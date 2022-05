Vingt perles cachées, loin de la foule, à découvrir en Europe

Epargnées par la foule – pour le moment encore -, hors des sentiers battus – et rebattus -, ces destinations sont ce qu’on appelle des joyaux méconnus. Station balnéaire familiale, village authentique, parfois perché sur la montagne, petite ville en bord de lac… Le site Best Destinations in Europe a sélectionné une vingtaine de ces destinations encore méconnues en Europe, mais qui n’en sont pas moins riches de découvertes à y faire, de bon temps à y passer.

1 – Batumi, en Géorgie

2 – Torrevieja (Espagne)

3 – Pietrapertosa, Italie

Marina de Rio, sur l’Île d’Elbe, en Toscane (Italie)

5. Veli Lošinj

Île de Losinj ( Croatie)

6 – Calella de Palafrugell, Catalogne, Espagne

7 – Bauduen, Provence-Alpes-Côte-d’Azur – France

8 – Moraira

Alicante – Costa Blanca – Espagne



9 – Thoune

Canton de Berne – Suisse

10 – Port Grimaud, Provence Alpes Cotes d’Azur (France)

11 – Quedlinbourg

Saxe Anhalt (Allemagne)

12 – île Saint Marguerite, archipel de Lerins, en Provence (France) © Getty Images

13 – Sant’Angelo, île d’Ischia, Italie

14. Zahara de la Sierra

Cadix – Andalousie – Espagne

15 – Saint Jean Cap Ferrat (France)

16 – Fontarrabie

Pays Basque – Espagne

17 – Théoule-sur-Mer

Provence-Alpes-Côte-d’Azur – France

18. Moustiers-Sainte-Marie

Alpes de Haute Provence – France

19 – Ilha do Farol Algarve – Portugal

20. Trogir

Split-Dalmatie – Croatie

21. Sésimbra

Costa Azul – Portugal