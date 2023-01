Que faire ce week-end en Belgique? Notre agenda des 27 et 28 janvier

On fait quoi ce week-end ? Le Vif Weekend vous donne des idées pour passer du bon temps, dehors comme dedans. Bon amusement !

On prend du temps pour soi, à Villers-La-Ville

C’est à l’Abbaye de Villers que l’on prend soin de soi ce week-end. Dans le cadre de ses journées dédiées au bien-être, le lieu a créé quatre rendez-vous à ne pas manquer pour se chouchouter tout au long de l’année. Et le prochain, c’est le 27 janvier.



Au programme? Quatre ateliers consacrés au bien-être. Un premier atelier de sylvothérapie inspiré de la méthode japonaise du « Shinrin-Yoku » (bain de soleil) permettra de ralentir le rythme et de réduire son stress. Place aux arts pour la seconde partie de cette journée. Pour le troisième atelier, on se met à l’écoute de son corps avec une initiation à la kinésiologie. Et pour conclure ce moment de quiétude, un quatrième atelier autour de la méditation sera proposé.

A lire aussi: « C’est quoi la méditation ? »

Les journées du bien-être, reviennent le 14 avril, le 30 juin et le 13 octobre. Plus d’infos.

On s’initie à la photo, à Bruxelles

Le PhotoBrussels Festival fait son grand retour ce week-end. Pour sa septième édition, et un mois durant, il réunit tous les amoureux, acteurs et professionnels de la photographie contemporaine. Réparti sur 32 lieux d’expositions et représentant plus de 200 artistes, le programme s’annonce chargé.



Dans notre viseur? L’exposition Mirror of Self au Hangar qui regroupe 23 artistes sur le thème de l’auto-portrait. Ou encore PHOTO | Brut qui se laisse découvrir dans quatre lieux culturels de la capitale et offre une programmation pluridisciplinaire plus qu’alléchante.

La centrale

Le PhotoBrussels Festival, du 26 janvier au 26 février 2023.

On débute la saison des carnavals, à Binche

On y est, la saison des carnavals redémarre enfin. Pour l’occasion, le musée international du carnaval et du masque de Binche a prévu une mise en jambes idéale pour se mettre dans l’ambiance. Dans un musée dont la réception a été complètement repensée et réaménagée pour un meilleur accueil de ses visiteurs, chaque semaine le carnaval est mis à l’honneur.

Le programme de cette semaine ? Le Gille de Binche ! Véritable icône des traditions et du folklore de la région, le Gille est mis en lumière ce dimanche. Au cours d’une matinée ludique et originale, les enfants pourront en apprendre plus sur cette figure mythique du carnaval wallon et confectionner leur propre cape de Gille.

On s’offre une dernière chance, à Liège

Direction Liège pour la dernière étape de notre agenda. Dans la Cité Ardente, on s’offre à la fois une séance de rattrapage et une expo en (quasi) avant-première. Au sein de la Buronzu Gallery, deux expositions nous ont tapé dans l’œil.

Celle qui se termine, une jolie exposition sur Takashi Murakami, célèbre artiste japonais. Reprenant une quarantaine œuvre de l’artiste, allant de ses célèbres fleurs à de rares sérigraphies en passant par quelques encres pigmentaires. Le travail du « Warhol japonais » est à découvrir jusqu’à dimanche.

Et celle qui s’ouvre, une exposition sur le travail de l’artiste liégeois Pso Man. Le célèbre graffeur y signe « Characters » qui se veut comme une jolie porte d’entrée sur le travail sur toile ou papier de l’artiste.