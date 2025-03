Loués pour leurs bienfaits pour la santé mentale et physique, les saunas ont la cote, et ces trois adresses méritent clairement une visite.

En Autriche, aux Pays-Bas ou en Grande-Bretagne, on s’offre une parenthèse ultra relaxante, et on allie soin et déco soignée dans ces saunas qu’on aimerait bien voir s’implanter en Belgique aussi.

1—Aux Pays-Bas

Ce qui a commencé par un simple sauna à Amsterdam s’est rapidement transformé en une chaîne de huit établissements, dont des adresses à Breda, Nimègue, Rotterdam et Scheveningen. Autant de saunas situés dans des endroits de rêve, de la plage à un quai surplombant les flots.

Détails sympas: peu importe la localisation, il y a toujours une douche extérieure et un endroit agréable pour manger ou boire un verre à proximité.

15 euros, kuuma.nl



2—En Autriche

A Vienne, une visite au sauna devient une véritable aventure. Sur le Badeschiff, une piscine flottante sur le canal du Danube, on trouve depuis peu des saunas installés dans deux conteneurs maritimes.

Comme si ce n’était pas assez cool (ou chaud, plutôt), on peut aussi nager sur le bateau ou s’essayer au curling. Imaginez que vous disputez une partie de bowling sur glace, mais avec des pierres glissantes et des balais en guise de quilles… Lustig!

Dès 13 euros, badeschiff.at



3—En Grande-Bretagne

La côte des Cornouailles, dans le sud de l’Angleterre, est elle aussi en proie à la folie des saunas. Ils y poussent comme des champignons tout le long du front de mer. Le sauna mobile Olla Hikki Sauna se trouve actuellement dans le port de la petite ville de Newquay, et s’installera ensuite sur la plage pendant six mois.

Sa fondatrice, Sarah, s’est fixé l’objectif de créer un sauna confortable et abordable où tout le monde est le bienvenu. Mission accomplie.

15 euros, ollahikkisauna.co.uk



