Que faire ce week-end en Belgique? Notre agenda du 25 et 26 janvier 

On fait quoi ce week-end ? Le Vif Weekend vous donne des idées pour passer du bon temps, à Bruxelles et en Wallonie, dehors comme dedans. Bon amusement !

On s’immerge dans le beau, à Bruxelles

Ce week-end, c’est plus de 130 exposants venus de 16 pays différents qui se sont donnés rendez-vous au Palais 12 de Bruxelles pour la 70e édition de la BRAFA. La très prestigieuse foire d’art revient donc jusqu’au 2 février pour célébrer le beau et l’excellence.

Pour ce joli anniversaire, le travail de l’artiste plasticienne portugaise Joana Vasconcelos est mis en lumière puisqu’elle a été désignée invitée d’honneur. Réputée pour son travail du textile et ses sculptures monumentales, l’artiste questionne avec humour et ironie le statut de la femme, nos sociétés de consommation et nos identités collectives. Deux de ses gigantesques valkyries seront donc exposées pendant la foire.



On se fait un ciné (mais pas que), à Tournai

Dernier week-end pour profiter du Ramdam Festival qui a ouvert ses salles obscures vendredi dernier. Pour sa quinzième édition, le festival du film qui dérange continue de faire découvrir au plus grand public des films chocs, qui interrogent ou qui poussent à la réflexion. Unissant réalisations passées et contemporaines, le programme dessine les reflets du monde d’hier et d’aujourd’hui, de ses failles et de l’urgence d’agir pour les colmater.



Tout le week-end durant, plusieurs projections, rencontres et débats seront mis en place, le tout à des prix plus qu’attractifs.



On met les mains dans l’argile, à Bruxelles

Après une première édition couronnée de succès qui avait attiré pas moins de 13000 visiteurs, Ceramic Brussels remet le couvert et entend bien transformer l’essai. La première foire d’art contemporain dédiée à la céramique ouvre donc à nouveau ses portes ce week-end.



Pour cette seconde édition, la foire se tourne un peu plus vers l’art moderne mais aussi vers la Norvège puisqu’en collaboration avec le Norwegian Crafts, Ceramic Brussels propose une immersion exceptionnelle au sein de la scène artistique norvégienne grâce à la participation de 5 galeries : QB Gallery, RAM Galleri, Kiosken, Format, and Skog Art Space. C’est à découvrir jusqu’au 26 janvier.



On fait l’expérience du sensible, à Morlanwelz

Cela faisait 60 ans que les collections venues d’Asie du musée royale de Mariemont n’avaient plus vu la lumière du jour. Un passage dans l’ombre jugé un brin trop long puisqu’à l’arrivée de l’automne, ces dernières ont été sorties de leur réserve pour une exposition inédite Bouddha, l’Expérience du Sensible.

Choisir Bouddha comme figure d’incarnation de cet imaginaire de l’Orient Lointain n’est pas anodin mais travers de cette nouvelle exposition, on s’offre une plongée au cœur du bouddhisme. Pratique philosophique et religieuse qui attire de plus en plus adeptes en Europe et en Belgique et véritable objet de fascination, l’expo interroge ainsi les nombreuses représentations de Bouddha, du pantéon bouddhique et des nombreux rites associés.



