« Comment oublier mon ex »: une sexologue répond aux 5 questions que les célibataires se posent le plus

À l’heure actuelle, le rythme effréné des changements sociétaux fait que le célibat tient plus que jamais un casse-tête. C’est la qu’intervient Kaat Bollen, sexologue et thérapeute orientée solutions.

En collaboration avec l’app’ de rencontres Fruitz, la sexologue a pris le temps de répondre aux questions qui (pré)occupent celles et ceux qui doivent naviguer le célibat à l’heure de la redéfinition du couple mais aussi de nos rapports aux autres. Les temps changent, les relations aussi, mais Kaat Bollen offre des pistes pour ne pas se perdre en chemin. Quant à savoir si l’amour vous attend au bout de la route, la thérapeute n’a malheureusement pas de réponse toute faite, mais c’est tout ce qu’on vous souhaite.

1. Pourquoi les couples libres sont ils si populaires? La monogamie appartiendrait-elle au passé?

Non, rassure Kaat Bollen, même si, puisque les gens vivent plus longtemps, cela donne à la monogamie un sens différent. Être monogame toute sa vie quand on une espérance de vie de 45 ans est bien différent d’être monogame toute sa vie quand on atteint 85 ans ou plus, souligne la sexologue. Pour qui « les gens ont aussi des attentes plus élevées vis-à-vis de leurs partenaires de nos jours. Le désir qu’un partenaire remplisse plusieurs rôles (comme ami, parent et amoureux) peut être très exigeant pour une seule personne. Enfin, la société est devenue beaucoup plus tolérante. Dans le passé, il y avait autant de personnes avec plusieurs partenaires, mais cela se passait plus souvent en secret. Maintenant, nous sommes plus enclins à exprimer nos besoins et à communiquer ouvertement avec notre partenaire à ce sujet ».

Le seul conseil que Kaat puisse donner est : lorsque la personne vous communique clairement ses intentions, croyez-la et ne cherchez pas à lui faire changer d’avis. Ce n’est peut-être pas le conseil que vous espériez, mais rester dans cette situation vous fera beaucoup plus de mal que si vous acceptez d’emblée que vous avez des attentes différentes et incompatables.

Autre conseil utile pour éviter de vous retrouver pris·e au piège d’une relation où les deux partenaires veulent des choses différentes : établissez des règles au préalable lorsque vous devenez amis-amants et soyez honnêtes les uns envers les autres si l’un de vous développe des sentiments plus profonds.

3. Que faire si vous êtes toujours accro à votre ex?

« Evitez tout contact pendant au moins six mois. Cela signifie toute communication ! Ne le ou la contactez pas et supprimez/archivez/cachez-le (ainsi que les membres de sa famille et amis) sur tous vos réseaux sociaux pour ne pas être tenté. Ce n’est pas facile à faire, mais c’est une partie cruciale du processus de guérison » assure notre sexologue spécialiste ès célibat.

« Commencez par vous familiariser davantage avec votre propre corps nu, car nous nous sentons souvent mal à l’aise devant notre partenaire parce que nous avons honte de notre propre corps. Essayez donc de vous aimer d’abord. Une façon de faire cela est de vous plonger dans le body positivisme. Cela pourrait aussi être utile de vous familiariser davantage avec votre corps nu. Regardez-vous dans un miroir ou dormez nu, cela peut vous aider à surmonter cette peur » conseille Kaat Bollen.

Mauvaise nouvelle: c’est hors de votre contrôle. « L’amour n’est pas un jeu, il ne devrait donc pas y avoir de tactiques, rappelle la sexologue. Vous méritez quelqu’un qui vous aime pour ce que vous êtes et qui est d’accord avec vous sur des questions importantes ».

