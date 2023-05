D’hier à aujourd’hui, 70 ans de conquête de l’Everest

Il y a 70 ans, le 29 mai 1953, le Néo-Zélandais Edmund Hillary et le Népalais Tenzing Norgay étaient les premiers alpinistes à réaliser l’ascension de l’Everest. L’expédition britannique à laquelle ces deux hommes appartenaient a changé à tout jamais l’alpinisme mondial et fait entrer leurs noms dans l’histoire.

Chaque année, ce sont des centaines d’alpinistes qui se lancent à la conquête du plus haut sommet de la planète (8.849 mètres), un phénomène aujourd’hui critiqué par certains en raison des menaces environnementales qu’il fait peser sur le toit du monde.

© (Photo par Alfred Gregory/Royal Geographical Society via Getty Images)

L’AFP s’est penchée sur l’évolution des expéditions visant la conquête de l’Everest.

Quel est le nom du sommet?

D’abord connue des cartographes britanniques sous le nom de Peak XV, la cime de cette montagne a été identifiée comme le point culminant du monde dans les années 1850 et rebaptisée en 1865 en l’honneur de Sir George Everest, un géomètre britannique.

Situé dans la chaîne de l’Himalaya, à la frontière du Népal et de la Chine et pouvant être escaladé des deux côtés, il est appelé Chomolungma ou Qomolangma en sherpa et en tibétain – « déesse mère du monde » – et Sagarmatha en népalais, ce qui signifie « sommet du ciel ».

L’expédition de 1953 était la neuvième tentative d’ascension du sommet. Il a fallu 20 ans pour que 600 autres personnes le gravissent. Aujourd’hui, ce nombre est parfois atteint en une seule saison, les alpinistes étant pris en charge par des guides expérimentés et des agences spécialisées dans cette expédition.

La montée jusqu’au camp de base, qui nécessitait plusieurs mois, ne dure plus que huit jours grâce à la construction, en 1964, d’une petite piste d’atterrissage dans la ville de Lukla, porte d’entrée de la région de l’Everest.

L’équipement est plus léger, les réserves d’oxygène plus facilement disponibles et les dispositifs de suivi des expéditions plus sûrs. Aujourd’hui, les alpinistes peuvent appeler un hélicoptère en cas d’urgence.

A quoi ressemble le camp de base?

Point de départ des ascensions proprement dites, le camp de base de l’Everest n’était autrefois qu’un ensemble de tentes situé à 5.364 mètres, où les alpinistes se nourrissaient de conserves. Aujourd’hui, on y trouve des salades fraîches et même des pâtisseries. Les communications, qui se faisaient avec d’encombrants téléphones satellites, se font désormais grâce au wifi.

© Getty Images

MM. Hillary et Tenzing ont atteint le sommet de l’Everest le 29 mai. La nouvelle n’a été annoncée dans les journaux que le 2 juin, jour du couronnement de la reine Elisabeth II. Pour cela, il leur fallut descendre à pied de la montagne jusqu’à une station télégraphique située dans la ville de Namche Bazar, et transmettre ainsi la nouvelle à l’ambassade britannique à Katmandou.

Le plus souvent, les alpinistes contactent à l’aide de talkies-walkies leurs équipes au camp de base, qui s’empressent d’envoyer des messages sur les réseaux sociaux. En 2020, la Chine a annoncé l’arrivée de la 5G au sommet de l’Everest.

Quelles sont les conséquences du changement climatique?

La hausse des températures élargit lentement les crevasses et provoque l’écoulement d’eau sur des pentes auparavant enneigées. Une étude réalisée en 2018 sur le glacier Khumbu de l’Everest a montré qu’il était vulnérable à un réchauffement atmosphérique même mineur, la température de la glace peu profonde étant déjà proche du point de fusion.

Début avril, trois guides népalais ont été tués par la chute d’un morceau de glace qui les a entraînés dans une crevasse profonde. Les compagnies d’expédition commencent à mettre en œuvre des pratiques écologiques dans leurs camps, telles que l’énergie solaire.

Quel est l’impact des réseaux sociaux?

Les alpinistes affichent leur exploit sur les réseaux sociaux, pour le plus grand bonheur des sponsors. Cela vaut aussi bien pour les alpinistes étrangers que pour leurs guides népalais, désormais rompus à la technologie. « Tout le monde publie aujourd’hui, cela fait partie de notre façon de partager et de nous faire un profil », estime Lakpa Dendi Sherpa, qui a gravi l’Everest à plusieurs reprises et compte 62.000 followers sur Instagram.

La montagne des records?

L’alpiniste népalais Kami Rita Sherpa a atteint en mai le sommet de l’Everest pour la 28e fois, établissant ainsi un nouveau record.

Record plus insolite, en 2018, des Britanniques, un Australien et un Népalais ont enfilé des smokings et des robes pour organiser le plus haut dîner du monde à 7.056 mètres d’altitude, sur le versant chinois de la montagne.

