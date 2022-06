Pays frontaliers Daniel Buren: des œuvres inédites à découvrir sur l’île d’Arz en Bretagne

France, Island of Arz, 2022-06-28. French artist Daniel Buren just opened his exhibition on the island of Arz. Seven sculptures are located on various parts of the island for the visitors to walk at their encounter until november 2023. Photography by Antoine Lorgnier / Hans Lucas. France, Ile d Arz, 2022-06-28. L artiste Daniel Buren vient d inaugurer son exposition temporaire sur l ile d Arz. Sept oeuvres ont ete disseminees sur l ile a decouvrir a pied ou en velo jusuqu en novembre 2023. Photographie par Antoine Lorgnier / Hans Lucas. (Photo by Antoine Lorgnier / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)