Nos 10 marchés de Noël préférés à Bruxelles en 2023

Ho ho ho! Noël est (presque) là. En attendant, on compte les jours en découvrant ces 10 marchés de Noël à Bruxelles, des plus petits aux plus grands, des plus pointus aux plus populaires. Il y en aura pour tous les goûts!

Marché de Noël de la Tricoterie à Saint-Gilles

On débute les réjouissances avec la Tricoterie, où des artisans vous proposent leurs créations ces dimanches 10 et 17 décembre pour trouver LE cadeau original, qui défend l’artisanat local: céramique, créations textiles, cosmétiques naturels, objets déco… Un bon moyen de redonner du sens à Noël, sans refuser pour autant les petits plaisirs des fêtes, entre gaufres, vin chaud et animations idéales pour les familles (mais pas que). Sans oublier, bien sûr, le traditionnel brunch gourmand de la Tricoterie.

Les dimanches 10 décembre et 17 décembre de 11h à 19h. tricoterie.be

Parcours de Noël à Saint-Gilles

Et si cette période de fêtes était aussi un bon prétexte pour découvrir les communes de Bruxelles autrement? L’asbl Fais-le toi-même, qui œuvre pour des projets créatifs et durables à différentes échelles, remplit tous vos week-ends de décembre pour découvrir les richesses de Saint-Gilles.

Au programme, selon les week-ends: visites de brasseries et de lieux culturels (Maison Horta), dégustations de whisky et de bières belges, apéros déco de Noël, marchés de créateurs, grande tombola, chorale et parcours pour découvrir Saint-Gilles autrement (matrimoine et patrimoine, visite décoloniale, parcours sur les luttes).



Les week-ends du 1er au 23 décembre, faisletoimeme.be

Plaisirs d’Hiver, à Bruxelles centre

On sort un peu des petits marchés locaux (quoique) pour ne pas manquer LE marché de Noël de Bruxelles, élu l’un des plus beaux d’Europe et du monde, rien que ça. Les Plaisirs d’Hiver illuminent la capitale tout le mois de décembre, et même jusqu’au 7 janvier à certains endroits névralgiques de Bruxelles.

Rendez-vous en centre-ville pour y découvrir marchés, animations, manèges, expériences, visites culturelles et gustatives, spectacles, patinoire et pistes de curling, chalets artisanaux et bien sûr, le mythique sapin de Noël géant de la Grand-Place, avec show son et lumière réalisé par les invités d’honneur de l’année: 11 nations autochtones du Québec. Petit bonus cette année (mais payant): l’Hôtel de Ville ouvrira ses portes et proposera des visites guidées.

Du 24 novembre au 31 décembre, avec une prolongation jusqu’au 7 janvier 2024 des festivités sur les places De Brouckère, de la Monnaie et sur la Grand-Place.

Visite guidée de L’Hôtel de Ville de Bruxelles: tarifs: 15 euros, 6 euros en tarif réduit.

plaisirsdhiver.be

Les Ponctuelles à Saint-Josse

Comment vous dire que nous sommes plus que fiers, à la rédaction, de vous présenter le travail que l’une de nos graphistes, Lauranne van Naemen, exposera chez les Ponctuelles. Le Club des Lectrices (et blogueuses) Ponctuelles organisent un événement spécial pour les fêtes.

Au programme de la soirée, la récupération d’une box littéraire, évidemment, mais également, à 19h, une version live d’Entre les pages avec Lisette Lombé – autrice belge, future poétesse nationale et… chroniqueuse au Vif Weekend – un Pictionnary littéraire, un mini marché de créatrices et d’autres surprises pour célébrer comme il se doit cette édition 100% belge.



Et bien sûr, notre graphiste-créatrice proposera à la vente des reproductions en série limitée de ses dessins au stylo Bic® dans différents formats ainsi que les foulards Coralia dans les deux couleurs, rouge et bleu.

Le mercredi 13 décembre, dès 18h à la Jazz Station, Chaussée de Louvain 193/A, 1210 Saint-Josse-ten-Noode lesponctuelles.com

Village de Noël à Rouge-Cloître, à Auderghem

Envie de quitter la cohue du centre-ville, pour une ambiance plus bucolique, hivernale et féérique? L’édition 2023 du Village de Noël vous accueille sur le site du Rouge-Cloître. Un marché mettra à l’honneur artistes et artisans d’Auderghem s’étendra sur tout le domaine, dans la Maison du Prieur, la Porterie et la ferme. C’est le lieu idéal pour venir en famille (mais pas seulement), pour le lieu bien sûr, bien connu des tribus bruxelloises, mais aussi pour les nombreuses animations qui réjouiront petits et grands.

Egalement au programme: portes ouvertes des ateliers d’artistes (démonstration de soufflage de verre, dessins, dentellerie, céramique), espace brasserie, exposition… Sans oublier, last but not least, l’invité d’honneur: le Père-Noël en calèche, tous les deux jours à 17h.

Les 16 et 17 décembre, de 11h00 à 18h00 rouge-cloitre.be

Jingle Belge au Petit Mercado à Saint-Gilles

Amateurs de bonne chère, c’est LE marché qu’il vous faut. Rendez-vous donc au Petit Mercado à Saint-Gilles pour un pop-up food avec que de bonnes choses au programme. Dîner gastro ambiance feu de cheminée, poulet rôti party, giga-brunch et autres agape de Noël vous attendent durant ces trois jours. Et bien sûr, vous pourrez faire le plein de victuailles à mettre sous le sapin (ou dans vos assiettes). Et si vous avez envie d’un cadeau moins éphémère, Clockbusters proposera une sélection de montres vintage. Stylé.



Du 8 au 10 décembre, de 9h à 19h lefooding.com

Print Print Market au Jacques Franck, à Saint-Gilles

A la recherche d’un cadeau vraiment chouette? Le temps d’un week-end, des artistes du monde l’illustration, du dessin et de la micro-édition se réunissent pour la deuxième année consécutive. Posters, fanzines, éditions et petits objets, vous trouverez de quoi gâter vos proches ou vous-même (après tout). Petite restauration et bar sont prévus, et le samedi, le spectacle de théâtre sonore Salza (payant et sur réservation) clôturera ces deux jours en beauté.

Vendredi 15 décembre de 17h à 22h et samedi 16 décembre de 14h à 19h SALZA, théâtre d’animation sonore, à 15h et 18h lejacquesfranck.be

Handmade ceramic winter market à Uccle

Pour les fans de céramique, ou de beaux objets, ou en recherche d’un cadeau original à offrir à belle-maman, courez au Ceramic Studio à Uccle, pour y découvrir une quinzaine d’exposants, des céramistes du studio aux invités, pour vous proposer des objets au design varié. Attention, les stocks seront évidemment limités, ne traînez pas!



Au @ceramicstudio.be le 16 décembre de 11h à 18h et 17décembre de 11h à 17h

Curated Christmas à la galerie Jonathan F. Kugel

Pour un Noël arty « folk urbain », des cadeaux stylés et cools, foncez à la galerie Jonathan F. Kugel, cabinet de curiosités contemporain, pour son pop-up store animé COLLOQUE qui, le temps d’un week-end, vous propose une sélection soignée de pièces d’artiste, de céramique utilitaire, de vinyles, d’illustrations, de fanzines et de bandes dessinées.

Un vernissage le jeudi 7 décembre, de 16h à 22h, inaugure l’exposition consacrée au jeune céramiste Onno Theelen. Et toujours plus cool, l’espace accueillera une journée Flash Tattoo avec Samuel Eckert, Jim Kylam et Antoine Wantoo, le dimanche 10 décembre, de 12h à 18h. Un petit tatouage de Noël?



Du 7 au 10 décembre, vernissage de l’exposition le 7 décembre et journée Flash Tattoo le 10 décembre. jonathanfkugel.com

Pop Uptown à Woluwe

Amoureux.ses de beaux objets made in Belgium, foncez avenue George Henri pour un marché de Noël organisé par des femmes designers. Vous pourrez y dénicher des petits trésors en soutenant des artistes locaux. Maroquinerie, vêtements, bijoux, chapeaux, illustrations et céramique, vous ne pourrez qu’y trouver votre bonheur, et même du sur-mesure!

Le petit plus: le rendez-vous a lieu dans une belle maison de maître du quartier. Idéal pour en mettre plein les yeux à vos proches de passage à la capitale, en buvant un bon vin chaud, parce que c’est Noël, quand même.

Du 7 au 10 décembre, l’événement sur Facebook : popuptown

