10 librairies sublimes qui méritent à elles seules un city-trip

Si chaque accro à la lecture ne manque déjà jamais l’occasion de pousser la porte des librairies qu’il croise en voyage, les Éditions Lannoo vont plus loin et invitent à en faire carrément des destinations à part entière.

L’éditeur belge, qui avait déjà compilé des listes similaires d’hôtels, restaurants ou encore terrains de golf, sort un nouvel ouvrage ravissant rassemblant cette fois « 150 bookstores you need to visit before you die », soit les librairies à découvrir absolument pour leur cadre incroyable, leur sélection impressionnante, voire, le plus souvent, les deux à la fois. La bonne nouvelle? Certaines des librairies épinglées dans la sélection ne sont qu’à un saut de puce de la Belgique, et avec tous les jours fériés qui arrivent, c’est l’occasion parfaite pour les visiter – et en rentrer les bras chargés de livres…

En Europe ou sur d’autres continents, on se met à la page et on planifie son prochain voyage au gré de ces dealers de papier pas comme les autres, qui célèbrent le plaisir de la lecture en lui offrant un cadre exceptionnel. La preuve en dix librairies coup de coeur.

Luddites Books & Wine (Anvers)

Un hybride de marchand de livres et de bar à vin installé dans l’écrin d’une maison de maître néo-classique du début du XXe siècle.



Boekhandel Dominicanen (Maastricht)

En plein coeur de Maastricht, cette église gothique du XIIIe siècle abrite désormais une des librairies les plus impressionnantes d’Europe, la grandeur du cadre n’ayant d’égale que la diversité de la sélection de livres.



Pro QM (Berlin)

Imaginée par ifau et Jesko Fezer, l’ambiance industrielle épurée de cette librairie se marie à la perfection avec sa sélection de livres centrée sur la capitale allemande et ses liens avec la politique, la culture ou encore l’histoire de l’art.



Atlantis Books (Oía)

Impossible de visiter l’île de Santorin sans faire un détour par cette librairie pittoresque (et photogénique) à souhait, où l’on trouve aussi bien des romans d’occasion que des ouvrages précieux et des premières éditions.



Libreria Palazzo Roberti (Bassano del Grappa)

Difficile d’imaginer un cadre plus romanesque que celui de ce marchand de livres installé en plein coeur d’un palazzo du XVIIe siècle où les rayonnages s’étendent sur deux étages desquels on admire des fresques parfaitement rénovées.



Carturesi Carusel (Bucarest)

Installée dans un bâtiment qui mérite à lui seul la visite, cette librairie est sans hésiter un des endroits les plus photographiés de Bucarest, et entre ses volutes architecturaux et les 10.000 ouvrages qu’elle rassemble sur six étages, on comprend aisément pourquoi.



Librería Miguel Miranda (Madrid)

Correspondant en tous points à l’image que l’on peut se faire d’un antiquaire spécialiste des livres, ce bijou rempli de meubles de bois protégeant des ouvrages rares et entrecoupé d’escaliers en spirale offre le décor parfait aux pages d’un roman.



Shakespeare & Company (Paris)

Qualifié de « standard des librairies indépendantes » par Lannoo, ce monument culturel de la Rive Gauche rassemble nouveautés et occasions dans un cadre charmant au possible qui sert également de logement aux auteurs en herbe de passage dans la capitale.



Daunt Books (Londres)

Pousser la porte de cette enseigne de Marylebone donne l’impression d’avoir remonté le temps, même si, dans les rayonnages de cet édifice édouardien, on retrouve tout le meilleur de l’édition actuelle, entre romans, livres de cuisine, non fiction et beaux livres.



New Mags (Copenhague)

Le credo de cette adresse emblématique du style scandinave? Vendre les ouvrages les plus cool (et les plus stylés) au monde. Le tout dans un espace épuré et élégant signé Norm Architects et mariant acier et bois avec un chic inouï.



The Old Bookstore in Flateyri (Flateyri)

Tenue par la même famille depuis son ouverture en 1914, cette boutique s’est progressivement transformée en relique d’un autre temps, la déco étant restée inchangée durant plus d’un siècle, pour le plus grand plaisir des touristes et des locaux qui parcourent ses rayonnages.



