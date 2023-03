En 2023, le vélo n’a plus rien d’accessoire

La nouvelle est tombée fin février: la Belgique peut se targuer d’avoir la meilleure véloroute 2023. Le titre, décerné par le salon Fiets & Wandelbeurs, à Utrecht, met à l’honneur la portion belge de l’EuroVelo 5-Via Romea Francigena, soit un itinéraire cyclable de 400 km qui traverse le royaume, des pavés flamands aux rues historiques de Bruxelles, longeant la Meuse et affrontant les reliefs ardennais.

Notre (pas si plat) pays serait-il donc en passe de devenir la nouvelle destination incontournable pour tout amateur de petite reine? Même s’il reste un travail certain en matière d’infrastructures, ce n’est clairement pas la Fédération européenne des cyclistes (ECF) qui dira le contraire.

L’organisme vient d’annoncer que pour 2024, c’est une ville belge qui sera nommée capitale européenne du vélo. La cité en question? Gand, qui dans le cadre de son plan de mobilité laisse une place de choix aux bicyclettes. Pistes dédiées, immenses parkings pour deux-roues et pléthore d’équipements… La ville de ceux qui portent la corde au cou a tout compris en la matière.

Plus largement, à l’aune du changement climatique, la mobilité douce gagne toujours plus de terrain. Et on s’en réjouit. D’ailleurs, la tendance se retrouve aussi en tourisme et de plus en plus de destinations se laissent découvrir en selle. Besoin d’inspiration? Nous vous emmenons dans le Jura à coups de pédales, sur la route du comté parfait. Entre montagnes et chemins de halage, la balade s’annonce belle. Et une chose semble certaine, en 2023, la petite reine n’a décidément plus rien d’accessoire.