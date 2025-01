Que faire ce week-end en Belgique? Notre agenda du 11 et 12 janvier 2025

On fait quoi ce week-end ? Le Vif Weekend vous donne des idées pour passer du bon temps, à Bruxelles et en Wallonie, dehors comme dedans. Bon amusement !

On s’ambiance au rythme du Jazz à Bruxelles

Ce weekend, c’est sous les sons endiablés des cuivres que le jazz est mis à l’honneur sur la place Flagey. Le Brussels Jazz Festival revient pour une dixième édition encore plus festive et innovante qui plaira, à coup sûr, à tous les amateurs du genre ou aux férus de découverte musicale.



Pour cette édition spéciale, le programme mise sur de jeunes talents européens mais également internationaux puisqu’il signe une collaboration exclusive avec le studio Jazz Re:freshed. 10 jours durant, la célèbre place bruxelloise sera rythmée par de nombreux concert, DJ Set et projections spéciales, et ça va swinguer !



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Brussels Jazz Festival, du 9 janvier au 18 janvier. Plus d’infos

On rencontre les artistes de demain, à Hornu

Et si on s’intéressait aux artiste de demain ? Comme chaque année, le Prix Jeunes Artistes du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles récompense un artiste (ou un collectif) dans le domaine des arts plastiques (design, sculpture et installation, peinture et dessin, photographie, image imprimée et art numérique).



Et cette année, c’est le design qui est mis à l’honneur. Et cinq studios ont été retenu par le jury et leur travail est à découvrir dans une exposition complète au Grand Hornu. Du design industriel à une production plus artisanale, incluant la céramique et le textile, Maak & Transmettre, paulineplusluis, Thibault Huguet et Arnaud Eubelen présentent ainsi leurs créations et approches dans une scénographie qui mélange les genres et leurs univers instaurant entre leurs créations pourtant très différentes un dialogue improbable. De plus, pour amener plus de concret dans l’exposition et y ajouter une dimension supplémentaire au tout, ici, on peut tout toucher, et pas seulement avec les yeux.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Rencontres, du 13 décembre 2024 au 13 avril 2025. Plus d’infos.

On rit de bon cœur, à Bruxelles

Envie de décompresser et de rire en bonne compagnie ? Les halles de Schaerbeek vous invitent le temps d’un week-end lors du festival Hahalles qui s’offre un retour en force en ce début d’année.



Au programme, orchestré par Dena Vahdani, humoriste queer belgo-iranienne, on retrouve des artistes de tous bords, de Lolla Wesh, à Lisa Delmoitiez, en passant par Laurène Marx, cette programmation haute en couleurs proposera plusieurs spectacles drôles et un brin subversifs qui se tiendront entre différents ateliers de stand-up, organisé par l’Atout Comedy. De plus, pour clôturer ce week-end placé sous le signe de l’humour, un grand gala, mêlant stand-up et drag show sera organisé.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Festival Hahalles, du 9 au 11 janvier. Plus d’infos

On plonge en plein surréalisme, à Charleroi

Il y a cent an, un curieux manifeste allait révolutionner le monde artistique et laisser dans son sillage un puissant mouvement transgressif qui se jouait des conventions de l’époque. Nous sommes en 1924, André Breton vient de publier la fameuse préface de son recueil, Poisson Soluble. Ce texte deviendra par la suite un véritable manifeste d’un genre nouveau qui appellera à l’émerveillement et à repousser les limites de notre imagination.

Pour célébrer le centenaire du surréalisme, le musée de la photographie de Charleroi s’offre une exposition d’envergure qui en douze sections composées de manière totalement arbitraire (surréaliste, on vous avait prévenu), tente de tracer les contours d’une photographie surréaliste. C’est à voir jusqu’au 26 janvier.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Surréalisme, pour ainsi dire…. Jusqu’au 26 janvier. Plus d’infos.