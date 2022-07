La Croatie inaugure un pont reliant le sud du pays au le nord, un moment historique

La Croatie a inauguré mardi un pont crucial qui relie désormais, trois décennies après la proclamation d’indépendance, le sud de son littoral, dont la très touristique cité médiévale de Dubrovnik, au reste du pays, en contournant une petite bande de la côte bosnienne.

Après l’éclatement de la Yougoslavie au début des années 1990, les frontières de ses républiques fédérales sont devenues celles de nouveaux Etats. La région de Dubrovnik, « perle de l’Adriatique », s’était ainsi retrouvée coupée du reste de la Croatie par la sortie bosnienne sur la mer.

Les festivités ont commencé dans la matinée avec des concerts et une course de bateaux, tandis que des dizaines de piétons prenaient des photos de l’élégant pont à haubans. Lors de la cérémonie officielle, le Premier ministre croate Andrej Plenkovic a assuré qu’il s’agissait d’un « jour historique pour la Croatie » et que le pont était « le projet d’une génération, un objet de fierté ».

Dans une allocution vidéo, le Premier ministre chinois Li Keqiang a estimé que la réalisation de l’ouvrage « illustre la coopération entre la chine et l’Union européenne ».

Pour les 90.000 habitants de cette zone et pour les touristes, l’ouverture du « Pont de Peljesac » signifie la fin des heures d’attente à la frontière, notamment en saison estivale, pour entrer en Bosnie, puis pour en ressortir dix kilomètres plus loin.

