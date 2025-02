48h à Genève? Voici nos meilleures adresses pour découvrir la ville juste avant de filer dévaler les pistes de ski

En route pour dévaler les pistes enneigées des montagnes suisses, on s’est offert une escale afin de flâner à Genève. Petit tour d’horizon des adresses qui nous ont tapé dans l’œil.

Pourquoi c’est canon?

Située au pied des montagnes, la ville de Genève est l’étape idéale avant de filer vers les sommets pour chausser ses skis. Avec son agréable vieille-ville, ses nombreux cafés, ses spécialités réconfortantes (fondue, chocolat et autres joyeusetés), son quartier Carouge à l’ambiance bohème et son lac Léman où dansent les jets d’eau, elle mérite amplement le détour.

Folle fondue

Qui dit Suisse dit (forcément) fondue. Et ça, la Buvette des Bains l’a bien compris. Situé sur les rives du lac Léman, l’endroit qui poursuit également une vocation socio-culturelle à travers de nombreux événements s’est spécialisé dans la fondue au crémant, qui lui donne plus de «légèreté». La buvette est ouverte toute l’année, et si en plein été, il est possible de s’y baigner, une fois l’hiver venu, l’endroit se munit de bains nordiques, saunas et hammams. Une institution genevoise à ne manquer sous aucun prétexte.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

30, quai du Mont-Blanc, à 1201 Genève. aubp.ch

Lunchs & brunchs

Posé en plein cœur du parc du même nom, le Kiosque des Bastions, daté de 1882, s’est reconverti en une brasserie moderne qui propose une cuisine contemporaine et épurée dans un cadre Art déco. Quand le temps le permet, on profite de son repas sous les chênes tricentenaires qui bordent l’endroit, véritable oasis de calme au cœur de la ville. L’adresse est ouverte toute la journée, du petit-déjeuner à… tard dans la nuit. A ne pas manquer, la formule brunch qui vaut son pesant de gourmandise(s).



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

1, Kiosque des Bastions, à 1205 Genève. bastions.ch

Le restaurant Sabi, dans le quartier branché de Carouge, s’est clairement imposé comme notre plus belle découverte culinaire du week-end. Dans un cadre intimiste, le duo de jeunes chefs aligne des propositions culinaires parfaitement maîtrisées et ponctuées de quelques touches exotiques bienvenues. En bonus: une très jolie carte de vins qui panache avec brio références traditionnelles et naturelles aux profils singuliers.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

31, rue Jacques-Dalphin, à 1227 Carouge.

Toujours au cœur de Carouge, Tablard vient d’ouvrir ses portes avec la ferme intention de proposer un «bar de copains» mêlant vins savoureux et fromages délicieux. Aux manettes: Martin, un ancien candidat de Koh-Lanta qui, avec ses comparses, signe une adresse décontractée où l’on vient à la fois pour partager et pour se régaler.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

26, rue Saint-Joseph, à 1227 Carouge. tablard.ch

Le plein de culture

Incontournable, le Musée d’Art Moderne et Contemporain (MAMCO) de Genève regroupe une collection éclectique qui s’étend sur quelque 3.000 mètres carrés autour d’une immense cage d’escalier qui dessert quatre niveaux. Au programme: une sélection d’œuvres d’art dit «minimal». Et si l’endroit est actuellement en rénovation, il continue d’exposer dans des projets hors site et en investissant des lieux inédits de la ville… à découvrir sur le site Web.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

10, rue des Vieux-Grenadiers, à 1205 Genève. mamco.ch

Sommeillant à un jet de pierre du fameux Palais des Nations, siège de l’ONU, Ariana est le musée de la Céramique et du Verre. Ses pièces abritent des œuvres s’étalant sur plus de 1.200 ans à travers une impressionnante collection de 28.000 objets. Ainsi, verres, vitraux, porcelaine et céramique se déploient dans un cadre grandiose aux allures de palais italien.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

10, avenue de la Paix, à 1202 Genève. musee-ariana.ch

Plus de 200 organisations internationales ont pris leurs quartiers à Genève, parmi lesquelles le siège de l’ONU ou le musée de la Croix-Rouge. Le quartier international, qui s’étend dans le nord de la ville, est à découvrir à pied, le temps d’une balade postmoderne à souhait. Le bâtiment qui nous a épatés? Le Japan Tobacco International à la structure triangulaire toute de verre et d’acier.

A visiter aussi: le MEG, véritable joyau architectural situé dans le quartier de Plainpalais. Ce musée d’ethnographie abrite une collection hors normes couvrant l’histoire des cinq continents. Il vient de dévoiler son nouveau parcours, illustrant la richesse de la diversité humaine à travers plus de 1.000 objets nous faisant voyager du Bosphore aux confins de l’Asie.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

67, boulevard Carl-Vogt, à 1205 Genève. meg.ch