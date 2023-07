« Huit rapports sexuels sur 10 suivent le même schéma »: conseils de sexologues pour améliorer votre vie sexuelle

On ne s’est jamais autant intéressé au bien-être sexuel, et c’est une bonne nouvelle. Mais s’il est facile d’écrire sur la masturbation, il est beaucoup plus compliqué d’apporter des solutions concrètes lorsqu’on veut revitaliser sa propre vie sexuelle. À moins de suivre les conseils des trois sexologues réunis pour les besoins de ce reportage.

58% des hommes et 64% des femmes se disent très ou plutôt satisfaits de leur vie sexuelle révèle la grande enquête réalisée sur le sujet par nos confrères du Vif il y a quelques semaines. Pas mal, donc, mais peut mieux faire: à peine 19% des participants ont en effet estimé que leur vie sexuelle s’était améliorée au cours des cinq dernières années ; pour 51% d’entre eux, elle est restée la même et pour 26%, elle s’est même détériorée. Voici quelques conseils d’experts qui vous permettront peut-être d’y remédier.

À tâtons dans l’obscurité

Pour le sexologue américain Marty Klein, l’intelligence sexuelle est la combinaison de l’information, des compétences émotionnelles et de la conscience physique. En ce qui concerne l’information, on pourrait penser que la sexualité est un sujet sur lequel on ne manque certainement pas de sources de connaissances. Mais est-ce vraiment le cas ?

Michelle Hufkens, sexologue : « Je commence toujours mes ateliers en déboulonnant les mythes et en corrigeant les idées fausses. Par exemple, l’idée que le désir est spontané et que si ce n’est pas le cas, c’est qu’il y a un problème. Ou bien que les choses s’arrangent naturellement lorsque les gens s’apprécient, ou encore que les hommes et les femmes sont fondamentalement différents sur le plan sexuel. Toutes ces idées reçues sont fausses. Encore pire: beaucoup de gens ne connaissent même pas leur anatomie ou ignorent ce qui les excite ».

Katrien Koolen, thérapeute relationnelle : « La sexualité fait appel à des connaissances factuelles et biologiques, mais aussi à la connaissance de soi, à la connaissance des gens et à la connaissance relationnelle. Des connaissances qui doivent s’adapter en prime à l’évolution de la vie (sexuelle). Quel type d’être sexuel suis-je, comment fonctionne le sexe en tant que mécanisme et entre deux personnes…? Autant de domaines dans lesquels nous sommes souvent dans l’ignorance ».

Sam Geuens, sexologue : « Même les formations destinées aux professionnels contiennent souvent étonnamment peu d’informations sur la sexualité en tant que telle. Or si les professionnels manquent déjà de connaissances, il ne faut pas s’attendre à ce que le grand public en ait ».

Katrien Koolen : « L’information est une chose, mais ce que nous ressentons est également important. Vous savez peut-être qu’à la ménopause, vous pouvez souffrir de sécheresse vaginale, mais comment y faire face lorsque vous la ressentez, et comment en discuter avec votre partenaire ? Vous avez besoin de compétences émotionnelles pour cela. Vous pouvez lire et chercher autant que vous voulez sur la sexualité, mais en fin de compte, c’est votre expérience et votre corps qui comptent ».

« Normal », ça veut dire quoi?

Des thérapeutes relationnels aux sexologues, des urologues aux scientifiques qui étudient la sexualité, la question la plus fréquente est : suis-je normal·e ? Mais qu’est-ce que ça veut dire?

Sam Geuens : « C’est humain, je pense. Nous aimons nous comparer aux autres. C’est le cas lorsque l’on reçoit notre premier salaire, et c’est aussi le cas au niveau sexuel. »

Michelle Hufkens : « Nous sommes noyés d’informations tout au long de notre vie : elles nous parviennent via notre propre corps, notre éducation, notre environnement et notre culture, mais aussi par le biais de la pornographie. Nous les absorbons, nous les intériorisons et, à partir de tout cela, nous déterminons une « normalité ». Et tout ce qui n’entre pas dans cette normalité suscite des questions et de la honte ».

Sam Geuens : « D’autant que nous sommes des créatures d’habitude, en ce compris sur le plan sexuel. Dans une relation stable, huit ébats sur dix se déroulent à peu près selon le même schéma. Au début de la relation, vous cherchez ce que vous aimez tous les deux, pour le répéter à l’envi quand vous l’avez trouvé. Il suffit de faire quelque chose de différent de temps en temps pour que les choses restent intéressantes.

Seulement, ces « habitudes normales » rendent le changement difficile. Une femme ménopausée est venue me voir. L’hormonothérapie avait résolu la plupart des symptômes, mais son désir sexuel n’était pas revenu. Au cours de notre conversation, il est apparu clairement que si elle souhaitait toujours avoir des relations sexuelles, elle les évitait. Elle et son mari faisaient généralement l’amour alors qu’elle était à quatre pattes, ce qui lui faisait très mal après son opération du genou et de la hanche. Elle n’osait pas le lui dire, principalement parce qu’elle ne voyait pas d’autre solution ».

« .

« Il vaut mieux renoncer à l’idée de normalité, car elle ne fait que rendre plus difficile le changement, qui est inévitable »

Katrien Koolen : « Cette idée de normalité est également liée à des mythes ou à des idées erronées. Si vous pensez toujours que les hommes sont plus enclins aux dérives sexuelles, cela contribue à déterminer l’idée que vous vous faites de la normalité. Mais qu’en est-il si, en tant que femme, vous avez beaucoup de désir ? Avec moi, les couples découvrent souvent que les hommes ont aussi un lien émotionnel avec la sexualité, ce qu’ils pensent pourtant être la prérogative des femmes. »

Michelle Hufkens : « Notre corps, notre personnalité, notre histoire et nos relations : ensemble, ils forment notre empreinte sexuelle. Et elle est unique. Ce qui est normal pour vous ne l’est pas pour votre partenaire, votre collègue ou votre voisin. Avec votre partenaire sexuel·le, vous écrivez le scénario qui vous convient et qui vous semble donc normal, mais cela aussi est appelé à changer. Si votre corps, votre vie ou votre partenaire change, ce scénario est réécrit. Il vaut mieux renoncer à l’idée de normalité, car elle ne fait que rendre plus difficile le changement, qui est inévitable ».

La satisfaction avant tout

Outre le fossé orgasmisque entre les sexes, il existe également un fossé du plaisir, écrit le sexologue Rik van Lunsen dans son livre The truth about sex (La vérité sur le sexe). En moyenne, 84 % des hommes ont trouvé leurs derniers ébats très excitants et agréables, contre 66 % des femmes seulement. Or des rapports sexuels agréables conduisent à des rapports sexuels plus nombreux. Selon lui, les femmes doivent donc rattraper leur retard et se concentrer davantage sur le plaisir et l’éjaculation, tandis que les hommes souffriront moins de la peur de la panne si l’accent est moins mis sur l’érection et la pénétration.

Sam Geuens : « Il était révolutionnaire que l’OMS, en 2006, parle également du plaisir sexuel et pas seulement de la santé sexuelle. C’est une nuance importante, mais le danger est que même cela redevienne normatif. Le plaisir doit être présent à tout prix aujourd’hui. Or pour moi, il faut plutôt se concentrer sur la satisfaction. Êtes-vous satisfaits d’un bon rapport sexuel tous les quatre mois ? Très bien, ne changez rien ».

Katrien Koolen : « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de considérer le sexe comme quelque chose de purement physique, car l’aspect émotionnel et relationnel disparaît alors. Or, cet aspect est tout aussi important. Le sexe n’est pas non plus qu’une question de plaisir, il y a beaucoup de nuances dans notre sexualité ».

Sam Geuens : « En moyenne, il faut sept ans avant que les gens cherchent de l’aide auprès de professionnels. C’est trop long. Aujourd’hui, je vois dans mon cabinet des jeunes qui ne sont malheureux que depuis quelques mois. À ce moment-là, il s’agit encore d’un problème sexuel qui est souvent assez facile à résoudre. Si vous laissez traîner les choses pendant deux, sept ou même vingt ans, cela devient un problème psychologique et relationnel en plus d’un problème sexuel. Et ça, c’est beaucoup plus compliqué à résoudre ».

De quoi avez-vous besoin ?

Selon le sexologue américain Marty Klein, pour avoir des relations sexuelles agréables et satisfaisantes, vous devez connaître vos « conditions ». Qu’avez-vous besoin de savoir ? Que devez-vous ressentir ? Quelles sont les conditions importantes ? Qu’est-ce que vous aimez et qu’est-ce que vous n’aimez pas ?

Michelle Hufkens : « Il faut savoir ce que l’on veut avant d’obtenir ce que l’on veut. Les gens ont parfois l’impression d’être en plein hiver sexuel, et d’attendre désespérément que le printemps revienne, mais ils ne savent pas comment s’y prendre. Alors qu’en fait, il s’agit de savoir ce qui éteint ou alimente leur flamme. Demandez-vous aussi si certaines idées et certains sentiments viennent vraiment de vous ou si vous les avez captés et intériorisés. Le regard que vous portez sur votre corps est également important. Si vous vous inquiétez d’un bourrelet de graisse ou de la fermeté de votre érection, il vous sera plus difficile de vous abandonner à vos sensations. Nous parlons souvent de positivité corporelle, mais notre estime de soi reste un problème structurel, même chez les garçons et les hommes. Nous sommes tous beaucoup trop durs avec notre corps et même un partenaire aimant n’arrive pas toujours à vous faire oublier vos insécurités ».

Katrien Koolen : « La connaissance de soi peut également être mise en question dans une relation. Si vous remarquez que quelque chose ne fonctionne plus entre vous, vous commencez à vous remettre en question ».

Michelle Hufkens : « Je voudrais aussi plaider en faveur de la masturbation. C’est une forme de soin de soi et un cocon sûr dans lequel on peut découvrir comment on est constitué, ce que l’on ressent et ce que l’on aime. Si vous y voyez plus clair, vous augmentez vos chances de vivre de nouvelles expériences épanouissantes avec votre partenaire ».

Du bon sens, du non-sens et beaucoup d’absurdités

Le sexologue néerlandais Rik van Lunsen affirme que la libido, c’est-à-dire le bouillonnement spontané de l’excitation, n’existe pas. Il existe de nombreux mythes sur l’excitation, écrit-il, notamment sur la façon dont elle fonctionne et sur le fait qu’elle serait différente chez les hommes et les femmes.

Michelle Hufkens : « Tout le monde peut être extrêmement excité, mais les stimuli qui déclenchent ce processus et la manière d’y parvenir peuvent être très différents. Mon conseil : ne le prenez pas personnellement si votre partenaire a un rythme ou un chemin différent vers l’excitation ».

Sam Geuens : « La différence de désir entre les partenaires est mentionnée comme un problème majeur dans nos manuels et nos salles de consultation. Alors qu’en réalité, c’est la norme. Il faut beaucoup de chance pour trouver un ou une partenaire qui ait exactement le même désir, au même moment, sous l’effet des mêmes stimuli. Les couples apprennent de toute façon à gérer les différences, y compris sur le plan sexuel. Le degré de satisfaction dépend de la façon dont vous y parvenez. Mais définir cette différence de désir comme un problème n’est pas un bon début ».

Faire le point pour améliorer sa vie sexuelle

Toujours selon Van Lunsen, il y a quatre moments où la perversion sexuelle se produit souvent. Lorsque l’engouement initial s’estompe, lorsque les enfants arrivent, lorsque les partenaires atteignent la cinquantaine et lorsqu’il y a abus ou violence.

Sam Geuens : « Dans presque tous les couples, il y a un moment ou un autre où les choses se bousculent sexuellement, mais nous ne nous posons pas suffisamment à ce moment-là pour réfléchir à ce qui se passe exactement. Avec nous-mêmes, avec notre relation, avec la situation. Déménagement, naissance d’un enfant, vieillissement, mais aussi chirurgie, maladie, perte, perte d’emploi ou départ à la retraite : il est important de faire le point à chaque fois que la vie a changé ».

Michelle Hufkens : « Certains dépensent des milliers d’euros en coaching d’entreprise, mais si les choses se gâtent sexuellement, nous ne cherchons pas d’informations ou d’aide ».

Katrien Koolen : « Regardez ce qui se passe avec les nouveaux parents. Si l’on dit quelque chose après l’accouchement, c’est qu’il est préférable de ne pas avoir de relations sexuelles pendant quatre à six semaines. Et cela implique la pénétration. Mais cela ne veut pas dire qu’il ne peut pas y avoir d’autres formes d’intimité, d’autant que parfois, les gens ont vraiment besoin d’être proches. Mais combien de couples prennent le temps d’examiner cette question et d’en discuter ensemble ? »

Sam Geuens : « Nous avons tellement de choses à faire et nous ne prenons pas le temps et l’espace pour cela. Et lorsque nous n’avons rien à faire pendant un certain temps, nous regardons Netflix. C’est humain, mais aussi un peu triste ».

Katrien Koolen : « Peut-être que vous avez déménagé et que votre nouvelle maison est très bruyante, peut-être les enfants entrent-ils de temps en temps dans la chambre à coucher, peut-être l’un des partenaires a-t-il des difficultés…. De nombreux facteurs peuvent entrer en jeu. Seulement, si le sexe n’est pas négociable, il n’est pas si facile d’en parler. Au niveau de la société, nous sommes plus ouverts sur la sexualité, mais au niveau individuel et dans les relations, ce n’est pas encore le cas. Nous sommes encore loin du compte ».

Oser (en) parler

Le sexe n’est pas seulement une activité, écrit Marty Klein, c’est aussi une idée, présente dans l’esprit de chacun. Une idée que nous n’exprimons pas toujours, mais à propos de laquelle nous supposons toutes sortes de choses chez l’autre personne.

Sam Geuens : « Pour communiquer correctement et ouvertement sur la sexualité, vous devez sentir que vous pouvez dire ce que vous ressentez, ce dont vous avez besoin et ce qui vous préoccupe sans blesser l’autre personne. Souvent, les gens s’apprécient trop et sont donc trop prudents lorsqu’il s’agit de sexe ».

Katrien Koolen : « Tout commence par le langage. Certaines personnes n’osent pas prononcer le mot pénétration, et elles trouvent même étrange de penser certains mots sexuels. Où aurions-nous pu apprendre à parler de sexe ? Bien communiquer sur le sexe, c’est apprendre à dire : voilà ce que je ressens, voilà ce que cela me fait. Il ne s’agit pas d’utiliser les bons termes ou les bons mots, mais de trouver un moyen de s’exprimer. Cela peut se faire avec des mots classiques comme pénétration ou éjaculation, mais aussi avec vos propres mots. Vous pouvez développer votre propre langage relationnel.

Ce n’est pas facile, car il faut aussi se comprendre soi-même. Lorsque le panier à linge plein dans la pièce détourne votre attention, lorsque vous vous sentez rejeté chaque fois que votre partenaire repousse votre main : les processus dans notre tête et notre corps se produisent parfois si rapidement que nous ne les enregistrons pas nous-mêmes. Vous devez apprendre à les remarquer vous-même et à comprendre pourquoi vous y réagissez ».

« La communication sur le sexe ne doit pas nécessairement consister en une liste de ce que vous aimez et de ce que vous n’aimez pas. Cela peut être : ce qui m’aiderait maintenant, c’est de savoir que la maison est rangée. Votre partenaire saura alors : « Je ne fais rien de mal en ce moment, mais voilà comment je peux l’aider à se mettre dans l’ambiance »

Sam Geuens : « Parfois, j’entends dire : mon partenaire pense ceci ou cela, et il s’avère que ce partenaire a dit quelque chose à ce sujet il y a des années de ça. Ce n’est pas bon signe. Bien sûr, dans une relation, vous vous demandez pourquoi l’autre personne dit ou fait quelque chose, mais avant tout, vous devez vérifier si ce que vous pensez est juste. Osez remettre en question vos hypothèses ».

Katrien Koolen : « Parfois, nous ne nous exprimons pas assez verbalement et nous nous retrouvons dans des situations où les gens sont frustrés parce qu’ils pensent que l’autre personne pense quelque chose. Et ce, alors même que les gens changent constamment. Ce que vous pensiez ou ressentiez auparavant peut être différent aujourd’hui. Mais en ce qui concerne le sexe, par où commencer ? Tout d’abord, en créant un bon contexte, un moment ou un lieu où vous osez parler. Si vous vous inquiétez parce que votre corps change, faites le lien avec votre partenaire. Dites : « Je trouve qu’il est difficile de vieillir, et toi ? » C’est souvent plus facile ».

Sam Geuens : « Laissez les gens rester eux-mêmes. Si votre partenaire a du mal à parler de ses sentiments et de ses désirs, mais qu’il ou elle les exprime d’une autre manière, apprenez à comprendre ce langage. Et si vous ne voulez pas parler pendant les rapports sexuels, vous pouvez faire passer le message différemment. Montrez les choses, indiquez la force ou la douceur avec laquelle vous voulez quelque chose. Cela fonctionne aussi bien qu’en le communiquant verbalement ».

Le plaisir, pas la douleur

Les recherches menées par Rik van Lunsen et Ellen Laan ont révélé que 6 % des hommes et 30 % des femmes ont ressenti une douleur lors de leurs derniers ébats.

Sam Geuens : « Les trois quarts de mon agenda sont remplis de gens qui souffrent, mais à moins que cela ne vous excite, la douleur n’a pas sa place dans les rapports sexuels. Cherchez de l’aide, parce que vous pouvez faire quelque chose pour y remédier, et cherchez cette aide le plus tôt possible. Plus la douleur pendant les rapports sexuels dure, plus vous vous y attendez et moins vous aurez envie de faire l’amour. Le problème ne fait donc que s’aggraver, car les personnes qui sont confrontées à cette douleur pendant longtemps deviennent anxieuses.

On voit ensuite des couples qui osent à peine se prendre dans les bras et s’embrasser parce que cela pourrait déboucher sur un rapport sexuel. Mais cela peut se régler, les couples se débarrassent de cette souffrance et de cette inhibition, et une amélioration est possible chez presque tout le monde. Si votre thérapeute ne vous prend pas au sérieux sur ce point, trouvez quelqu’un qui le fera ».

Katrien Koolen est thérapeute de couple, créatrice de podcasts et conférencière. Son livre Team Tropical Years sera publié à l’automne. (katrienkoolen.com) Sam Geuens est sexologue clinicien et enseigne à la Haute école PXL. Michelle Hufkens est psychologue clinicienne holistique et sexologue. Elle anime des ateliers et est l’auteure du livre Into me. (intimichi.com)

