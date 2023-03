Que faire ce week-end en Belgique? Notre agenda des 4 et 5 mars

On fait quoi ce week-end? Le Vif Weekend vous donne des idées pour passer du bon temps, dehors comme dedans. Bon amusement!

On s’envole pour le Japon, à Bruxelles

Direction le pays du Soleil Levant ce week-end à Bruxelles. La culture japonaise s’y exporte, du vendredi 3 au dimanche 5 mars. L’an dernier, l’événement avait fait sensation et attiré pas loin de 75 000 visiteurs sur le week-end.

Pour cette édition, les organisateurs de la Made in Asia ont mis les petits plats dans les grands ! Avec un programme rempli d’événement, tournoi et compétition en tout genre, on découvre Konoha accompagné de Sailor Moon et de Totoro. Les rendez-vous qui nous font de l’oeil ? Les multiples stands de jeux de rôles et société ou encore l’exposition LEGO.



Made in Asia, du 3 au 5 mars 2023. Plus d’info ici

On croise nos regards sur l’Exil, à Liège

Comment peut-on traduire l’exil dans l’art? Et quand c’est l’artiste, elle-même, qui vit cet exil ? Comment cela se traduit-il dans sa création? C’est en tirant sur ce fil, celui de la séparation avec sa terre natale et ses origines, que la Cité Miroir à Liège offre une exposition temporaire qui se laisse à voir jusqu’au 28 mai 2023.

C’est à travers l’art que la culture d’un peuple en péril peut continuer à se perpétuer. L’atelier des artistes en exil – Paris

Ainsi, l’exposition Mères d’exil – regards d’artistes multiplie les regards posés sur l’exil, grâce aux œuvres de trente artistes l’ayant vécu ou travaillant sur cette thématique. A découvrir de toute urgence. De plus, tous les dimanches, le lieu organise des visites kids-friendly avec goûter et atelier créatif !



Mères d’exil – regards d’artistes du 28 février au 28 mai 2023

On se fait tirer le portrait, à Flémalle

A l’heure du tout digital et de l’hyper-connectivité, il n’a jamais été aussi facile de se prendre en photo. Selfies en tout genre et photos de nos proches pullulent sur les réseaux sociaux. Dans ce contexte, quelle est la valeur de l'(auto)portrait dans l’art ?

C’est la question que pose le centre wallon d’art contemporain lors son exposition temporaire « (Auto)Portrait au féminin » qui s’ouvre ce week-end et sera visible tout le mois de mars. Mois à la forte charge symbolique, traditionnellement associé à la « Journée Internationale des droits des femmes », la Châtaigneraie met en valeur le travail de 11 artistes plasticiennes réunies autour de la thématique de l’auto-portrait.

Onze regards croisés à travers diverses disciplines (peinture, gravure, photo, dessin, vidéo, installation, performance) qui sont à retrouver dès ce week-end à Flémalle !

©Justine Mathonet

[Auto]portrait au féminin du 4 mars au 2 avril 2023. Plus d’info ici

On entre en immersion dans un lieu improbable, à Bruxelles

Pour aller voir cette exposition immersive, il vous faudra vous perdre dans cette espèce de no man’s land de bâtiments d’affaires abandonnés, pourtant en plein centre de la capitale.

Whispering Lights prend place dans l’ancien immeuble Dexia, futur commissariat de Bruxelles. Le batiment, inoccupé depuis plus de 20 ans, vaut à lui seul le coup d’œil. A l’intérieur, dans la pénombre, on découvre des installations lumineuses, projections vidéo qui s’intègrent parfaitement à ce cadre insolite, et deux expériences de réalité virtuelle (attention, ces dernières sont accessibles à partir de 10 ans seulement).

Si on est un tantinet frustré – l’expo semble trop courte, au regard de la taille du lieu – on ressort de l’endroit avec cette sensation d’être ailleurs, pour un moment, en plein centre-ville. Petit conseil: prévoyez une petite laine, si vous y allez par temps froid.



