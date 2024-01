La Thaïlande veut vraiment que vous la visitiez (et elle met la main au portefeuille pour vous attirer)

Longtemps restée la destination exotique la plus prisée des voyageurs quel que soit leur budget, la Thaïlande, comme nombre de pays de la région, a vu son industrie du tourisme rudement malmenée par une pandémie dont elle ne s’est toujours pas rétablie. De quoi pousser le pays du sourire à faire preuve d’inventivité.

À l’automne 2023 déjà, Prommin Lertsuridej, un membre du cabinet du Premier Ministre Srettha Thavisin, avait annoncé la volonté du gouvernement de permettre aux ressortissants issus de certains pays européens de bénéficier de visas de 90 jours pour séjourner dans le pays. Une aubaine pour les backpackers de tout poil (du moins, ceux provenant des pays concernés) mais aussi une manière pour la Thaïlande de booster une industrie qui, bien que toujours florissante, accuse toujours le coup de la pandémie.

Classé à la 8e position des destinations touristiques les plus populaires au monde derrière la France ou l’Italie, le pays a vu son nombre de visiteurs passer de 39.9 millions en 2019 à 11.8 millions seulement en 2022. La faute à une série de restrictions liées à la pandémie, mais aussi à un essor du tourisme de proximité suite à cette dernière. Problème: sachant que le tourisme représente près d’un cinquième (18%) du PIB du pays, la santé financière du secteur est cruciale pour celle de la Thaïlande. Raison pour laquelle le pays ne s’est pas arrêté aux élongations de visas et multiplie depuis les mesures pour relancer l’afflux de visiteurs.

La Thaïlande plus festive que jamais

Outre la possibilité pour les voyageurs de certaines nationalités européennes de rester jusqu’à 90 jours dans le pays, Prommin Lertsuridej avait aussi annoncé l’organisation de pas moins de 3 000 événements en 2024, du concert au marathon en passant par des festivals qui n’ont rien à envier à celui de la full moon, particulièrement prisé des fêtards. Et le gouvernement de lever temporairement dans la foulée l’obligation de visa pour les voyageurs en provenance de Russie, de Chine, du Kazakhstan, d’Inde et de Taïwan.

Dernières mesures en date? Des réductions des taxes imposées sur l’alcool ainsi qu’aux lieux de divertissement, avec une réduction de 10 % à 5 % pour les ventes de vin et de 10 % à… zéro pour celles de spiritueux. Objectif avoué: rendre à la Thaïlande sa place de choix dans l’atlas mental des fêtards de tout soif, qui en ont longtemps fait la destination favorite pour un EVJF, un boys trip ou tout autre voyage où découverte rime avec fête. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si parmi les mesures les plus récentes mises en place par le cabinet de Srettha Thavisin, on trouve aussi l’allongement des heures d’ouverture des boîtes de nuit, qui peuvent désormais accueillir les oiseaux de nuit jusqu’à 4h du matin.

De quoi s’assurer que l’alcool coule à flots mais aussi et surtout que les touristes déferlent sur le pays? Si, en 2023, la Thaïlande avait accueilli plus du double de visiteurs par rapport à 2022, avec 28 millions de touristes, l’objectif avoué pour 2024 est de se rapprocher encore un peu plus des chiffres pré-pandémie, et d’atteindre le cap des 34 millions de touristes. Dont vous? Si votre passeport vous démange, sachez que janvier est justement l’occasion de découvrir le « winter festival » pensé par le gouvernement, avec, notamment, le marathon de Buriram…

