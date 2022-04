Festival Panorama : le Mont des Arts en sept balades découvertes

Expliquer et découvrir autrement le Mont des Arts à Bruxelles, tel est l’objectif du festival Panorama de l’asbl Mont des Arts. Du 23 avril au 1er mai, le public pourra suivre sept promenades thématiques et découvrir le patrimoine de cet endroit, connexion entre Ville haute et Ville basse.

Pendant neuf jours, des endroits connus ou moins connus pourront ainsi être (re)découverts. Sept parcours, sur des thèmes variés tels que la musique, l’histoire, la religion ou l’économie, conduiront les visiteurs à travers des passages cachés, des toits-terrasses, des sculptures, des jardins ou des bâtiments remarquables. Ce faisant, ils découvriront des éléments de la ville qui autrement ne sont pas forcément visibles. Plusieurs visionneuses panoramiques se trouvent sur les différents parcours.

Le festival Panorama fait partie du plan directeur décennal (2020-2030) de l’asbl Mont des Arts. Son objectif est de mettre le lieu en lumière par le biais de plusieurs biennales. Pendant le festival, en plus des promenades, des présentations sous forme d’images, de musique et de films sont prévues.

« C’est un quartier qui peut prendre différentes formes, en journée ou en soirée, en semaine ou le week-end. Nous aurons réussi quand un dimanche une famille de la périphérie bruxelloise se dira qu’elle va passer une journée au Mont des Arts pour se promener, car il y a toujours quelque chose à y faire », assure Marie-Laure Roggemans de l’asbl Mont des Arts.