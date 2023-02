Que faire ce week-end en Belgique? Notre agenda des 11 et 12 février

On fait quoi ce week-end? Le Vif Weekend vous donne des idées pour passer du bon temps, dehors comme dedans. Bon amusement!

On part dénicher des pépites à la brocante du design et des puces, à Sprimont

Passionné de vintage? Une envie soudaine de pimper votre intérieur? Alors on prépare de grands sacs et on file à Sprimont ce dimanche. Des exposants nous attendent avec une sélection pointue de grands designers mais pas que…

On y trouve des objets vintage comme des meubles, des accessoires, des bijoux, également de la céramique, du verre et bien d’autres trouvailles. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les budgets. Et qui sait? C’est peut-être l’occasion parfaite pour tomber sur la lampe Nessino tant convoitée.

Dimanche 12 février de 10h à 18h. Entrée 3 euros, gratuit pour les – de 12 ans Plus d’infos

On (re) découvre les Hautes Fagnes avec les bières Peak Beer

Et si on déconnectait le temps d’une après-midi au point culminant de la Belgique? La brasserie Peak Beer nous propose quatre balades ludiques à faire entre amis ou en famille. Chacune d’entre elles porte le nom d’une bière Peak et présente différents niveaux de difficulté.

Plutôt chill? La Myrtille est accessible en poussette et nous emmène voir le toit de la Belgique et la butte Baltia en 2km. Pour les plus motivés, la Triple emprunte des chemins boueux et nous guide vers le château Reinhardstein sur une distance de 12 km. Alors on enfile ses bottes ou ses bonnes chaussures de marche et on se laisse surprendre par les vastes forêts, les vallées profondes, les tourbières ou les bocages qu’abritent nos Fagnes.

Et comme tout effort mérite récompense, quoi de mieux que de déguster les bières d’altitude à destination.

On s’offre une aventure remplie d’art à Bruxelles

Elle est de retour pour la quatorzième fois. Mais alors de qui s’agit-il? De l’Affordable Art Fair! À chaque édition, cette foire réunit plus de 185 000 amateurs d’art provenant des grandes des villes du monde. Présente à Amsterdam, New-York, Singapour, Melbourne, Stokholm…, c’est à Bruxelles qu’elle s’installe aujourd’hui.

À partir de ce samedi, 85 galeries belges et internationales dévoilent leurs collections. Mais pas seulement, puisqu’il est prévu des ateliers interactifs et d’autres installations artistiques.

La particularité? Toutes leurs œuvres d’art sont à moins de 7500 euros. Alors, on foncerait pas s’émerveiller devant ce large éventail contemporain?

© DR

Du samedi 11 février au dimanche 12 février. Plus d’infos

On s’intéresse à la céramique à La Louvière

Cette discipline devenue tendance existe depuis des millénaires. Que nous soyons novices ou experts, ce n’est pas pour autant que nous en détenons tous les secrets. Alors, si on en apprenait davantage?

Pour ce faire, on fonce découvrir Daniel Pontoreau, avant le paysage, une toute nouvelle exposition qui débute ce samedi au musée Keramis à La Louvière. Considéré comme l’un des plus importants représentants de la « nouvelle céramique » française dans les années 70-80, l’artiste nous invite à admirer ses œuvres aux dimensions très impressionnantes. D’ailleurs, le choix de chaque sculpture a été effectué en fonction de la capacité à dialoguer avec l’architecture du musée.

