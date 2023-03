4 lieux culturels atypiques à Lisbonne à ne pas manquer

Envie de rester à l’écart des grandes attractions touristiques du centre-ville de Lisbonne? Suivez ces conseils culturels atypiques à Lisbonne.

Par Hannah Soenens

Lisbonne est une ville qui ne cesse de se réinventer. On s’en rend compte dans deux quartiers fantastiques inconnus du touriste moyen: Marvila-Beato et Alvalade. Ici, un bâtiment abandonné côtoie un immeuble moderne, et l’art du graffiti s’épanouit.

À peine dix minutes de train vous mènent dans le nord de la ville, dans le quartier d’Alvalade. Les couleurs pastel, les immeubles bas et les tascas typiquement portugaises – où l’on mange des pastéis de nata – donnent à ce quartier une ambiance chaleureuse. Voici quatre incontournables à découvrir impérativement.

Complexo dos Coruchéus

Pour découvrir l’ambiance d’Alvalade, rendez-vous au centre culturel Complex dos Coruchéus. Parmi les immeubles d’habitation typiques de trois étages, vous trouverez ce joyau bien caché. Parcourez les livres de la bibliothèque, découvrez les œuvres d’art de la galerie Quadrum, jetez un coup d’œil à l’un des cinquante ateliers ou prenez un café au kiosque sous les arbres. C’est un endroit idéal pour observer les gens. On peut y apercevoir des personnalités (portugaises), mais aussi des enfants qui dansent et des couples qui promènent leur chien.

Rua Alberto de Oliveira 7, corucheus50anos.lisboa.pt

Fábrica Braço de Prata

Dans le quartier de Marvila, le centre culturel Fábrica Braço de Prata est incontournable. L’atmosphère qui y règne rappelle un peu celle de Christiania à Copenhague, mais sur le site d’une ancienne usine. On peut y écouter la présentation d’un livre, manger au bar ou assister à un concert. Si vous venez en camping-car jusqu’à Lisbonne, vous pouvez vous garer et passer la nuit ici. Tous les murs extérieurs de l’usine servent de musée en plein air: ils sont remplis de graffitis, notamment dont le Portugais célèbre Vhils.

Rua Fábrica de Material de Guerra 1, bracodeprata.com

Graffitis

En vous promenant, vous pourrez admirer des graffitis fantastiques sur de nombreux grands murs dans les deux quartiers, mais il faut parfois les chercher un peu. Pour Marvila, Time Out Lisboa a établi un itinéraire.

Palácio do Grilo

Un peu à l’écart dans Marvila, vous trouverez également le Palácio do Grilo, vieux de 350 ans. Aujourd’hui, c’est un palais-restaurant-bar-théâtre-discothèque où l’on a constamment l’impression d’être dans un film extravagant, avec des spectacles qui vous feront passer une soirée animée. La carte propose des plats portugais revisités, mais vous pouvez aussi vous contenter d’un apéritif. Tous les meubles sont l’œuvre du propriétaire français Julien Labrousse, l’homme qui a réussi à transformer ce palais en un royaume de rêve.

Calçada do Duque de Lafões 1, palaciogrilo.com

Lire aussi: Les 35 plus beaux endroits du Portugal