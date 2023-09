Que faire ce week-end en Belgique: notre agenda des 23 et 24 septembre

On fait quoi ce week-end? Tout dépend si vous êtes amateurs de design, de pop culture ou de gastronomie et de terroir, ou tout ça à la fois. Pour vous inspirer en ces premiers jours d’automne, on a fait le plein d’activités pour vous, à Bruxelles et en Wallonie.

On renouvelle votre mobilier

Le plus grand marché de design vintage d’Europe et de retour à Bruxelles pour sa deuxième édition en 2023. Des marchands vous proposeront du mobilier de haute qualité issu du 20ᵉ siècle de marques telles que Le Corbusier, Arne Jacobsen ou encore Harry Bertoia.

Ce n’est pas tout puisque plus de 150 vendeurs du monde entier ont fait le déplacement au Brussel Design Market. Durant l’événement, FOR THE NOW dévoilera une sélection de designers établis et émergents en Belgique. Par ailleurs, ne ratez pas la remis du prix du Designer de l’année, une initiative du Vif Weekend.

Pour acheter le(s) meuble(s) et objet(s) de vos rêves, rendez-vous sur Design Market.be.

Lire aussi: Le Designer de l’Année, décerné depuis 2006: Rétrospective de nos lauréats

On (re)découvre la culture pop

Tous vos héros préférés se retrouvent à Bruxelles ce week-end pour le salon Made in Asia. L’événement propose une myriade d’activité inspirée par le Japon : parcours thématisés, shows et jeux avec les invités, jeux vidéo japonais, exposition Ghibli et plein d’autres. Ce salon est lié à un autre, le Heroes Comic Con qui se concentre sur les super-héros et cosplayeurs. Ainsi, vous pouvez acheter un ticket et vous rendre aux deux salons. En plus, vous pouvez y rencontrer Graham Mctavish, l’acteur écossais qui a joué dans le Hobbit, House Of Dragon ou encore The Witcher plus récemment.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur sur ces univers, rendez-vous sur Made in Asia et Heroescomicon.

On écoute du ABBA

50 ans après le succès d’ABBA à l’eurovision avec leur chanson <<Waterloo>>, le domaine de la Bataille de Waterloo rend hommage au groupe. Au cours d’une exposition, vous découvrirez les grandes étapes de la carrière des Suédois. ABBA, ce n’est pas seulement de la musique, mais aussi un mode de vie et des looks hors du commun.

Des reproductions de costumes vous seront également présentées ainsi que des objets réunis par de grand collectionneur. Pour le plus grand plaisir des fans du groupe, l’exposition se termine en mai. Pour replonger dans les années 70, rendez-vous sur EXPOSITION ABBA 1974-2024.

On déguste du bon frometon

Attention à tous nos lecteurs amoureux de fromage, ne ratez surtout pas la journée qui lui est consacrée au Château-fort de Bouillon. Non seulement vous pourrez profiter d’une bonne bière en dégustant ce frometon intitulé l’œillet du château, dans la cour. Vous pourrez aussi assister à la fabrication du fromage de la bergerie d’Acremont, dans les souterrains du domaine. Cette visite est gratuite pour tous ceux qui possèdent un ticket de visite de la forteresse.

Pour plus d’informations : Fête du fromage au château de Bouillon.