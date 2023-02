Que faire en Belgique pendant les vacances: 20 activités pour profiter des congés de Carnaval

Côté francophone, les vacances de Carnaval durent désormais deux semaines. Quinze jours pour découvrir et se découvrir, à travers le pays. Magie, photographie, histoire, science, art… la liste des domaines à explorer, en famille, seul ou entre amis, est riche. Sûre que vous ne sortirez pas de ce congé tout à fait comme vous l’avez débuté.

On explore la photographie contemporaine dans tout Bruxelles

Allegoria 6 from the series Allegoria, 2021 © Omar Victor Diop, courtesy Galerie MAGNIN-A, Paris

Il vous reste quelques précieux jours pour profiter du Brussels Photo Festival, alors on ne traîne pas, on y fonce et on ouvre les yeux. Dans toute la capitale, pas moins de 35 lieux se sont coordonnés pour faire de Bruxelles une actrice incontournable sur la scène de la photographie au niveau international. On en prend plein les yeux, plein la tête, et on consolide sa connaissance du médium, à la fois artistique et documentaire, tout en affinant notre regard sur le monde qui nous entoure.

Jusqu’au 26 février 2023

La carte des lieux est disponible en ligne sur photobrusselsfestival.com

On se met dans la peau d’un super héros dans la capitale

Toujours rêvé d’avoir des supers pouvoirs et d’être dans la peau d’un super héros-héroïne le temps d’une journée ? C’est possible ! Le Musée BeLvue, à Bruxelles, organise son Family Day et aménage son espace dédié à l’histoire de la Belgique en un vrai lieu de détente pour l’occasion. Au programme : atelier de fabrication de cape à partir de vieux tee-shirt, parcours interactif, atelier de construction, maquillage pour ressembler à son idole préféré… Pour les petites faims, un stand de gourmandise est à disposition.

Le 26 février. www.belvue.be

On fait de la magie à Bruxelles

Le festival international Vive la magie s’installe à Bruxelles, au Centre culturel d’Auderghem, à l’occasion de sa 15ème édition. Un tout nouveau spectacle vous fera voyager à travers tous les courants de la magie pratiqués par les plus grands – illusionnistes, mentalistes, transformistes, manipulateurs et fantaisistes. A côté de ce show Scala Magica rassemblant une poignée d’artistes internationaux, une exposition photo des portraits de femmes artistes mais également des ateliers pour enfants sont également prévus en journée.

Le 25 février. https://ccauderghem.be/vive-la-magie/

On s’évade à l’Atomium

Le symbole de Bruxelles nous invite à aller voir sa toute nouvelle exposition immersive temporaire Restart ainsi que Centrale une installation pérenne. Depuis 2013, l’objectif de l’Atomium est d’investir davantage dans les arts numériques en offrant notamment des cartes blanches à des artistes. Des bancs-sculptures occuperont également les lieux pour offrir une expérience contemplative aux visiteurs. Derrière ce projet : le collectif Visual System qui poétise la lumière, le son et l’architecture en respectant la richesse patrimoniale de l’édifice.

Jusqu’au 24 septembre 2023. atomium.be/expo_restart

On apprend à moins jeter de déchets à Bruxelles et Liège

Deux expos nous conscientisent sur l’importance de la réduction et du tri des détritus. La Maison de l’histoire européenne, à Bruxelles, tout d’abord qui propose l’exposition Jeter – Histoire d’une crise contemporaine, entièrement dédiées aux déchets : des échantillons de chiffons utilisés au XIXe siècle en passant par des appareils électroniques, industriels ou ménagers, toxiques ou réutilisables. Une vraie ligne du temps retraçant l’histoire mais également la manière dont nous gérons et percevons les ordures depuis la révolution industrielle à nos jours.

Le Musée de la vie wallonne à Liège ensuite, qui organise l’exposition ORDURES l’expo qui fait le tri. Une scénographie qui prolonge celle organisée il y a quelques temps au Mucem, le musée des civilisations marseillais, mais en y ajoutant les spécificités wallonnes du tri des déchets.

Maison de l’histoire européenne, jusqu’au 14 janvier 2024, historia-europa.ep.eu

Musée de la vie wallonne, jusqu’au 31 décembre 2023, https://www.provincedeliege.be/viewallonne

On se met KO à Bruxelles

Passionné de boxe ou envie d’en savoir davantage sur ce sport ? Le Mima, le musée dédié aux arts urbains et à la culture 2.0, situé le long du canal à Molenbeek, se transforme en temple de boxe anglaise à l’occasion de son exposition Local Heroes. « Cette discipline est élevée ici au rang de culte profane par la simple combinaison d’une vision artistique encadrant l’usage quotidien des salles d’entrainement et de combat par des boxeurs », expliquent les organisateurs. Le résultat : de très belles œuvres et une plongée étonnante dans cette discipline qu’on appelle le Noble Art.

Lire aussi : Kasbah Kosmic, la mode belge qui boxe

Jusqu’au 28 mai, https://www.mimamuseum.eu/

On s’offre une tranche d’art à Charleroi

Après huit mois de fermeture, le musée carolo dédié à l’art, le BPSS22, rouvre ses portes pour nous faire découvrir ses nouvelles expositions. Deux artistes belges sont mis à l’honneur. Jean-Pierre Ransonnet (Lierneux 1944) nous dévoile un aspect méconnu de son œuvre, avec une sélection de photographies narratives, retouchées à la main, réalisées entre 1972 et 1980. Jean-Pierre Point (Tournai 1941 – Evere 2023) lui, nous partage un ensemble de sérigraphies produites entre les années 1970 et 2000. Nés tous les deux au XXe siècle, ils ont comme point commun le questionnement de la photographie. Pour se cultiver un peu, mais aussi découvrir l’atypique endroit.

www.bps22.be

On chasse les sorcières à Bruxelles

Si vous n’avez jamais poussé les portes du Musée d’art fantastique, c’est le moment où jamais d’aller jouer à vous faire peur. La collection permanente fait la part belle aux œuvres fantastiques, loufoques et effrayantes, entre Elephant Man, mouches tueuses et femme-araignée… Pour le carnaval, les sorcières débarquent et l’institution propose des jeux d’énigmes et un la possibilité d’obtenir un diplôme de sorcellerie.

Jusqu’au 5 mars. www.fantastic-museum.be/visite-du-musee-animations-du-carnaval/

On traverse les couloirs du temps à Libramont

Le musée des Celtes n’est probablement pas le plus connu de Belgique, mais cette période carnavalesque est peut-être l’occasion d’en pousser la porte puisque des dinosaures, pharaons, samouraïs et autres visiteurs inattendus se baladent dans ses couloirs rendant la visite encore plus attractive. Les visiteurs, petits et grands peuvent ainsi partir à la recherche de ces personnages, tout en découvrant les collections de cette institution dédiée aux découvertes archéologiques de la période celte.

Jusqu’au 5 mars. http://www.museedesceltes.be/fr/evenement/viens-tamusees-exploraction-masquee/

On lance des confettis à Binche

Carnaval de Binche 2020.

Qui dit carnaval, dit Binche ! Les gilles sont en effet classés au Patrimoine immatériel de l’humanité, ce qui attire de très nombreux curieux lors des festivités autour du Mardi Gras. Si le dimanche, les gilles sortent déguisés dans des costumes « fantaisie » et que le lundi est réservé aux carnaval des enfants, le mardi est le jour apothéose. Dès l’aube, les gilles battent le pavé dans leur costume traditionnel, au rythme des tambours et des cuivres, jusque tard dans la nuit.

Lire aussi : Carnaval de Binche 2023: une édition exceptionnelle

Pas envie d’un bain de foule ? Il est aussi possible de s’immerger dans ce folklore en visitant le Musée international du carnaval et du masque situé dans la même ville et qui vient d’être en partie réaménagé. L’endroit reste évidemment ouvert pendant toute la durée du carnaval ! Le lundi gras, un atelier de « badine », un accessoire que les enfants tiennent en main lorsqu’ils déambulent déguisés dans les rues ce jour-là, est même organisé.

On voit l’art en grand à Tour et Taxis

Voilà arrivé dans la capital un nouveau festival qui risque de nous en mettre plein la vue puisque l’idée est de rassembler, sous les charpentes métalliques de la Gare Maritime de Tour et Taxis, des sculptures contemporaines et des installations hors normes. Signées par des artistes belges et internationaux, ces œuvres parfois XXL offriront l’occasion parfaite pour faire également un détour par le Food Market qui propose une grande variété de mets sur le même site.

Jusqu’au 12mars. sculpturafestival.be

On devient espion au Heysel

Si 007 n’a plus de secrets pour vous et que vous vous repassez ses films en famille, Bond in Motion est incontournable. C’est en effet la première fois que cette exposition, qui prend place sur une superficie de 6000 m² à Brussels Expo, est présentée en Belgique. On peut par exemple y observer la véritable Aston Martin DB5 de Mourir peut attendre et le Q Boat du Monde ne suffit pas. Au total près d’une cinquantaine de pièce authentique ayant fait la légende de James Bond. Et pour finir le parcours, et faire plaisir aux parents aussi, il est possible de prendre un verre dans le bar The James, où l’on sert évidemment le « Vodka Martini, shaken not stirred » !

007brussels.com

Carnaval en folie au Musée des enfants

Accompagnés de leurs parents, les enfants deviendront, le temps d’une après-midi, comédien, pâtissier, conteur, bricoleur ou encore constructeur, dans le cadre de l’exposition ludique et interactive Des ailes pour grandir. Soit cinq salles à découvrir en six chapitres, parmi lesquels l’amitié, la culture et mes super-pouvoirs. L’objectif de cette installation : apprendre à mieux se connaître et à mieux connaître le monde qui les entoure. Un très beau programme.

Ouvert tous les jours du 18 février au 05 mars, de 14H30 à 17 heures, sauf les 27 et 28 février. 15, rue du Bourgmestre, à 1050 Bruxelles. museedesenfants.be

Jeu de piste souterrain au Coudenberg

Equipés d’un sac à dos fourni par le musée, avec carte au trésor, déguisement, puzzle et lampe de poche, les enfants de 5 à 8 ans accompagnés d’un adulte s’en vont en quête du mot de passe servant à ouvrir le coffre au trésor du petit Charles Quint. Une jolie aventure qui permettra aux princes et princesses en herbe de découvrir le site archéologique du Coudenberg.

Viens t’a(musées), 7, place des Palais, à 1000 Bruxelles. coudenberg.brussels

Faire le plein d’aventures en Condroz-Famenne

Cette région aux portes de l’Ardenne vous propose un florilège d’activités pour ces vacances. Outre les plus classiques parcours d’orientation, on compte ainsi pas moins de treize promenades ludiques et interactives dès 5 ans, que ce soit munis d’un kit d’apprenti-sorcier (dès 9 euros), un carnet d’aventures (3 euros) ou une appli numérique (gratuite). A Ciney, Hamoy, Havelange, Courrière, etc., entre énigmes et jeux à élucider, les familles s’en mettent plein les yeux et les zygomatiques.

Infos très complètes sur mesaventures.be et destinationcondroz.be

Spectacle de clowns et cie à Plopsaland De Panne

Le parc d’attractions situé à La Panne propose durant ces deux semaines de congé une véritable fête foraine, avec une Carnaval Bubble Party, tous les jours à 17h, mettant en scène un spectacle de clowns. Des rencontres avec les Crazy Clowns à divers moments de la journée feront aussi le bonheur des enfants. Petits et grands seront à la fête dans un village mis sens dessus dessous.

Du 18 février au 05 mars, plopsalanddepanne.be