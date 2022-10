Que faire ce week-end: notre agenda pour les 15 et 16 octobre

On fait quoi ce week-end ? Le Vif Weekend vous donne des idées pour passer du bon temps, dehors comme dedans. Bon amusement !

On réunit art et design dans le parcours UPTOWN, à Bruxelles

Pour sa 8e édition, l’événement UPTOWN reprend ses quartiers le long du Boulevard de Waterloo et dans ses alentours du 14 octobre jusqu’au 22 octobre. L’occasion pour ce quartier bruxellois de se mettre au diapason de l’art et du design.

C’est un véritable parcours d’artistes englobant des expositions d’arts, de meubles design et autres installations qui fera vibrer le quartier 10 jours durant. Particularité de cette édition 2022, l’accent est mis sur la durabilité au travers d’une collaboration avec l’agence One Town. L’occasion de prouver, une fois de plus, que l’art, le design et la mode peuvent aussi être à la fois désirables et responsables.

Installation CYCLUP © Event.Uptown © CYCLUP

Le parcours est à retrouver ici

On fait le tour des collégiales, à Liège

Liège vibrera tout ce week-end au son des ses nombreux carillons. En effet, l’ancienne principauté célèbre ses monuments religieux ces 15 et 16 octobre à l’occasion du Week-end des Collégiales. Au programme: de nombreuses visites guidées, expositions et accès exclusifs à ces lieux de patrimoine d’exception. Deux jours qui s’annoncent riches en découvertes.

Chouette occasion d’accéder aux combles de la cathédrale, au carillon de Saint-Barthélemy ou encore à l’orgue de Saint-Jacques, ainsi qu’à d’autres lieux rarement ouverts au public. Et puis si le cœur vous en dit, n’hésitez pas à aller déguster un délicieux lacquemant à la Foire de Liège ouverte depuis peu.



On marche sur l’eau dans le Jardin Botanique, à Meise

Nouvelle attraction du Jardin Botanique de Meise, le Jardin de l’île – inauguré le 21 septembre dernier – saura ravir petits et grands. L’expérience: une promenade sur plus de 400 mètres, au dessus de l’eau, en plein cœur de la nature.



Reliant un archipel d’îles, ce parcours entre roseaux, marais et plantes aquatiques a été conçu par l’architecte Gijs Van Vaeren, en collaboration avec le paysagiste Arne Deruyter. Nouveau terrain de jeu romantique à souhait, l’endroit est l’occasion parfaite pour une mise au vert au sein du jardin botanique de Meise, l’un des plus grands au monde.

© Plantentuin Meise

On braque son objectif sur les meilleures expositions photos du moment, à Bruxelles

Ce n’est pas une, ni deux, mais bien trois expositions photos qui se donnent à voir dans rues de la capitale. L’occasion de s’en mettre plein les yeux à travers trois univers photographiques bien distincts. À vos pellicules, prêts, shootez !

Premier arrêt sur notre route, l’exposition de Stefan Vanfleteren se laisse découvrir dans les batiments de Sotheby’s. Intitulée Catching Light, Freezing Time elle regroupe l’oeuvre mythique du photographe et est ouverte jusqu’au 20 novembre.

Ensuite, c’est à la KBK que l’on se rend pour découvrir le travail de Marc Sterkendries avec son exposition Glory Holes dont l’ouverture se tiendra ce week-end. Et enfin, dernier stop sur notre route, l’expostion néo-féministe Volle Petrol de Charlotte Abramow au Hangar qui saura, à coup sur, vous épater.