» Je suis fasciné par la bande dessinée et le dessin animé »

« J’ai toujours aimé fabriquer des objets. Je n’ai jamais aimé les jeux de société, les jeux vidéo ou les jeux de cartes. Je ne pouvais pas me concentrer et je déteste les règles. Adolescent, j’ai lu un livre sur Philippe Starck et je me suis dit que c’était un métier intéressant. On peut aussi bien concevoir l’intérieur d’un avion qu’un presse-citron ». Soudain, j’ai réalisé que chaque objet qui nous entoure est dessiné par quelqu’un ».

Les lampes et objets de Sylvain Willenz sont à la fois fonctionnels et caricaturaux, ce qui n’est pas une combinaison évidente. À l’époque, le jury avait souligné la pertinence de ses choix de matériaux, son sens de l’expérimentation et son esprit d’entreprise.

