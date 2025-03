Namur autrement: les adresses préférées de locaux branchés

Des fourmis dans les jambes? ça tombe bien: la saison des balades recommence, la capitale wallonne n’est jamais bien loin, et trois locaux nous confient ici même leurs adresses préférées.

Nos guides namurois

© Visit Namur

Nicolas Buysse, comédien et producteur de spectacles

Namurois, un jour, namurois toujours, cela pourrait être le mantra de Nicolas Buysse. Même pendant son «exil bruxellois» (sic) d’une dizaine d’années, son cœur est toujours resté le long des rues pavées de la capitale wallonne. C’est à la Maison de la Poésie, sous la houlette de Robert Delieu, son très charismatique fondateur, que notre insider a dit ses premiers textes poétiques. Une passion pour la petite musique des mots qui ne le quittera plus jamais. Et le conduira, après des études au collège Saint-Paul de Godinne «où sont aussi passés Stromae et Benoît Poelvoorde», au conservatoire de Liège.

Acteur, auteur et producteur de spectacles, Nicolas Buysse s’investit à Namur dès qu’il le peut. Cet été encore, il installera public et artistes sur la Meuse à l’occasion de la troisième édition du Naow Festival. «Un rendez-vous qui reste à taille humaine et sans aucune nuisance sonore puisque les spectateurs sont tous équipés de casques audio, précise-t-il. Ce qui nous permet de murmurer à l’oreille des spectateurs.»

Une technologie qu’il utilise aussi dans les spectacles itinérants qui, au fil des ans, sont un peu devenus sa marque de fabrique. «J’aime les déambulations, on joue sans artifices, au plus proche du public, en brisant le quatrième mur», sourit-il. Pour mener à bien ses aventures, il a pu compter sur l’aide de nombreux Namurois. «Les petits génies du numérique du Kikk Festival pour mes installations scénographiques, les pontons de la plage The Flow et le soutien sans faille de Jean-Michel Frère, dont la compagnie Victor B. est en résidence depuis vingt ans au Théâtre de Namur et avec qui j’ai coproduit plusieurs créations.» C’est là qu’on le croisera d’ailleurs du 20 au 22 mars dans Surface de réparations, une improbable ode au football signée Vincent Hennebicq. Pour la troisième mi-temps, vous le trouverez sans doute dans l’un des nombreux lieux qu’il vous conseille de visiter.

Ses adresses favorites

La Nef

«Cette ancienne église désacralisée a été transformée en lieu culturel. Et je fais partie du collectif qui en assure aujourd’hui la gestion. On y programme du théâtre mais aussi des concerts et des expositions. Daan viendra y présenter son nouvel album le 30 avril. Et l’on y accueillera du 25 au 30 mars plusieurs artistes du festival Namur is a Joke initié par GuiHome.»



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

2, rue Saint-Nicolas. lanef.be

Pépite – Cave à Manger

«La patronne, Catherine Mathieu, est mon amie d’enfance. Elle a toujours eu beaucoup de goût et elle a fait de cet endroit un joli lieu très intime où elle vous sert des mets fins et généreux, avec un choix de vins épatants – elle est aussi sommelière – qu’elle propose également à la vente. Ici, on peut même manger dans la cave voûtée. Catherine invite régulièrement des chefs extérieurs pour des soirées à thème. Et vous accueille toujours avec beaucoup de cœur et d’amour.»



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

44, rue Notre-Dame (ouvert les jeudi, vendredi et samedi). pepite-cavemanger.be

Balthazar

«Ouvert depuis quelques mois dans un bâtiment mythique du centre qui abritait autrefois les ateliers Delvaux, le bar lounge est très vite devenu mon stam café. J’y vais pour travailler et pour rire aussi, beaucoup rire. L’été, la terrasse est tout simplement imparable. Et le menu de la brasserie carrément envoûtant. Derrière ce projet ambitieux, on retrouve un trio de jeunes entrepreneurs namurois, Gauthier, Gladys et Arlind, d’une énergie folle. Ils vont ouvrir très bientôt un hôtel-boutique de neuf chambres. Un incontournable.»



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

4, rue Saint-Loup. balthazar-namur.be

Maison de la Poésie

«C’est ici que j’ai découvert, enfant, la joie de dire des textes. C’est mon père – il était avocat – qui m’y a emmené car il y suivait des cours le samedi matin, avec d’autres ténors du barreau, avec Robert Delieu, l’un des plus grands diseurs qui soit, qui a été aussi mon premier professeur. Il m’a ouvert à l’amour des mots, à la musicalité du langage. C’est sous son aile que j’ai créé mon premier spectacle Votre Paul Verlaine. Dans ce lieu qui célèbre les mots, on organise aujourd’hui des ateliers d’écriture slam. Le 25 avril, on pourra y voir Pauvre fille!, une performance de Julie Lombe et Sara Machine.»



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

28, rue Fumal. maisondelapoesie.be

The Flow

«C’est ‘la’ plage en bord de Meuse où tout le monde se retrouve de mai à octobre. Cet endroit où l’on peut faire du stand-up paddle a été imaginé par Bertrand Loute, l’un de mes amis. C’est un amoureux fou de nature, des cours d’eau, des voyages. C’est avec lui que j’organise depuis trois ans maintenant le Naow Festival qui se déroule fin août sur l’eau. Cet été pour la première fois, nous emmènerons les acteurs mais aussi le public sur le ponton.»



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

160, boulevard de la Meuse. theflowevent.be et naow.be

Papyrus

«Cette librairie indépendante a été ouverte par une bande de jeunes passionnés qui œuvrent pour la diffusion de la littérature et propagent littéralement l’amour du livre. Ils sont toujours de bon conseil. J’aime beaucoup me perdre dans les rayons, y laisser filer le temps. J’y présenterai La Promesse, le roman graphique que j’ai coscénarisé le 14 mars prochain.»



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

16, rue Bas de la Place. librairiepapyrus.be

Aroma

«J’adore les fleurs et les bouquets que l’on trouve ici sont tout simplement magiques. Stéphane et Laurence sont adorables, ils ont toujours su se démarquer, proposer quelque chose qui sorte de l’ordinaire, avec un souci du détail et un soin particulier pour l’emballage qui, depuis trente ans, fait la différence. Ils m’ont accompagné sans vraiment le savoir dans toutes les grandes occasions de la vie.»



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

6, rue de l’Ouvrage.

Botanical by Alfonse

«La quintessence de la finesse se trouve ici. On vous y sert sans aucun doute les meilleurs cocktails du monde. Derrière la comptoir, Valentine et Charlie vous donne envie d’aimer et de prendre le temps chez eux entouré de bons amis. J’y ai passé des caps et fait des rencontres très importantes dans ma vie.»



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

46, rue des Brasseurs. alfonse.be

‘J’aime la rue des Brasseurs, ses pavés, ses cafés, la lueur du soir, la Sambre qui passe juste à côté.’

La rue des Brasseurs

«C’est là qu’a démarré ma vie d’adulte, juste au-dessus de chez Benoît Mariage qui était alors jeune cinéaste. Quasiment insalubre il y a une quinzaine d’années, elle est redevenue l’une des rues les plus sympas du centre-ville, depuis qu’on l’a rendue piétonne, avec une flopée de nouvelles enseignes incroyables. J’aime ses pavés, ses cafés, la lueur du soir, la Sambre qui passe juste à côté avec son quai du halage digne des meilleurs Simenon.»

Le Théâtre de Verdure

«Construit sur les hauteurs de la citadelle, il a accueilli des concerts rock et toutes sortes de spectacles pendant des années. J’ai eu l’occasion d’y jouer Jacques, un spectacle dédié à Prévert, avec mon complice trompettiste, un des moments préférés de ma carrière d’acteur. Le site, classé depuis 2015, est en cours de rénovation. Je rêve de pouvoir y créer chaque été un grand spectacle à ciel ouvert comme ce qui se fait à Villers-la-Ville. En attendant, cela vaut toujours la peine de monter là-haut, tout ce coin a un charme fou.»

1, avenue Marie d’Artois. letheatredeverdure.com

Charlotte Guilliams, cogérante du bar à cocktails Botanical by Alfonse

Si c’est à Bruxelles que Charlotte Guilliams est née, c’est à Namur qu’elle a posé ses valises pour son plus grand plaisir. «Je suis arrivée ici à l’âge de 12 ans et je n’ai plus jamais voulu quitter la ville.» Namuroise d’adoption donc, et plus que fière de l’être. Avec son partenaire, Valentin, elle est à la tête de Botanical by Alfonse, un bar à cocktails à la carte éphémère qui change tous les mois, au gré des envies de l’équipe et qui, en janvier dernier, se hissait fièrement dans le classement très sélect des 50 best discovery.

«Au début, Alfonse, c’était notre camionnette, comme un bar ambulant que l’on conduisait dans toute la Belgique pour partager nos cocktails», nous raconte Charlotte. Jusqu’en 2018, où le couple a l’opportunité de s’installer. «Quand on a voulu ouvrir notre établissement, on a longtemps hésité sur la localisation. On avait sillonné le pays, on aurait pu aller en Flandre ou à Bruxelles, mais on habitait à Namur – c’est toujours le cas d’ailleurs – et cela faisait sens d’y rester. De prendre racine ici. Et je n’ai jamais regretté. La ville a énormément changé ces dernières années, avec de nouvelles adresses, un vrai dynamisme et un nouvel élan bienvenu.»

Ses adresses favorites

Bocata et caetera

«Mon adresse fétiche pour un lunch sur le pouce. C’est un concentré d’Espagne situé en plein cœur de Namur. On y mange des sandwichs espagnols de qualité avec des superbes produits importés en direct de là-bas. C’est à s’en lécher les doigts.»



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

14, rue du Bailly. bocataetc.be

Le Brunchist

«Tout bonnement le meilleur café de Namur selon moi, et j’en ai testé plein. J’y vais souvent pour ma dose de caféine de la journée et pour sa formule brunch que je prends à emporter.»



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

39, rue des Brasseurs. lebrunchist.com

Incorrect

«Ici, la pizza se la joue gastro. Le chef, qui a longtemps bossé à l’Air du temps, garnit ses pizzas avec des ingrédients fermentés, kimchi et compagnie, et le tout est de saison, ultralocal, et la pâte est faite avec du levain. C’est vachement bon.»



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

35, rue Haute Marcelle. incorrect.pizza

90 Degrés

«Autre adresse emblématique du renouveau qui souffle sur la capitale wallonne, 90 Degrés est pour moi un incontournable. Le chef Joseph y propose une cuisine locale, de saison, que l’on partage au grand comptoir de l’établissement. C’est aussi beau que bon.»



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

104-106, rue des Brasseurs. nonantedegres.be

O Nuages

«Je suis obligée de mentionner O Nuages dans ma sélection. C’est la petite sœur de mon mari, Ombline, qui est seule aux manettes de l’adresse – le plus petit restaurant de Namur. Dix couverts seulement, pour déguster sa cuisine fusion entre la Belgique et l’Asie. Réservations plus que recommandées.»



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

36, rue des Brasseurs.

Vivo

«Vivo c’est cette adresse un peu confidentielle bien connue des Namurois où l’on n’est jamais déçu. On y sert une cuisine italienne familiale sans fioriture mais parfaitement maitrisée dans un cadre magnifique.»



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

13, rue du Président. vivo-restaurant.be

Le Fossé fleuri

«Quand on pousse les portes du Fossé fleuri, c’est comme si le temps s’était arrêté et que l’on était plongé dans un moment suspendu. Martine, la propriétaire, est comme une œnologue du thé et propose dans ce petit salon des thés, purreh et autres références tout bonnement dingues.»



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

45, rue des Fossés Fleuris. lefossefleuri.be

Edvige Natali Cucine

«Plaisir des yeux garantis! Chez Edvige Natali Cucine, on propose des cuisines haut de gamme sur mesure, vraiment exceptionnelles et qui font rêver.»



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

19, rue du Collège. edvige-natali.be

Les Bateliers, musée archéologique de Namur

«Probablement mon musée préféré de la ville: le musée archéologique et des arts décoratifs. J’y suis allée des centaines de fois. Quand j’étais petite, la maison était restée dans son jus et j’adorais m’y balader comme si c’était chez moi.»



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

7, rue Joseph Saintraint. namur.be

Les souterrains de la Citadelle de Namur

«Alors, ici, j’avoue que je triche un peu. Je n’ai pas encore fait cette activité mais elle me fait terriblement envie. Les souterrains de la Citadelle ont été en travaux pendant des années et ils viennent de rouvrir. C’est définitivement sur ma to-do list pour cet été.»

64, route Merveilleuse.

Kaas

«C’est la nouvelle fromagerie du centre de Namur. Elle vient d’ouvrir et vaut déjà le détour. Avec sa grande vitrine bleu électrique, Kaas propose une vision plus contemporaine du monde du fromage et aligne des références que l’on ne voit pas partout et ça dépote.»



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

7, rue du Collège. fromagerie-kaas.be

Flâner sur la Meuse

«C’est probablement notre activité préférée à faire une fois l’été venu. On file prendre une petite sélection de fromages et de charcuterie chez Salumeria (rue des Brasseurs), on ajoute une quille pétillante de chez Catherine à emporter, puis on part en pique-nique sur un bateau de location le long de la Meuse. C’est le pied.»

Simon et Jérémy Arnould, fondateurs de la boutique de seconde main Ramd’âm

Fidèle à son nom, la boutique Ramd’âm a su se faire entendre! Fondée par Simon et Jérémy Arnould, elle leur a valu d’être nommés «Namurois de l’Année 2024». Plus qu’un simple magasin, c’est un véritable lieu de rencontre pour les passionnés de culture sous toutes ses formes: du père plongé dans les vinyles, à la mère immergée dans une BD, jusqu’aux enfants explorant les mangas et les livres jeunesse. «Dès le départ, ce qu’on voulait, c’était croiser des gens très pointus, venus chercher de la poésie, avec d’autres qui achètent un DVD de Jean-Claude Van Damme. Et on trouve ça fun de permettre cette rencontre et cet échange.»

La boutique fonctionne sur un principe d’achat et de revente d’objets culturels de seconde main. Les clients viennent proposer leurs articles, qui sont ensuite sélectionnés avec soin: chaque pièce d’un jeu de société est comptée, chaque disque inspecté, chaque livre feuilleté. «Lors de la revente, c’est à nous de mettre le produit en valeur, en vitrine, sur Instagram ou simplement au bon endroit pour qu’il trouve preneur et puisse avoir une deuxième, troisième ou quatrième vie.»

Longtemps associée à une image poussiéreuse, la seconde main s’est imposée bien au-delà des vêtements ou des voitures: elle touche désormais tous les domaines, y compris la culture. «Je pense qu’on est arrivés au bon endroit, au bon moment et avec le bon projet.» Aujourd’hui, des boutiques comme Ramd’âm et bien d’autres redéfinissent la perception de l’occasion dans les rues namuroises.

Lancée en avril 2016, la boutique fête bientôt ses 9 ans, marquant aussi la fin de son bail. Plutôt qu’une contrainte, Simon et Jérémy y voient une opportunité de s’agrandir. Ancré dans son quartier, Ramd’âm a contribué à son dynamisme, tissant des liens avec les commerces voisins. Jérémy, vêtu de ses plus belles bretelles, s’est prêté au jeu en partageant une sélection d’adresses à Namur, soigneusement choisies avec Simon.

Leurs adresses favorites

Nez Zen

«Un artisan parfumeur, Romain, qui explique le parfum comme s’il racontait une histoire. J’adore aller chez lui parce qu’il fait voyager. Il crée aussi des fragrances sur mesure en se fiant à la personnalité du client.»



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

22, rue Haute Marcelle. nezzen.be

Chez Bonne Maman

«Une friperie avec un univers ultravintage et assumé à fond, avec plein de couleurs de partout. Il n’y en a pas deux dans la ville. C’est d’ailleurs de là que viennent mes bretelles!»



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

54, rue des Carmes.

Chez Juliette

«Un des plus chouettes bars de Namur! Et c’est un peu devenu le lieu de rendez-vous, là où je me rends après le travail. On y fait la part belle au vin et au fromage, toujours sélectionnés avec soin.»



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

16, place Maurice Servais.

Arsène café

«Si on ne va pas chez Juliette, on va chez Arsène café. Ce sont vraiment les deux bars incontournables. Ici, c’est plus un bar à bières, mais ils organisent aussi pas mal d’évènement de stand-up et d’impro. Et il y a une très belle vue sur la Sambre.»



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

19, rue des Brasseurs. arsenecafe.be

Théâtre Jardin Passion

«Un petit théâtre fondé par une troupe de comédiens, qui semble avoir toujours existé. Son ambiance familiale, sa personnalité unique et sa programmation soutenue en font un lieu très vivant, avec des soirées comme les souper-impros.»



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

39, rue Marie-Henriette. theatrejardinpassion.be

Fromavin

«Mon petit péché mignon! L’endroit que je préfère pour acheter mon fromage et mon vin. La boutique est tenue par un couple: elle est au fromage et lui au vin. Et en fonction de votre sélection, ils vous proposeront l’accord parfait des deux.»

77, rue Patenier. fromavin.be

Besap

«Une chouette friperie avec un univers bien à elle également, qui propose des vêtements plus actuels. Elle n’est pas très loin d’ici, et c’est ma compagne qui la tient! D’ailleurs, c’est comme ça que je l’ai rencontrée… Eh oui, une petite histoire d’amour de quartier.»



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

29, rue des Carmes.

Equilibrio

«Un restaurant fusion mêlant cuisine d’Amérique latine et d’Europe. Une offre unique à Namur, portée par un proprio hyper sympa et toujours très spontané. Il organise des évènements comme des concerts ou des soirées avec des danseurs de salsa.»



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

3, rue du Collège. equilibrioevents.com

L’Empreinte Belge

«Eloïse est arrivée avant nous dans la rue, avec un concept génial de mettre en avant des talents belges. On y trouve aussi bien des boucles d’oreilles, que des livres ou du whisky. Que du made in Belgium.»



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

69, rue des Carmes.

La Table Roger&Fille

«Situé dans le même quartier que Fromavin, ce restaurant est tenu par Roger – sa fille n’a que 6 ans, il a voulu lui rendre hommage dans le nom. C’est un amoureux de cuisine et de poisson, on sent qu’il veut faire ce qu’il aime, sans contraintes.»

56, rue Henri Blès.