ressenties, il est recommandé de visualiser le déplacement de votre souffle depuis votre plancher pelvien jusqu’au sommet de votre crâne, et de vous concentrer pleinement sur le moment présent et chaque sensation que vous ressentez. Il est également conseillé de retenir sa respiration pendant quelques secondes au plus fort de l’inspiration, ce qui peut contribuer à renforcer la tension et conduire à un orgasme plus puissant… Même si, celui-ci n’est pas garanti d’emblée, car ainsi que le précisent les experts, maîtriser la respiration émotionnelle demande du temps et de la patience.

À deux, c’est mieux?

Une raison de tenter la technique ensemble plutôt qu’en solo? Sexologue et thérapeute de couple, Gabrielle Adrian, la fondatrice de la plateforme sexo Hello Hédoné, rappelle que la manière dont nous respirons nous connecte aux gens qui nous entourent, et peut donc aussi nous permettre de prendre plus de plaisir durant les rapports sexuels.

Par exemple, grâce à la respiration 4-7-8, une technique « efficace pour les personnes qui ont du mal à atteindre l’orgasme ». La méthode? « Inspirez par le nez pendant 4 secondes, maintenez pendant 7 secondes, expirez par la bouche pendant 8 secondes et recommencez. Cela peut vous aider à relâcher la tension et améliorer l’endurance sexuelle ». Et Gabrielle de recommander également d’essayer de synchroniser votre respiration avec celle de votre partenaire pour aider à améliorer l’intimité et la proximité mais aussi approfondir les sensations ressenties.

Envie d’approfondir le sujet (et votre plaisir)? Sur Soundcloud, vous pouvez inspirer et expirer au rythme d’exercices de respiration pour l’orgasme, ou bien choisir de participer à un atelier dédié à la méditation orgasmique. Après tout, il serait dommage de ne pas mettre ces 22 000 occasions quotidiennes à profit…