Poser régulièrement ces 7 questions serait le secret pour faire durer son couple

Votre voiture a droit à un entretien régulier, mais est-ce une bonne idée d’en faire de même pour votre relation ? Le New York Times a rassemblé sept questions qu’il serait préférable de se poser régulièrement pour faire durer son couple ; et nous les avons soumises à l’analyse de deux experts belges en relations amoureuses.

Au programme de la cheffe britannique Nadiya Hussain? Une analyse quotidienne de l’état de son couple. Ainsi qu’elle l’a révélé dans un podcast, il arrive que son mari lui dise que la journée écoulée ait été un neuf sur dix pour lui, et qu’elle lui rétorque qu’en ce qui la concerne, on est plutôt sur un six « parce qu’il a été assez grincheux l’après-midi ». Une évaluation (presque) en temps réel qui peut sembler un peu extrême, mais faire le point régulièrement serait néanmoins le secret pour faire durer son couple, estime Alfons Vansteenwegen, thérapeute relationnel et auteur du livre Staying Connected.

« Lorsque vous êtes amoureux, tout semble arriver naturellement, mais quelle que soit la compatibilité entre vous et votre partenaire, il y aura toujours des différences, et il faut apprendre à les gérer ». Ce professeur émérite est bien placé pour le savoir, lui qui a vu défiler quatre à huit couples par jour au cours de sa carrière de thérapeute de couple, soit plus de deux mille au total.

Avec les sous-titres, on comprend mieux

Ceux qui vivent ensemble ne partagent pas seulement leur vie mais aussi un peu leur cerveau, finissant par anticiper ce que l’autre pense et ressent, n’est-ce pas ? Peut-être, mais il reste impossible de savoir ce que l’autre a en tête à chaque instant de la journée, rappelle M. Vansteenwegen. « Et comme nous évoluons tous en permanence, une mise à jour est nécessaire de temps en temps. Surtout parce que la conversation entre deux partenaires peut s’étioler au fil des années passées ensemble. »

Pour Katrien Koolen, thérapeute relationnelle et auteur de Love in the Tropics, « nous connaissons l’apparence de l’autre, son langage corporel et nous interprétons chaque soupir ou froncement de sourcils. Mais cette interprétation est-elle correcte ? Peu importe les moments partagés, un couple passe aussi beaucoup de temps séparé, et en plus, chacun vit dans sa propre tête et dans son propre corps. Bien sûr, il est agréable que votre partenaire connaisse vos habitudes et la façon dont vous aimez votre café, mais il est préférable de garder l’esprit ouvert sur le fait que nous changeons constamment au cours de notre vie. Y compris en ce qui concerne nos pensées. Au fond, une relation est un peu comme un film chinois. Vous pensez savoir comment se déroule l’histoire, mais vous ne réalisez qu’en lisant les sous-titres que vous n’avez pas tout compris. En tant que couple, vous devez donc vous donner régulièrement des sous-titres pour expliquer ce qui se passe dans votre tête. Ainsi, vous continuez à vous connaître, car vous n’êtes jamais complètement le partenaire de l’autre, vous le devenez un peu plus chaque jour. C’est pourquoi vous devez régulièrement prendre la température de l’autre. Parfois, un simple « hey, comment vas-tu ? » suffit, parfois il faut plus. »

Quand les questions sont la réponse pour faire durer son couple

L’image que nous avons de notre partenaire peut se figer, explique Alfons Vansteenwegen. « Et cela peut aller très loin. Parfois, des couples qui sont ensemble depuis longtemps disent à l’autre : Tu dis blanc, mais je sais que tu veux dire noir. Alors que parfois, l’autre personne veut vraiment dire blanc. Cela crée dans notre esprit une image de notre partenaire qui peut ne pas correspondre à la réalité. »

Et les gens en viennent parfois à dire qu’ils se sont éloignés l’un de l’autre, comme si c’était quelque chose qui leur arrivait, et non un processus dont ils sont acteurs, regrette Katrien Koolen. « Mais en réalité, la distance s’insinue dans votre relation si vous ne vous cherchez pas suffisamment et si vous ne parlez pas des choses qui comptent. Dans un couple, les deux partenaires sont un « je », et pour être un bon « nous » ensemble, vous devez être en phase l’un avec l’autre en permanence. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez très bien vous asseoir ensemble sur le canapé, mais être à dix kilomètres l’un de l’autre sur le plan émotionnel, sans qu’aucun pont ne vous relie. Et non, il n’est pas nécessaire d’avoir des conversations thérapeutiques lourdes tout le temps, mais les sous-titres sont importants, sinon vous risquez de passer à côté de trop de choses. »

À coeurs ouverts

Une manière d’y remédier? Répondre ensemble aux 7 questions qui, selon le New York Times, garantissent aux couples de durer – si tant est qu’ils s’accordent sur les réponses données… Les questions à se poser ?

Qu’aimons-nous faire ensemble pour nous détendre? Qui sort les poubelles? Quel aspect de notre vie sexuelle nous épanouit en particulier? Comment a-t-on été un soutien pour l’autre durant les moments difficiles? A-t-on toujours le même avis sur la monogamie? Qu’est-ce qui te tracasse et dont tu ne m’as pas encore parlé? Comment puis-je t’aider à te sentir encore plus aimé·e?

Selon Alfons Vansteenwegen, une relation est quelque chose à prendre au sérieux, ce qui implique de lui consacrer le temps nécessaire… En ce compris, en planifiant une séance de questions régulière? « Probablement oui, car nous menons aujourd’hui des vies à 100 à l’heure, et nous devons donc créer les conditions propices à une conversation, sinon on ne prend plus le temps de se parler », pointe-t-il. Un bon départ, un peu de préparation, s’assurer de ne pas être dérangé, établir un contact visuel et discuter d’un point à la fois, tels sont les conseils de M. Vansteenwegen.

Entre enfants en bas âge, soucis professionnels ou encore parent dont il faut s’occuper, les moments d’échange ne sont pas toujours naturels, explique également Katrien Koolen. « Vous êtes occupés, vous vous asseyez l’un à côté de l’autre dans le canapé, mais vous êtes tout simplement trop fatigués pour avoir une conversation. Ou peut-être ne souhaitez-vous pas avoir ce genre de discussion avec des enfants en bas âge ou des adolescents à proximité. »

Y mettre les formes, oui, mais lesquelles?

Pour ce qui est de la forme et de la manière, on peut discuter, estime-t-elle encore. « S’asseoir à table avec un devoir à faire ne fonctionne pas toujours. Vous pouvez aussi décider de passer le questionnaire en revue pendant un long trajet en voiture, lors d’une promenade ou bien encore pendant que vous rangez le garage ensemble. Je pense que la distraction physique, au sens d’une activité, est utile pour rendre la situation un peu moins tendue ».

Parfois, il peut aussi être préférable d’attendre d’avoir eu le temps de mettre de l’ordre dans ses pensées ou ses sentiments, suggère-t-elle. « Mais soyez prudent, car vous risquez alors de les perdre. En thérapie, j’utilise l’exemple des arbres violets. Dans votre tête, vous commencez par un petit arbre violet, vous ne dites rien, mais semaine après semaine, vous continuez à ajouter des arbres, et soudain vous surprenez votre partenaire avec toute une forêt violette. C’est désarçonnant pour l’autre. Le fait que votre partenaire soit un peu différent de ce que vous aviez imaginé ne pose généralement pas de problème. Mais la découverte soudaine de changements importants soulève des questions : qui es-tu vraiment, es-tu quelqu’un d’autre que ce que j’ai toujours pensé ? Cela peut être très perturbant pour les personnes en couple ». N’attendez donc pas trop longtemps pour offrir à votre tendre moitié un coup d’œil occasionnel sous le capot, ou plutôt, dans votre tête et votre cœur, les moteurs d’une relation faite pour durer.

