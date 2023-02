Orgasme féminin vs orgasme masculin: comment réduire l’écart orgasmique?

Plus que jamais, l’accent est mis sur le plaisir féminin. C’est une bonne chose, même si on peut se demander ce qu’il en est de cet écart orgasmique, entre les hommes et les femmes. Le plaisir féminin fait peut-être l’objet d’une plus grande attention, mais en profitons-nous vraiment?

Par Lara Laporte

Par écart orgasmique, nous entendons disparité du plaisir sexuel entre les hommes et les femmes cisgenre hétérosexuel.le.s. Pour aller droit au but: cet écart existe toujours et reste assez important. Pourtant, les solutions sont à portée de main.

Une étude menée en 2005 sur l’orgasme féminin a révélé que seulement 39% des femmes hétérosexuelles avaient un orgasme pendant les rapports sexuels avec leur partenaire, contre 91% chez les hommes hétérosexuels. Ainsi, en 2005, il y avait encore un écart colossal. Douze ans plus tard, une autre étude à grande échelle a ouvert davantage le champ de recherche, en s’intéressant à la différence d’orgasmes entre les personnes hétérosexuelles et les personnes homosexuelles. Le chiffre concernant les hommes hétérosexuels est resté à peu près le même, mais un nouveau chiffre est apparu chez les femmes hétérosexuelles: 65% d’entre elles ont déclaré pouvoir jouir pendant les rapports sexuels avec leur partenaire.

De 39% à 65%: des progrès prometteurs, mais… Sur la base des mêmes chiffres, on peut également conclure que 35% des femmes hétérosexuelles ne jouissent toujours pas pendant les rapports sexuels avec leur partenaire. .

« Nous sommes encore un peu dans le flou en ce qui concerne le plaisir féminin », déclare Lotte Sierens, sexologue et thérapeute relationnelle. Mais le fait que les études sur le plaisir aient été beaucoup plus larges que les rapports hétéro-normatifs avec pénétration au cours des dernières années est prometteur ». Et elle a raison, car depuis que la conversation et, par conséquent, les études sont devenues plus inclusives, nous sommes effectivement tombés sur des pistes de recherche intéressantes.

Les femmes s’en sortent-elles vraiment mieux ?

Étant donné que les femmes se situent depuis des années en bas de l’échelle de l’orgasme, l’idée selon laquelle elles ont simplement plus de mal à jouir est fausse. Il s’agit d’une conclusion paresseuse et d’une idée fausse malheureusement entretenue par de nombreuses personnes.

En 2017, la recherche sur l’orgasme évoquée ci-dessus a mis fin à cette affirmation une fois pour toutes. Elle a constaté que le nombre d’orgasmes réussis chez les couples de lesbiennes était de 86%. « Ce chiffre se rapproche déjà beaucoup plus du nombre d’hommes hétérosexuels », précise M. Sierens. Il n’est donc pas vrai que les femmes ont plus de mal à accéder à l’orgasme, comme on le prétend souvent. D’autres études confirment cette conclusion: 92% des femmes pourraient jouir par masturbation (en quelques minutes, d’ailleurs), et en outre, 81% des femmes seraient capables d’avoir un orgasme lorsqu’elles sont stimulées oralement.

Sexe lesbien, masturbation, plaisir oral… Qu’ont en commun ces situations? L’accent est mis sur la stimulation du clitoris. En effet, si l’on considère les chiffres et que l’on fait quelques additions simples – 18% des femmes peuvent jouir lors de rapports sexuels avec pénétration et 81% peuvent jouir en ajoutant la gratification orale – on se rend vite compte que la solution est littéralement au bout de vos doigts. Alors pourquoi 35% des femmes ne parviennent toujours pas à jouir lors de rapports hétérosexuels ?

Dans le livre de Sierens sur le sujet, It’s all about the clit, publié l’an dernier, la sexologue apporte un éclairage supplémentaire: « Il existe une histoire séculaire d’inégalité entre les hommes et les femmes, y compris en matière de plaisir sexuel. Pendant très longtemps, les femmes ont été considérées comme des pourvoyeuses de plaisir, et non comme des receveuses, et nous le constatons encore aujourd’hui. » L’écart orgasmique n’est donc pas le seul grand écart d’inégalité entre les hommes et les femmes, mais juste un autre symptôme de celui-ci. Il va tellement loin que même les murs de nos chambres ne peuvent pas le supporter. »

Lire aussi: Sextoys: l’usine à orgasmes ?

Se concentrer sur le phallus

Dans son livre, Sierens affirme également que les femmes hétérosexuelles jouissent beaucoup moins parce que nous nous focalisons trop sur le sexe avec pénétration. Nous définissons tous le sexe comme un rapport pénis dans le vagin et la pénétration comme l’apogée de l’activité sexuelle », écrit-elle, « mais pour la grande majorité des femmes, cela ne se passe pas comme ça ». Car n’oublions pas que le vagin n’est pas un organe sexuel, mais un organe reproducteur par lequel, pour de nombreuses femmes, un enfant doit passer à un moment donné. Si vous êtes suffisamment excitée, vous pouvez éprouver du plaisir vaginal, mais pas seulement avec des mouvements de bas en haut », ajoute Lotte Sierens.

La pénétration unique ne limite donc pas seulement l’expérience sexuelle de nombreuses femmes, elle leur impose également un délai dans lequel elles doivent jouir: celui de l’homme. Et si le sexe commence par la pénétration et se termine par l’orgasme masculin, où sont l’espace et le temps pour le plaisir féminin ?

« Le clitoris n’est pas un amuse-gueule, mais un menu complet à cinq plats ! »

Les jouets sexuels offrent la solution pour beaucoup. L’ajout d’un jouet semble être le Saint-Graal de ces dernières années pour stimuler davantage le centre du plaisir de la femme lors de rapports sexuels habituellement centrés sur le phallus: « Je suis une grande fan des sex toys, dit Lotte Sierens, mais j’aime nuancer. Depuis leur arrivée sur le marché et leur démocratisation, ils sont trop souvent utilisés uniquement pour atteindre l’orgasme très rapidement. Par conséquent, de nombreuses femmes ont commencé à considérer l’orgasme comme quelque chose de fonctionnel, et c’est bien dommage. Ne vous méprenez pas : il n’y a rien de mal à faire un petit coup vite fait, ensemble ou seul, mais si vous le faites toujours de cette façon, vous vous privez déjà de beaucoup de plaisir au passage. »

Alors comment faire pour mieux combler le fossé? En devenant tous des « experts du clito », dit Sierens. Cela commence par notre éducation sexuelle. Nous apprenons beaucoup de choses sur le pénis et le vagin parce que ce sont les deux organes reproducteurs, mais nous devrions aussi nous concentrer davantage sur le plaisir. Dans It’s all about the clit, elle résume bien la situation : « Pourquoi appelle-t-on « préliminaires » tout ce qui est excitant pour les femmes? À partir de maintenant, pouvons-nous laisser le terme « préliminaires » pour ce qu’il est et appeler tout cela « sexe »? Le clitoris n’est pas un amuse-gueule, mais un repas complet à cinq plats! »

Apprendre à communiquer

Lotte Sierens insiste également sur l’importance de ralentir pour un moment, ensemble ou seul. « L’orgasme ne doit pas être le seul élément qui compte, précise-t-elle. Posez-vous la question: pourquoi est-ce que je fais l’amour en premier lieu? L’orgasme en fait souvent partie, mais plus souvent encore, les gens veulent plus que cela. Ils veulent une connexion, du plaisir, de la joie. Ou, s’ils font cavalier seul, ils ont parfois juste envie d’un moment de détente. Si vous prenez un instant pour réfléchir à cela, cette grande pression pour performer et être orienté vers un but se détache un peu. »

« Posez à votre partenaire la question suivante: ce que je fais, est-ce vraiment bon pour toi, est-ce que c’est ce que tu désires? »

Une pression sur les performances qui, d’ailleurs, ne repose pas uniquement sur les épaules des femmes. Il est certain qu’il faut continuer à mettre l’accent sur le plaisir sexuel des hommes », déclare Mme Sierens. Les hommes ressentent naturellement aussi une pression pour faire jouir les femmes. Mais si les deux partenaires sont accablés par cette pression, et si elle échoue également, vous vous retrouvez dans une spirale négative où vous ne vous sentez pas bien tous les deux ».

Lire aussi : Nina, 38 ans: « Je ne peux pas avoir d’orgasme sans sex toy »

« Nous ne pouvons pas non plus attribuer le manque d’orgasme aux seuls hommes, précise-t-elle également dans son livre. Il est incontestable que les hommes y ont une part importante. Mais en tant que femmes, nous avons vraiment une responsabilité à assumer nous-mêmes ».

Son conseil ? Communiquez, communiquez, communiquez. L’image idéale selon laquelle le bon sexe vient naturellement, et est instantanément bon, n’est pas tout à fait vraie. Trop de gens croient encore que dès que l’on doit en parler, c’est que quelque chose ne va pas, que vous ne faites pas bon ménage. Considérant que : chaque partenaire est différent, chacun a des désirs et des points de plaisir différents. Les gens ont besoin de se trouver sexuellement, et la communication est tout aussi importante à cet égard. Beaucoup de gens me disent : « En fait, je fais n’importe quoi », et je leur réponds : « Tout le monde fait n’importe quoi, et c’est bien, mais maintenant, posez à votre partenaire la question suivante: ce que je fais, est-ce vraiment bon pour toi, est-ce que c’est ce que tu désires? »

Elle conclut sur une note optimiste : « Pour beaucoup de gens, cette communication est malheureusement un obstacle, mais imaginez si cela devait devenir notre idéal romantique? Que nous pourrions collectivement parler davantage de notre plaisir sexuel sans gêne? Ce serait un grand pas en avant. Qui sait, peut-être même assez pour combler un fossé. »

Lire aussi: En quête de plaisir? 7 comptes à suivre pour en apprendre plus sur le sexe