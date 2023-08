On fait quoi ce weekend? Le Vif Weekend vous donne des idées pour passer du bon temps, dehors comme dedans. Bon amusement !

On lève la tête pour admirer les étoiles à Mons

Besoin de déconnexion et de s’échapper de la pollution lumineuse? Le SparkOH (anciennement le Pass) à Mons prête ses locaux pour passer un week-end sous le signe de l’astronomie et de l’astrologie. Tous les ans, le Mumons s’associe avec l’Olympus Mons (cercle d’astronomie de l’Université de Mons) à l’occasion de la nuit des étoiles. Un phénomène naturel qui permet d’observer un grand nombre d’étoiles filantes.

Au programme: des ateliers le samedi et le dimanche de 10 h à 18 h, pour les tout petits passionnés comme pour les plus grands. Le samedi soir, après les ateliers, deux conférences auront lieu, pour ensuite laisser la place au spectacle étoilé naturel si la météo le permet.

© Unsplash

L’intégralité du week-end est gratuit, les ateliers se font sur inscription le jour-J. En savoir plus

On remonte le temps à Waterloo

Le temps d’un week-end, le domaine de la bataille de Waterloo propose toutes sortes d’activités pour commémorer le 15 août, la date de naissance de Napoléon Ier. La journée débutera par un voyage dans le temps, 200 ans auparavant, avec des reconstitutions historiques immersives. Entre les visites des campements, une présentation de la chirurgie militaire, jusqu’à des démonstrations de tirs au canon et au fusil, les âmes d’historiens seront comblées.

A côté des reconstitutions historiques, le domaine de la bataille de Waterloo propose des spectacles équestres et de feu, ainsi qu’un décollage de montgolfières. Pour finir, le traditionnel barbecue aura lieu, avec une vue sur le soleil couchant.

Barbecue du week-end du 15 août. © Domaine de la bataille de Waterloo

Les réservations par email (info@waterloo1815.be) ne sont pas obligatoires mais conseillées. En savoir plus

On fête la culture de la diaspora africaine à Bruxelles

Le Buji Festival à Bruxelles vous fera passer un week-end haut en couleur. Du 11 au 13 août, l’ASBL Forum Action Network met en avant la culture de la diaspora africaine, et plus précisément congolaise, sous plein de formes.

Quatre sortes d’activités se trouveront au Buji Festival. Il y aura des scènes avec des musiciens et des DJ set, des performances théâtrales et des représentations. Mais le festival présentera aussi des expositions et des groupes de discussion et enfin des projections de film et des talent show.

Affiche de l’exposition TIFILIT au Buji Festival. Photo: © Buji Festival

Les tickets sont disponibles sur leur site internet. En savoir plus

On s’initie à l’artisanat à Hotton

Une envie d’en apprendre plus sur les savoir-faire traditionnels ou de vous même mettre la main à la pâte? Dimanche à partir de 11 h, Hotton propose de nombreuses activités autour de l’artisanat local. Des ateliers d’aquarelle, de travail de la terre, ou encore de création de marionnettes seront mis en place. En parallèle, différents spectacles de marionnettes seront organisés, ainsi qu’une présentation pour découvrir le métier de tisserand et de banneton. Le tout sera accompagné d’un chapiteau où vous pourrez trouver un bar, de la petite restauration, ainsi que des animations musicales.

© Hotton tourisme

Pas de réservation nécessaire, la journée est gratuite. En savoir plus