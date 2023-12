Que faire en Belgique ce week-end: notre agenda des 16 et 17 décembre

On fait quoi ce week-end? Le Vif Weekend vous donne des idées pour passer du bon temps, dehors comme dedans, à Bruxelles et en Wallonie. Bon amusement !

On se souvient, à Bastogne

Pour commémorer le 79ème anniversaire de la Bataille des Ardennes, le Bastogne War Museum, qui se veut le centre de référence de la Seconde Guerre mondiale, organise un week-end d’activités pour tous.

Au menu : des reconstitutions de la vie sur le champ de bataille et dans les hôpitaux de campagne notamment, avec plus de cent figurants, des démonstrations de tirs à blanc ou encore la rencontre avec des vétérans et rescapés de camps de concentration, presque centenaires. Une immersion importante dans l’histoire… à combiner (ou pas) avec un détour par le marché de Noël qui se tient aussi ce week-end dans la commune.

Plus d’infos

Une reconstitution de la Bataille des Ardennes. © dbceation.be/Anthony Dehez

On joue les geeks, à La Louvière

Après une édition d’été réussie, le Geek Festival, au LouvExpo à La Louvière revient dans sa version « winter » pour les amateurs de mangas et jeux vidéo. Le grand se transforme durant tout le week-end en un univers geek, coloré et connecté, et accueille de nombreux exposants proposant également des articles exclusifs pour les collectionneurs.

Les organisateurs ont aussi annoncé la présence de Dorothée Pousseo qui, même si son nom est peu connu, est une icône du doublage français. La Française a notamment prêté sa voix à Margot Robbie (Barbie) et aux soeurs Olsen. Elle est aussi Vanellope dans Les Mondes de Ralph entre autres.

Plus d’infos

© Unsplash

On continue le décompte de Noël, à Waterloo

Les marchés de Noël ne manquent pas cette semaine et on ne sait plus trop où donner de la tête tant les odeurs de tartiflettes et vins chauds embaument nos villes et campagnes. On vous propose néanmoins de filer à Waterloo qui propose ce week-end son marché « Imaginarian », sur l’esplanade communale, ainsi que dans les rues et galeries du centre.

Une trentaines d’exposants sont prévus, tout comme un manège ancien de chevaux de bois et un spectacle de mapping sur la façade de l’académie de musique. Envie de vous sortir la tête des chants de Noël? Vous pourrez également, à deux pas, visiter l’expo dédiée au groupe mythique Abba, qui se tient sur le domaine de la bataille de Waterloo jusque mi-mai encore. Pas sure néanmoins que ces musiques-là ne vous tourneront pas aussi dans la tête…

Plus d’infos

© Unsplash

Lire aussi : Nos 10 marchés de Noël préférés à Bruxelles en 2023

On remonte à la préhistoire, à Bruxelles

On est qu’un petit caillou sur terre, et pour bien s’en rappeler, il suffit de visiter l’expo Giants au musée d’histoire naturelle de Bruxelles. Un parcours qui fait le focus sur ces petits animaux qui, après l’extinction des dinosaures dans l’ombre desquels ils avaient vécu, il y a 66 millions d’années, ont résisté… Et évolué pour devenir à leur tour gigantesques parfois.

On pense par exemple à l’Otodus megalodon, le plus puissant des requins qui ait jamais existé, et au Gigantopithecus blacki, un singe mesurant trois orangs-outangs. L’ensemble de ce zoo du passé est réconstitué en 3D. Plusieurs squelettes presque complet sont également exposés.

Plus d’infos Jusqu’au 25 août 2024

L’expo Giants au musée des sciences naturelles. © Photo-foto IRScNB-KBIN T.Hubin

Lire aussi : Les plus beaux marchés de Noël en Belgique à découvrir en 2023