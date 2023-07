Que faire ce week-end en Belgique: notre agenda des 29 et 30 juillet

On fait quoi ce week-end ? Le Vif Weekend vous donne des idées pour passer du bon temps, dehors comme dedans. Bon amusement !

On explore les souterrains de Bruxelles

Et si on découvrait Bruxelles autrement, via ses souterrains ? C’est ce que propose le Palais du Coudenberg à nos petits explorateurs d’un jour. Pour les enfants de 5 à 8 ans, un jeu de piste souterrain est organisé tous les jours. La mission ? Retrouver le collier de la Toison d’Or qui a été égaré dans les vestiges souterrains de l’ancien palais de Bruxelles, le fameux Coudenberg.

Armé d’un sac à dos et équipé du nécessaire pour réaliser diverses missions – qui une fois réalisées donneront un indice pour trouver le mot de passe et accéder au tant convoité coffre au trésor – vos petits Indiana Jones en herbe seront mis au défi une heure durant.



Réservation obligatoire

On (re)découvre le patrimoine mosan, à Namur

La région namuroise regorge de pépites architecturales et cet été, elle met son patrimoine mosan à l’honneur avec son festival L’été Mosan. Du 9 juillet au 2 septembre, vous pouvez profiter des richesses architecturales de la vallée avec une programmation musicale unique et éclectique.

Au menu: une série de concerts de musique classique donnés dans divers hauts-lieux du patrimoine local. Vous entraînant du XVIIe au XXe à travers une épopée musicale, «classique», ancienne ou du monde, de chambre ou symphonique, instrumentale ou vocale, sacrée ou profane, tous les genres sont au rendez-vous. Le festival met également à l’honneur, César Franck et ses deux œuvres emblématiques de musique de chambre.

On part à la rencontre de créatures fantastiques, à Liège

C’est un véritable voyage onirique que l’Aquarium Museum de Liège propose à ses visiteurs (petits et grands) avec son exposition Créatures EXTRAordinaires. Réalisée en partenariat avec la Maison de la Science, l’exposition se donne à voir jusqu’à la fin de l’année. Elle permet de partir à la rencontre des licornes, dragons et autres basilics dont les pouvoirs sont bien connus de tous.

Ultra familiale, l’exposition offre la possibilité de créer votre propre créature EXTRAordinaire tout en apprenant des anecdotes et des faits incroyables sur les animaux à l’origine des mythes, légendes, contes et folklores du monde entier.

Alors, à quoi ressemblera votre créature EXTRAordinaire? Aura-t-il de puissantes ailes pour voler? Des griffes acérées? Une queue bardée de pics? Et pourra-t-elle cracher du feu ou respirer sous l’eau? Laissez libre cours à votre imagination.

On vit la vie de château, dans le Hainaut

Direction le magnifique château de Seneffe, bâtisse imposante construite au XVIIIe siècle dans un style néo-classique, situé dans le Hainaut. Tout l’été, l’endroit se laisse découvrir autrement. Avec sa nouvelle exposition permanente et une scénographie revue et corrigée, le château vous propose de vous plonger au cœur du siècle des Lumières et d’en percer ses plus grands secrets.

Ainsi, est-il possible d’arpenter les appartements de société et de commodité, de traverser les couloirs de circulation des domestiques. De surprendre les maîtres des lieux dans leurs activités et de découvrir les traditions et les coutumes de l’époque à travers cette exposition immersive et vivante.



