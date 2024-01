Besoin d’évasion ? Voici 12 destinations budget friendly à découvrir en Europe

Des envies de soleil, de culture ou d’architecture : toutes les raisons sont bonnes pour partir en voyage, même si le compte en banque n’est pas toujours d’accord. Heureusement, il existe encore en Europe des destinations à prix raisonnable, parfaites pour recharger ses batteries tout en respectant son budget.

D’entrée de jeu, il est clair que la période détermine en grande partie le coût de votre voyage. Par exemple, vous voyagez moins cher entre octobre et mars, et hors vacances scolaires. De même, les destinations du continent européen hors zone euro sont généralement plus avantageuses.

Concrètement, il est moins onéreux de voyager vers les Balkans et l’ancien bloc de l’Est. Les destinations moins populaires à proximité d’un lieu de villégiature connu constituent également une option plus économique. Remplacez Capri par Naples par exemple. N’allez pas à Panarea mais à Lipari, Marseille au lieu de Nice, l’intérieur des terres plutôt que la côte.

Besoin d’inspiration ? Voici 12 idées de voyages abordables à faire en Europe !

1. Athènes, Grèce

Passez de l’agréable Plaka et de la jolie Anafiotika à la chic Kolonaki… En effet, sous l’Acropole se trouve une ville abordable, mais aussi accessible à pied, où vous pourrez vous régaler les yeux (gratuitement).

2. Gargano, Italie

Au bout de la botte italienne, la région de Gargano abrite de jolis villages et une immense réserve naturelle. La péninsule s’enfonce dans l’eau sur 70 kilomètres, ce qui lui permet d’offrir une vue imprenable sur la mer.

3. Bucarest, Roumanie

L’élégante capitale de la Roumanie est parfois surnommée le « Petit Paris » en raison de son architecture, mais aussi le « nouveau Berlin », lorsqu’il s’agit de sortir en boîte de nuit ou de trouver des endroits branchés et créatifs. Un joli mix qu’il nous tarde d’explorer.

4. Montpellier, France

Mélangez le pittoresque de Paris avec le modernisme et une touche de charme du sud de la France et vous obtiendrez cette ville étudiante. Une atmosphère agréable qui allie la plage, et la pétanque. Sans oublier le bon musée de la photographie, des boutiques vintage et de l’art de rue qui jonchent la ville.

5. Tirana, Albanie

L’Albanie est peut-être à la mode, mais ne faites pas l’impasse sur la capitale Tirana. Cette perle colorée au milieu des montagnes abrite des vestiges des régimes ottoman, italien et communiste. A découvrir de toute urgence !

6. Porto, Portugal

Il n’y a rien à faire, la palme des destinations les plus populaires et les moins chères revient à Lisbonne. Mais Porto, plus pentue, vous ravira en un rien de temps avec son quartier de la Ribeira, le Douro, l’art déco et une des plus belles gares du monde.

© Getty Image

7. Istanbul, Turquie

Vous avez toujours voulu traverser le Bosphore ? Profitez de la hausse de la lire pour rayer d’un coup la Sainte-Sophie, la Mosquée bleue et le palais de Topkapi de la liste du patrimoine mondial de l’humanité. Oh la belle affaire !

8. Ljubljana, Slovénie

Avis aux amateur de prix réduits, de fêtes d’été dans des festivals en plein, au coeur d’une ville sans circulation (et bien souvent gratuits), Ljubljana vous tend les bras. Pour les amateurs de briques, suivez la trace de l’art nouveau laissé par Jože Plecnik. Et pour le romantisme au bord de l’eau, la Ljubljanica.

9. Séville, Espagne

La capitale de l’Andalousie offre une architecture fabuleuse et des tapas de qualité sous un soleil radieux. Il fait peut-être un peu trop chaud en été, mais en basse saison, elle offre des températures dont on ne peut que rêver ici. Et le tout, à prix réduits !

10. Sofia, Bulgarie

Bâtie sur des ruines romaines, c’est l’une des plus anciennes villes d’Europe. Le fait qu’un « oui » signifie « non » est probablement à l’origine d’un malentendu qui a fait que la capitale bulgare est restée si longtemps dans l’ombre. Plus pour longtemps, car ses charmes vous attendent de pied ferme.

11. Berlin, Allemagne

Il va sans dire que Berlin a tout à offrir pour un city-trip mémorable. Mais par rapport à d’autres pays de l’UE, un séjour, un dîner ou un verre dans la capitale allemande ne vous coûtera pas un bras.

12. Cracovie, Pologne

Le centre historique de Cracovie est l’un des sites polonais inscrits à l’Unesco. Un joyau de la Renaissance avec des terrasses bon marché sur les rives de la Vistule. Situé non loin, le camp d’Auschwitz et son passé moins beau est une étape dure mais nécessaire à votre visite.

