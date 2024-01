48h à Gand, nos bonnes adresses pour un city-trip parfait pour contrer le blues hivernal

On a été faire un petit saut du côté de Gand, le « Manhattan du Moyen-âge », qui une fois la nuit tombée, se métamorphose et brille de mille feux. Idéal pour illuminer nos quotidiens au cœur de la nuit hivernale, non ? Petit guide pour vous y retrouver le temps d’un week-end.

Elle n’a peut-être pas le romantisme exacerbé de sa voisine, Bruges, la Venise du Nord. Ni la coolitude bling-bling d’Anvers. Et pourtant, Gand a tout pour plaire. Entouré des nombreux canaux chevauchant la Lys, le chef-lieu de la province de Flandre-Orientale gagne à être visité.

En arpentant son centre piétonnier, en déambulant dans ses ruelles sorties tout droit du Moyen-Âge, ou en jouant les rats de musée et en visitant les nombreux centres d’art de la ville étudiante, on ne peut que tomber sous son charme et succomber à l’atmosphère tranquille qui s’en dégage. Et puis, la cité gantoise – qui s’est portée candidate pour devenir la Capitale Européenne de la Culture en 2030 – regorge d’adresses et de hotspots qu’il nous démangeait de visiter. Un bref trajet en voiture plus tard, c’est chose faite, et on vous emmène avec nous à leur découverte.

Un plan lumière récompensé

Visiter Gand au plein cœur de l’hiver pourrait sembler un peu idiot. C’est vrai que ses canaux et les nombreuses terrasses qui les longent pourraient laisser penser que la ville hiverne une fois la basse saison venue. Et pourtant, l’hiver est aussi la saison idéale pour découvrir la cité médiévale.

C’est qu’une fois que la nuit tombe, la ville et ses bâtiments se parent de leurs atours lumineux et brillent de mille feux. Ainsi, dès le crépuscule, la ville se métamorphose et offre une fresque lumineuse féérique entre ombre et lumière, que l’on peut découvrir lors de plusieurs boucles pédestres.

© SDP

Datant de 1998 et récompensé à de nombreuses reprises, ce plan lumière amène un peu de chaleur dans la morosité ambiante et permet de découvrir la ville sous un autre jour (enfin, de nuit en l’occurrence). La boucle fait 3,2 kilomètres, qu’il est possible de rallonger avec plusieurs itérations sur votre itinéraire.

Et cette année, la ville met les petits plats dans les grands. Du 31/01 au 04/02, Gand sera le théâtre de son célèbre Festival des Lumières, qui illuminera encore plus son bâti et jonchera ses nombreuses promenades d’installations lumineuses. Un festival triennal qui est 100% gratuit, et permet de vraiment (re)découvrir la ville sous une autre lumière.

© SDP

Nos incontournables à Gand

La ville regorge de pépites qui n’attendent que d’être découvertes, dont ces six immanquables.

Le Beffroi

Et si on prenait de la hauteur ? C’est ce que le Beffroi de Gand (inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO) vous propose de faire en montant au sommet de sa tour. Il est possible en prenant l’escalier de découvrir ses nombreux carillons avant de s’envoler sur son faîte qui, du haut de ses 95 mètres, offre un panorama incroyable sur la ville.

Bon à savoir: si vous avez le vertige – comme l’auteur de ces quelques lignes- l’activité peut cependant rapidement devenir une épreuve…

De Krook

C’est une bibliothèque d’un tout autre genre qui se dévoile dans le centre de Gand. Le bâtiment est un chef-d’œuvre architectural, dont les lignes épurées cachent une monumentalité discrète et pourtant épatante.

Véritable haut-lieu du savoir et de la technologie, on regretterait presque ne plus être étudiant en arpentant ses rayonnages.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Promenade romantique

Alors non, ce n’est pas Bruges et son romantisme teinté de nostalgie, mais en longeant les canaux de Gand une fois le crépuscule tombé, on ne peut pas le nier: la ville possède aussi son charme bien à elle. Et elle a mis au point une boucle pour les plus romantiques d’entre nous.

Serpentant dans la cité et reliant ses différents points d’intérêt, cette dernière s’avère être une chouette manière de déambuler avec votre moitié.

© SDP

Le Château des Comtes

C’est quasiment l’un des seuls châteaux médiévaux conservés en Flandre. Le Château des Comptes, ancien symbole de la puissance de la cité drapière, est désormais ouvert aux visites, et ses 24 tours n’auront bientôt plus de secrets pour vous. On ne peut que vous recommander l’audioguide pour en apprendre davantage, et s’offrir quelques moments de rire lors de la visite.

MSK

Au vu de la météo, franchement pas réjouissante au moment de notre visite, une petite escapade au musée s’imposait. Et si Gand bénéfice d’un large choix culturel, c’est vers le musée des Beaux-Arts que nous nous sommes tournés.

Récemment rénové, sa collection, qui s’étend de Magritte à Rubens, est épatante et vous occupera quelques heures. Envie de continuer sur votre lancée culturelle ? Filez au S.M.A.K., juste en face, pour une sacrée dose d’art contemporain.

L’agneau mystique

Une visite à Gand ne serait pas complète sans avoir apercu le fameux agneau mystique ! L’œuvre la plus volée de l’histoire, peinte il y a 600 ans déjà, continue d’attirer les foules. Réservation obligatoire (et nécessaire) si vous voulez apercevoir ce chef d’œuvre de Van Eyck dans la cathédrale Saint-Bavon.

Petit tip : Pour visiter la ville, VisitGent a mis au point (comme dans d’autres grandes villes d’ailleurs) la CityCard Gent, d’une durée de 48h ou 72h. La carte offre de nombreux avantages comme un accès aux transports en commun, 1 journée de location de vélo, une promenade en bateau ou encore des entrées dans les principaux monuments, musées et attractions de la ville.

Nos bonnes adresses

Yalo Urban Boutique Hotel

C’est la nouvelle adresse branchée de Gand ! Et on comprend pourquoi. L’endroit est à la fois boutique hotel, restaurant et bar. Dans un cadre ultra léché, on déguste une cuisine aux inspirations asiatiques à partager (et à s’en lécher les doigts !). Les entrées sont parfaitement maitrisées et pleines de saveurs, mettant la barre très haut pour la suite du repas. Dans nos verres ? On trinque avec des cocktails excellents, pas trop sucrés et généreusement dosés. Santé!



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Comic Art Hotel

Lors de notre escale à Gand, nous avons logé au Comic Art Hotel, un établissement dédié au 9e art belge. Ainsi, Blake et Mortimer, Lucky Luke ou encore les Dalton ornent les murs de chambres confortables. Idéalement situé dans le Patershol, c’est le point de chute idéal pour partir découvrir la ville, tout en étant au calme (l’hôtel est situé dans la zone basse émission de Gand). Mention spéciale pour le copieux petit-déjeuner, qui vous donnera assez de forces pour partir en vadrouille.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Fest

La marque de design et d’ameublement amstellodamoise aux pièces colorées et funs Fest possède un point de vente à Gand. Après avoir zieuté plusieurs fois leur compte Instagram, on ne s’est pas faits prier pour découvrir leurs objets en vrai.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Way

Pour déguster un vrai bon café, c’est chez Way qu’il faut aller ! Le coffee shop gantois est le temple du café de spécialité de la ville. Torréfié par la maison en petite quantité, il se savoure sur place ou chez soi, l’enseigne proposant aussi tout le matériel nécessaire à la création de son propre café parfait à la maison.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Luv L’œuf

Pains perdus, pancakes, gaufres sucrées et salées… Luv L’œuf a tout ce qu’il faut pour un petit-déjeuner/brunch gourmand bien réussi.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Koffein

Besoin d’un petit remontant caféiné lors de votre exploration de Gand ? Alors rendez-vous chez Koffein, au cœur du centre-ville, où le café (et autres boissons et gourmandises préparées à base d’ingrédients locaux) coule à flots.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Pain Perdu

C’est l’adresse idéale pour un lunch gourmand fait à partir d’ingrédients de saison et locaux. On peut s’attabler à la grande table centrale ou à l’une des tables individuelles de l’arrière-boutique pour déguster une cuisine simple mais savoureuse avant de repartir explorer la ville.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Atelier Nina

Dans cette petite boutique de décoration d’intérieur, Nina, la maitresse des lieux, propose à la vente vaisselle portugaise, verrerie syrienne, bougeoirs gantois et pléthore d’autres petits objets décoratifs sélectionnés avec goût et soin.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Atelier Gaston

Mi-fripe, mi-atelier, l’Atelier Gaston est un petit local qui sent bon la mode et l’upcycling. C’est qu’en plus d’une sélection de premier choix allant de l’authentique jeans japonais indigo au superbe bomber en cuir, Gaston, derrière sa machine à coudre, associe tissus nouveaux et anciens dans des créations uniques qu’il vend ensuite dans sa boutique.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Hal 16

Envie de trinquer après une bonne journée d’exploration ? Rendez-vous dans le quartier nord de Gand, au Hal 16 ! Soit un ancien entrepôt reconverti en halle gourmande, où office la microbrasserie Dok Brewing Company. Là, en plus d’une street food gourmande à s’en lécher les doigts, une trentaine de fûts assurent côté boisson, histoire d’en découvrir plus sur la culture brassicole en Belgique.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

On l’aura compris, à Gand, il y a à boire et à manger, mais surtout, de quoi en prendre plein les yeux, se dégourdir délicieusement les jambes, et même faire le plein de lumière au plus profond de l’hiver.

Et si vous êtes d’humeur à enchaîner les échappées belges…

– Cinq endroits magnifiques à (re)découvrir dans les Ardennes

– Cinq logements raffinés à la côte belge