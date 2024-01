Premier objectif pour se sentir mieux : planifier un beau périple ou, au minimum, un séjour ressourçant. Deuxième mission : lire toutes les tendances ci-dessous, qui vont faire de 2024 une année placée sous le signe de l’évasion avec un grand É.

En Europe ou en Afrique, en avion ou en train, voici les 8 destinations à ne pas manquer en 2024.

Sur de bons rails

Alors que le train de nuit relie déjà Bruxelles, Amsterdam et Berlin, l’itinéraire du European Sleeper sera prolongé jusqu’à Prague dès le mois de mars. Concrètement, il s’agit d’embarquer à Bruxelles le soir et d’arriver dans la capitale tchèque, reposé, 16 heures plus tard.

A partir du 25 mars, billet dès 89 euros. b-europe.com



Escapade olympique

Du 26 juillet au 11 août, les jeux Olympiques s’installent à Paris. Si vous voulez y assister, réservez vos billets et votre hébergement (très) à l’avance. Dans le cas contraire, évitez soigneusement la capitale française pendant cette période. Les prix risquent de s’envoler : rien que les tickets de métro passeront de 2,10 euros à 4 euros.

paris2024.org



Splendide Kenya

A partir du mois de juin, Brussels Airlines proposera un vol direct entre Bruxelles et Nairobi. Les amateurs de paysages sauvages peuvent s’en réjouir. Bon à savoir, tout de même : la scène artistique et culturelle de la capitale vaut également la peine d’être explorée quelques jours.

Dès 459 euros, les billets sont en vente dès maintenant sur brusselsairlines.com



City-trip anversois

La jolie Anvers figure cette année aux côtés de villes comme Biarritz et Budapest sur la liste des meilleures destinations européennes pour 2024 établie par Condé Nast Traveller. Qualités soulignées par le magazine : son offre culinaire impressionnante, son ambitieux projet Zuidpark ou son Musée royal des beaux-arts (KMSKA).

kmska.be



Rhodes bien rôdé

Aucun moteur de recherche ne connaît mieux nos désirs enfouis que Google. La destination tapée en masse dans la barre de recherche ces derniers mois ? Rhodes, l’île grecque aux villages pittoresques, aux plages blanches et aux paysages ensoleillés. Envie d’éviter le tourisme de masse ? On vous recommande plutôt les petites sœurs nommées Samos et Thasos.



Bol d’art

On ne change pas une formule qui gagne : planifier son voyage autour d’une exposition ou d’un musée reste une pertinente idée. Exemples ? La Norvège pour son impressionnant Kunstsilo qui ouvre ses portes pour rendre hommage à l’art d’Europe du Nord. Mais aussi Wiesbaden, en Allemagne, pour y admirer l’art abstrait déployé au musée Reinhard Ernst, dans un tout nouveau bâtiment de l’architecte Fumihiko Maki.



Une ville food

La destination phare de l’année 2024 pour les amateurs de gastronomie ? Londres ! D’abord pour l’enseigne Silo, qui peut se vanter d’être le premier restaurant sans déchets au monde, où même le mobilier et les assiettes sont fabriqués à partir de matériaux recyclés. Ensuite pour Acme Fire Cult, où l’on cuisine sa viande et ses légumes sur un feu ouvert, à l’instar de ce steak aux champignons dont vous nous direz des nouvelles.

acmefirecult.com et silolondon.com



Le Limbourg à deux roues

C’est tout près, et les vélos sont les bienvenus sur les sentiers permettant de se faufiler entre les différentes galeries minières ou les pierres du tout nouveau ponton flottant « Cycling between the Mijnterril », d’une longueur de plus de 500 mètres qui enjambe le grand lac situé à la frontière de Maasmechelen et de Dilsen-Stokkem.

visitlimburg.be



