Que faire à Bruxelles et en Belgique: 20 activités pour profiter des vacances de printemps

Les vacances de printemps sont à nos portes, et avec elles, la joie de la découverte et du retour à la nature. Quinze jours pour découvrir et se découvrir, à travers le pays. Magie, photographie, histoire, science, art… la liste des domaines à explorer, en famille, seul ou entre amis, est riche. Sûre que vous ne sortirez pas de ce congé tout à fait comme vous l’avez débuté.

On chasse les œufs une dernière fois

Quand il n’y en n’a plus, il y en a encore! BiMZ Kids organise une chasse aux œufs à Liège pour les enfants de 4 à 12 ans en quête d’aventures et de chocolat. Des défis et énigmes seront aussi au rendez-vous.

Le 29 avril 2023

1 Place des Anciens Combattants, 4432 Alleur. Plus d’infos sur bimz-kids-chasse-aux-oeufs

On invite les jeunes au musée

Envie de faire le plein de culture en famille ? Viens t’a(musées) donne accès à divers musées à Bruxelles, dans le Brabant-Wallon, à Liège, dans le Hainaut, au Luxembourg et à Namur. Une trentaine de musées en tout, faisant partie du réseau Marmaille & Co, pour faire l’expérience des expositions à travaers des activités comme des ateliers créatifs, des jeux géants, des contes et chasses au trésor.

Du 29 avril au 14 mai 2023

Plus d’info sur museozoom.be

On part en mission top secrète 007

007 spotted c’est un concours tout droit sorti des films de James Bond. L’exposition se consacre aux véhicules et objets de tournage. De quoi satisfaire les grands aussi. Le concours récompensera le meilleur agent secret qui devra répondre à un questionnaire et se déroulera du 1er mai au 12 mai. Ne manquez pas les Aston Martin, avions et hélicoptères de 007 spotted !

Jusqu’au 14 mai 2023

Plus d’infos : 007brussels.com

On profite du silence de l’exposition du photographe Jean-Marie Ghislain au bois de Silly

Envie de vous ressourcer durant les vacances ? Le bois de Silly sera transformé en salle d’exposition de photos du photographe belge, Jean Marie Ghislain. Plongez dans les profondeurs de l’océan accompagné du chant des baleines et autres bruits marins. L’artiste proposera lui-même une visite guidée commentée de ses œuvres le 7 mai.

A partir du 1er mai 2023

Plus d’infos sur www.silly.be

On profite de la réouverture d’Aventure Parc à Wavre

Envie de faire de l’accrobranches ? Élancez-vous sur l’un des 28 parcours ! Adapté aux enfants, le parc satisfera petits et grands, dès 4 ans et à l’occasion de sa réouverture, 4 nouveaux parcours sont proposés. Au total, ce sont 44 tyroliennes et 280 défis pour plus de fun.

Depuis le 18 mars 2023

Rue Sainte Anne, 154, 1300 Wavre

Plus d’infos sur www.aventureparc.be

On s’ambiance au Balkan Trafik Festival !

Au programme de ce weekend : musique, expositions, débats, gastronomie, street art, cinéma et bien plus ! Le festival prône l’émergence de talents et les traditions à tous les niveaux artistiques. Profitez de la diversité culturelle et de la tradition Des Balkans : les rencontres et improvisations musicales des artistes.

Du 27 au 29 avril

Plus d’infos sur www.balkantrafik.com/

On fête la Journée de la Terre à Frameries



Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

A l’occasion de la journée de la Terre le 22 avril, Spark OH ! propose une exposition sur l’environnement, en partenariat avec Disney Channel. Vers une ville plus verte, La Route de la Terre propose des activités pour les enfants à partir de 3 ans. Spark OH ! c’est 18 000 m2 d’activités intérieures et extérieures qui invitent à comprendre les sciences et les technologies de manière ludique. La science devient un jeu d’enfant à travers ses parcours acrobatiques indoor, ses ateliers et ses expositions.

Jusqu’au 14 mai 2023

Plus d’informations sur sparkoh.be

On fait le tour du monde en images à l’occasion du Brussels Short Film Festival

Pour sa 26e édition, le Brussels Short Film Festival propose des films sélectionnés aux Oscars, des projections en plein air, des films belges, suédois, coréens ou encore iraniens le tour parmi 20 000 spectateurs dans une ambiance chaleureuse à Flagey.

Du 26 avril au 06 mai 2023

Place Sainte-Croix 1050 Ixelles

Plus d’infos sur www.visit.brussels/fr

On fabrique du chocolat dans la plus grande chocolaterie bruxelloise

Qui n’aime pas le chocolat belge ? Découvrez l’art du chocolat et les secrets de fabrication lors de cet atelier d’une heure, entouré d’experts. Truffes, mendiants, sucettes et autres gourmandises vous attendent ! L’occasion aussi, de découvrir une nouveauté : une fève de cacao qui rend le chocolat rose.

Jusqu’au 31 décembre 2023

Rue Lebeau 7-11, 1000 Bruxelles

Plus d’infos sur https://www.visit.brussels/fr/visiteurs/agenda/event-detail.Atelier-chocolat-fabrication-de-chocolats.524953

On participe aux Nocturnes des musées bruxellois

Envie de voir les centres d’art bruxellois d’un œil nouveau ? Les Nocturnes permettent à travers des promenades guidées, de découvrir les expositions de la capitale ainsi qu’un accès aux coulisses et aux ateliers artistiques.

Les jeudis de 17h à 22h jusqu’au 18 mai

Plus d’infos sur Nocturnes

On visite le plus beau site belge de la Préhistoire dans des grottes près de Namur

Envie de recharger vos batteries en plein cœur de la nature tout en vous instruisant ? Situées près de Namur, les Grottes de Goyet conservent les traces de toutes les grandes cultures de la Préhistoire depuis le Néandertal jusqu’au Néolithique. Vous découvrirez, lors d’une visite guidée, l’histoire des hommes et animaux ayant occupé les lieux.

Jusqu’au 5 novembre 2023, 3 Rue de Strouvia , 5340 Gesves.

Plus d’infos sur grottes-goyet.be

On s’achète des fleurs à Flemalle

Qui dit printemps dit fleurs ! Le village historique de Chokier propose plus de 1000 m2 de fleurs. De quoi patienter en attendant les beaux jours.

Le 30 avril 2023

Centre du village de Chokier, Chaussée de Chokier, 4400 Flémalle

Plus d’infos sur marche-aux-fleurs

On soutient la communauté Queer à Liège

Rendez-vous sur la piste de danse du café des Arts et laissez-vous embarquer par le thème Queer. Pour l’occasion, Alex Chesko, nouvel invité, vous ambiancera avec des sons dance/pop.

Le samedi 06 mai 2023

Place du 20 aout, 18, 4000 Liège

Plus d’infos sur dancing-queer-just-be-

On se rend au Streat Fest à Tour & Taxis

Envie de vivre une expérience culinaire et musicale ? Ne manquez pas la deuxième édition de Streat Fest ! Au programme, 75 chefs, 150 workshops et 40 artistes pour vous émerveiller et vous plonger dans une ambiance festive.

Du 11 au 14 mai 2023

Tour & Taxis

Plus d’infos sur streatfest.be/

Vivez une expérience ciné-musicale à la lumière de la bougie

Le Candlelight, c’est un concert éclairé à la bougie à Bruxelles. Le thème ? Des musiques de films célèbres. Émerveillez-vous avec des bandes sons telles que Games of Thrones, Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain, Pulp Fiction ou encore Diamants sur canapé.

Le 06 mai 2023

Plus d’infos sur feverup.com

On vit l’expérience Friends à Brussels Expo

The friends experience, c’est l’expo à voir pour tous les amateurs de la série. Décors reconstitués, costumes et accessoires, plongez dans les meilleurs moments de Friends. Une expérience immersive qui permettra aux fans de s’asseoir dans le mythique canapé de la série.

Place de Belgique 1, 1020 Bruxelles

Plus d’infos sur https://brussels.friendstheexperience.com/fr/#tickets

On visite l’expo Extra Muros à Liège



Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Voir le mur dans tous ses états de manière interactive et immersive, c’est ce que promet l’exposition. Elle vise à nous questionner sur le monde afin de mieux comprendre ce qui nous entoure. Ainsi vous pourrez admirer le mur du son en passant par le mur de Berlin jusqu’à notre crâne. Une vraie réflexion philosophique au-delà des briques.

On se plonge dans l’histoire de la lingerie dans un Château à Soignies

L’exposition Froufrou et dentelles retrace un siècle de lingerie, de 1880 à 1980. Découvrez l’histoire de la femme à travers ses corsets, ses parures élégantes et ses bas de soie perlés, le tout dans les somptueux salons du Château de Louvignies à Soignies. Anciennement tour médiévale transformée en maison fortifiée, le château est modernisé dans les années 1870 par l’architecte Désiré Limbourg. Et cette exposition est une très bonne occasion d’en passer les portes.

Jusqu’au 30 octobre 2023. 1 rue de Villegas, 7063 Soignies.

Plus d’infos sur www.chateau-louvignies.be