Quelles sont les destinations les plus respectueuses des personnes LGBTIQ+ ?

Le Rainbow Index vient de sortir son classement annuel des pays les plus favorables aux LGBTIQ+ en Europe. Et Malte se distingue une nouvelle fois. La Belgique ne s’en sort pas mal non plus. Et les autres pays ?

Chaque année, le Rainbow Index attribue un score, entre 0 et 100, à l’ensemble des pays européens en ce qui concerne le respect des personnes LGBTIQ+ sur leur territoire. 100 % correspond à un respect exemplaire des droits humains et de l’égalité, 0 % à de graves violations des droits humains et à une forte discrimination. Une manière d’évaluer dans quelle mesure les membres de la communauté LGBTIQ+ bénéficient des mêmes droits que le reste de la population.

Et pour la huitième année consécutive, c’est Malte qui se distingue en culminant à la tête de ce classement avec un résultat de 89%. Presque la grande distinction !

La pride maltaise.

Les raisons d’un succès

« Malte revendique sa première place avec beaucoup de conviction. Il règne un sentiment d’appartenance très puissant sur l’archipel méditerranéen. Les personnes de la communauté LGBTIQ+ ne sont pas reléguées dans un coin. Malte n’a d’ailleurs pas de quartiers LGBTIQ+ séparés. Tout le monde est le bienvenu partout sur l’archipel », se félicite-t-on du côté du tourisme maltais.

Le classement se base sur une septantaine de critères et met notamment en avant le fait que, là-bas, selon la constitution, chaque citoyen est égal quels que soient le sexe, la religion, l’origine… Il n’y a, selon le rapport, pas non plus de distinction en matière de soins de santé, d’éducation et sur le marché du travail. La procédure de changement de sexe y est plus simple que dans de nombreux autres pays et les autorités travaillent activement au respect des minorités.

Malte accueillera d’ailleurs l’EuroPride du 7 au 17 septembre, avec de nombreux concerts, conférences et événements de rues. Autant d’arguments qui font que la république s’est aussi hissée en tête d’un autre ranking, le Gay Travel Index du site spécialisé Spartacus, confirmant son statut de destination ouverte à la différence…

…En tous cas en la matière. Car rappelons que dans d’autres domaines, la nation reste très conservatrice, notamment en ce qui concerne le droit à l’avortement, toujours pas acquis par les Maltaises.

Les autres destinations respectueuses des personnes LGBTIQ+

Si la république ensoleillée – elle bénéficie de 300 jours de soleil par an – peut se targuer d’être une destination très tolérante en la matière, d’autres pays tirent également leur épingle du jeu. Et cocorico : le Rainbow Index classe la Belgique deuxième, à égalité avec le Danemark, avec 76%. Suivent ensuite l’Espagne ( 74%) et l’Islande (71%).

Un couple dans les rues de Mdina.

Plus loin, on retrouve d’autres pays prisés des Belges pour leurs vacances d’été comme la France (63%), le Portugal (62%) et la Grèce (57%). L’Italie ne récolte qu’un très moyen 25% !

Quant aux nations les moins respectueuses d’Europe en ce qui concerne les communautés LGBTIQ+, le classement sorti en ce mois de mai 2023 pointe la Turquie (4%) et l’Azerbaïdjan (2%). Un critère qui mérite aussi d’être pris en compte à l’heure de choisir où poser ses valises durant les vacances.