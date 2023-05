5 hôtels tout droit venus des seventies

Les hôtels aux ambiances seventies sont en train de (re)conquérir doucement l’Europe. Tout en accueillant des touches de modernité, ils font la part belle au mobilier d’antan et au design rétro baigné de couleurs chaudes. Visites guidées. Par Laura Claessens

Hôtel Les Deux Gares, France

Située en plein Paris, à mi-chemin entre la gare du Nord et la gare de l’Est, cette nouvelle adresse se veut à la fois bariolée, joyeusement vintage… et un brin décalée. L’architecte d’intérieur et artiste britannique Luke Edward Hall y a combiné des motifs, des couleurs, du mobilier et des œuvres d’art de différentes époques. Il a notamment opté pour une copieuse palette de couleurs seventies, avec un sofa jaune ocre, de nombreuses nuances de vert intense et une salle de bains rose pastel dotée d’un éclairage rétro. Le mix de rayures, de motifs floraux, d’imprimés animaliers et de tapis géométriques à la David Hicks est éblouissant.

Hôtel Les Deux Gares, France © PHOTOS: BENOÎT LINERO

Dès 170 euros la nuit.

2, rue des Deux Gares, à 75010 Paris,

hoteldeuxgares.com

Seehotel Ambach, Italie

C’est sur la rive du Lago di Caldaro, dans le Sud-Tyrol, que se cache ce joyau architectural. Anna Ambach, la créatrice des lieux, a fait dessiner l’hôtel par son ami Othmar Barth en 1973. Il y a dix ans, son neveu et sa femme ont redonné vie à cette pépite familiale dont l’architecture a été confiée à Walter Angonese, qui a rénové le tout dans le plus grand respect de l’aspect originel. Le résultat est impressionnant. L’intérieur se révèle une ode au design italien, combinant pièces de mobilier des années 70 et design plus contemporain. Depuis 2018, l’hôtel dispose d’un complexe wellness avec sauna et piscine extérieure, dont la modernité est en harmonie parfaite avec… tout le reste.

Seehotel Ambach, Italie © EMANUELE RAMBALDI

Dès 156 euros la nuit.

3, Klughammer, à 39052 Caldaro,

seehotel-ambach.com

A lire aussi: La dolce vita sans les touristes : 3 lacs italiens pas Côme les autres

Henrietta Hotel, Royaume-Uni

A Londres, non loin de Covent Garden, cet élégant Henrietta plonge ses visiteurs dans un décor unique réalisé par la décoratrice parisienne Dorothée Meilichzon, qui rend hommage aux seventies via des lampes en laiton et des sols en terrazzo. Chaque chambre – il n’y en a pas deux identiques – arbore une étonnante tête de lit, véritable œuvre d’art combinant des formes et des matériaux qui épatent les yeux, à l’instar des tissus de l’entreprise textile vénitienne Rubelli. Côté restaurant, les fauteuils rembourrés aux pieds en aluminium sont un hommage éloquent à Pierre Paulin, célèbre designer français des années 70.

Henrietta Hotel, Royaume-Uni © PATRICK LOCQUENEUX / MR TRIPPER

Dès 314 euros la nuit.

14-15, Henrietta Street, à WC2E 8QH Londres,

henriettahotel.com

A lire aussi: Road trip le long de la côte sud de l’Angleterre

Casa Das Penhas Douradas, Portugal

Dans le paysage accidenté du parc naturel de la Serra da Estrela, à une altitude de 1 500 mètres, se niche cet hôtel de montagne au design minimaliste. Conçu par l’architecte Pedro Brígida, il est doté de grandes fenêtres offrant une vue imprenable sur les environs. Le confort de l’intérieur rappelle celui d’un chalet des années 70: des matériaux locaux comme le liège et le bois de bouleau donnent le ton, tandis que du burel (un feutre fabriqué à partir de laine locale, typique de la région) recouvre les sièges, les fauteuils et les têtes de lit. Côté resto et spa, le raffinement est tout aussi garanti. La région? C’est un paradis pour les amateurs de balades en plein air dans des jolis décors…

Casa Das Penhas Douradas, Portugal © JOSÉ CAMPOS

Dès 180 euros la nuit.

Penhas Douradas, à 6260-200 Manteigas,

casadaspenhasdouradas.pt

Hotel v Fizeaustraat, Pays-Bas

Avec leurs rideaux en velours côtelé, leurs canapés Togo Ligne Roset, leurs murs en lambris, leurs plantes luxuriantes et leurs grandes tapisseries, le hall et le restaurant de ce repaire amstellodamois semblent tout droit sortis des années 70. Le béton, l’acier et les fauteuils en cuir apportent une subtile touche plus industrielle. Quant aux chambres, elles font un clin d’œil aux seventies avec leur parquet hexagonal, leurs carrelages des salles de bains inspirés de l’artiste Escher et leurs lits en chêne massif dotés d’une tête rétro. L’inspiration pour l’intérieur? La décennie de construction du bâtiment conçu par l’architecte Piet Zanstra… et on vous laisse deviner laquelle.

Hotel v Fizeaustraat, pays-bas © SDP

Dès 132 euros la nuit.

2, Fizeaustraat, à 1097 SC Amsterdam,

fizeaustraat.hotelv.com