Six destinations à 300 euros maximum le week-end

Envie d’une échappée belle sans devoir grever un budget déjà mis à mal par le contexte économique compliqué de ces derniers mois? Cap sur ces six destinations de citytrip aussi séduisantes qu’accessibles.

Car il n’est nécessaire ni d’aller très loin ni de dépenser beaucoup d’argent pour s’offrir une expérience dépaysante, ainsi que ces six destinations le prouvent. S’offrir un weekend à l’étranger pour 300€ par personne maximum? Défi relevé!

Riga

On y va pour : Se perdre dans le dédale des ruelles pavées de la vieille ville, entièrement piétonne, admirer le contraste entre constructions de bois coloré, bâtisses médiévales et architecture art nouveau, se croire à Venise en arpentant les canaux en bateau, profiter d’une vie culturelle aussi variée que l’offre muséale et se régaler de produits ultra frais au marché fermier de Kalnciema.

Le budget :

Trajet : Aller-retour Bruxelles-Riga en avion dès 104 euros par personne.

Logement : Nuit dans un 4 étoiles dès 49 euros pour une chambre deux personnes.

Prix moyen d’un repas sur place : Une dizaine d’euros par personne dans un restaurant petit budget, le double dans un établissement moyen à haut de gamme.

La Valette

On y va pour : Profiter d’un climat doux et ensoleillé toute l’année, admirer les palais et les églises nichés dans la ville fortifiée, marcher dans les pas des chevaliers de Saint-Jean dans les jardins de Barrakka, flâner en bord de mer, admirer le lagon bleu.

Le budget :

Trajet : Aller-retour Bruxelles-La Valette en avion dès 49 euros par personne.

Logement : Nuit dans un 4 étoiles dès 95 euros pour une chambre deux personnes.

Prix moyen d’un repas sur place : Une vingtaine d’euros par personne dans un restaurant petit budget, le double dans un établissement moyen à haut de gamme.

Sofia

On y va pour : Admirer plus de 2.000 ans d’Histoire, l’architecture bigarrée de la ville racontant les occupations grecque, romaine, ottomane et soviétique, avoir le souffle coupé par une des plus grandes cathédrales orthodoxes au monde, la cathédrale Alexandre Nevski, profiter de la proximité des montagnes pour faire une randonnée au Vitocha et flâner dans le parc Vrana ou sur les rives du lac Pancharevo.

Le budget :

Trajet : Aller-retour Bruxelles-Sofia en avion dès 62 euros par personne.

Logement : Nuit dans un 4 étoiles dès 69 euros pour une chambre deux personnes.

Prix moyen d’un repas sur place : Environ 6 euros par personne dans un restaurant petit budget, 25 à 30 euros pour deux dans un établissement moyen à haut de gamme.

Tallinn

On y va pour : Savourer le dédale de la vieille ville pavée et de son joyeux enchevêtrement de boutiques et de maisons de bouche, arpenter le passage Sainte-Catherine, admirer la cathédrale Alexandre Nevski (un édifice à coupoles, comme en Russie) et le musée maritime Lennusadam, goûter au sprat et au pain noir, vagabonder dans le quartier bohème et branché de Kalamaja.

Le budget :

Trajet : Aller-retour Bruxelles-Tallinn dès 149 euros par personne.

Logement : Nuit dans un 4 étoiles dès 54 euros pour une chambre deux personnes.

Prix moyen d’un repas sur place : Une dizaine d’euros par personne dans un restaurant petit budget, 50 euros pour deux dans un établissement moyen à haut de gamme.

Bologne

On y va pour : Prendre le temps d’apprécier un café et l’architecture de la Piazza Maggiore, garnie de structures médiévales et de terrasses, goûter à tous les délices en vente dans le Quadrilatero, admirer l’abbaye San Stefano et les nombreuses galeries de la ville, arpenter les étals du Mercato delle Erbe et les couloirs du musée d’art moderne, grimper en haut de la tour Asinelli et comprendre un peu mieux à chaque (savoureux) repas pourquoi on surnomme Bologne « la grassa ».

Le budget :

Trajet : Aller-retour Bruxelles-Bologne en avion dès 41 euros par personne.

Logement : Nuit dans un 4 étoiles dès 50 euros pour une chambre deux personnes.

Prix moyen d’un repas sur place : Une vingtaine d’euros par personne dans un restaurant petit budget, le double dans un établissement moyen à haut de gamme.

Hambourg

On y va pour : Parcourir des dizaines de kilomètres à pied à la découverte de la ville au gré de ses canaux, admirer l’architecture, à commencer par celle de l’impressionnant Philamornie de l’Elbe, s’imprégner de l’ambiance créative et cosmopolite du quartier Saint Georg (également connu comme étant le quartier gay de la ville) puis changer d’univers en arpentant les ruelles BCBG du quartier d’Eppendorf (et admirer les étals de son marché), marcher sur les traces des Beatles à Reeperbahn et refaire le monde dans les bars de St Pauli.

Boin à savoir: la ville, bien que superbe, est connue sous le nom de Regenstatt pour son climat pour le moins humide. On prévoit donc d’emmener un imperméable dans sa valise!

Le budget :