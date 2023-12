On a testé… The Hoxton Lloyd, à Amsterdam (et on vous y fait gagner un week-end)

L’histoire. En plus de ses nouveaux hôtels à Bruxelles, Berlin et Edimbourg, la chaîne britannique The Hoxton a ouvert cet été une deuxième succursale de 136 chambres à Amsterdam. Voici ce que l’on en a pensé.

En plus de ses nouveaux hôtels à Bruxelles, Berlin et Edimbourg, la chaîne britannique The Hoxton a ouvert cet été une deuxième succursale de 136 chambres à Amsterdam. Le bâtiment monumental de l’Oostelijk Havengebied (où se trouvait auparavant l’hôtel Lloyd) a été bâti en 1921 par la compagnie maritime Royal Holland Lloyd Shipping qui transportait des citoyens vers l’Amérique. Plusieurs éléments authentiques – et classés – témoignent de ce pan d’Histoire, des vitraux aux sols en passant par les murs carrelés du hall d’entrée.

Côté chambre

Nous avons séjourné dans un studio situé sous le toit en bois, avec une vue impressionnante sur le port. Pour meubler l’hôtel, AIME Studios, la fidèle agence de design de The Hoxton, a fait appel au studio de décoration d’intérieur Nicemakers, basé à Amsterdam. Il en résulte des chambres colorées et contemporaines, avec un lit immense entouré d’élégants classiques du design tels que les veilleuses Flowerpot de Verner Panton ou les lampes suspendues de Louis Poulsen. Une lampe d’ambiance supplémentaire n’aurait pas été de trop, les petites lucarnes assombrissant vite le studio. Les œuvres d’art? Elles ont été fournies par la galerie locale Bisou. Quant au petit salon, il n’y a pas de meilleur endroit pour apprécier la lecture du journal du matin… ou d’un bon livre.

Manger et siroter

Les choix est ardu au bar à cocktails Barbue, dont les panneaux muraux en bois, les contre-fenêtres, les lustres originaux… et le menu sudiste rappellent un ancien guichet de voyageurs en partance vers les Amériques. Une boisson appelée cha cha cha est de mise. Un peu plus loin, nous poursuivons notre voyage à la Breman Brasserie, où la cuisine européenne et sud-américaine s’entrecroise avec des options de grillades ou de pâtes. C‘est aussi là que l’on prendra notre petit-déjeuner (à moins de profiter du room service gratuit): toast avec œuf et champignons sauvages, gaufre avec compote de fruits et sirop d‘érable.

Quelque chose à fêter ?

Réservez donc l’une des chambres conceptuelles. Dans la Gather Room, vous fêterez votre anniversaire avec un lit pour cinq personnes et un écran de cinéma, tandis que la Tune Room dispose d’un piano à queue. Pour un week-end romantique, optez pour la Tower Room qui, dès ce printemps, promet une vue à 360° sur Amsterdam.

Alentour, pour la balade

Les îles de l’Est attirent de plus en plus de familles, de créatifs et d’entrepreneurs. Dirigez-vous vers Amsterdam-Noord à bord d’un ferry gratuit, ou traversez à pied plusieurs îles jusqu’à la très animée Javastraat. Vous préférez le centre-ville ? Le Rijksmuseum est à environ 20 minutes en tramway. Pour info, la gare centrale, elle, se trouve à 15 minutes de l’hôtel.

Dès 189 euros la nuit en chambre double (289 euros pour un studio). thehoxton.com/amsterdam/lloyd

On vous fait gagner un séjour de 2 nuits pour 2 personnes, petits-déjeuners inclus, au Hoxton Lloyd. Tentez votre chance sur >>> Gagnez une nuit dans un hôtel de luxe pour fêter le 40e anniversaire du Vif Weekend